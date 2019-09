„Robinson & Crusoe“ feiert als clowneskes Familientheater Premiere

Leipzig

Wer den Saal betritt, der stolpert mit dem Blick gleich über zwei Skelette, die plakativ an der Schatztruhe auf der einsamen Insel lehnen. Vielleicht mit einer Spur zu viel Möbelprospekt-Lässigkeit. Aber als Menetekel schwebt das Bild dennoch über dem folgenden Theatergeschehen: So kann es also ausgehen, wenn man die falschen Entscheidungen trifft. Wenn man die Rivalität über die Kooperation stellt. Und damit steckt man schon mitten in der Kernbotschaft von „ Robinson & Crusoe“, der ersten Saisonpremiere am Leipziger Theater der Jungen Welt, die am Samstag über die Bühne ging.

Die Italiener Nino D’Introna und Giacomo Ravicchio haben Daniel Defoes Klassiker „ Robinson Crusoe“ aufgegriffen und setzen sich mit dem Balanceakt der Begegnung zweier Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in der Isolation auseinander. TdJW-Ensemblemitglied Philipp Oehme, der mit „ Robinson & Crusoe“ seine zweite Regiearbeit am Haus abliefert, geht wiederum mit dieser Vorlage sehr frei um. Das Setting ist klassisch: die einsame Insel. Aber der Zugriff überrascht: Die Begegnung der Fremden gelingt als Clowneske für Zuschauer ab acht Jahren.

Eine Stimme aus dem Off setzt das Publikum zu Beginn über den Zustand der Welt ins Bild. Die Roten kämpfen gegen die Blauen um die Vorherrschaft. Eine unentdeckte Insel, mystisch umrankter Ort eines friedlichen Naturzustandes, ist das Ziel ihres Wettlaufs. Und hinter dem in Blau getauchten Halbrund der Bühnenrückwand sieht man bald wilde Paddelschläge als Schattenspiel. Auf einer Art Gokart tauchen Emilie Haus, Vertreterin der Blauen, und Sonia Abril Romero, eine Rote, auf, umrunden die Insel, jagen sich und beschießen sich zur Freude des jungen Publikums mit Wasserpistolen.

Haus unter einem Napoleon-Hut und Romero im bauschigen Oberarmschmuck der Soldaten der Cortés-Zeit entdecken also das Eiland fast gleichzeitig und der Streit entbrennt. Das beginnt mit einigen Längen, als die clownesken Bemühungen noch ins Leere laufen und die theatrale Stoßrichtung irritiert. Nimmt aber nach und nach Fahrt auf und steigert sich phasenweise in eine sprühende Slapstick-Auseinandersetzung. Die ist einerseits gespickt mit Kinderhumor, wenn sich die Hungernden mit unbekannten Pflanzen vollstopfen und anschließen mit den Folgen für den Darm-Trakt zu kämpfen haben. Andererseits deutlich subtiler mit fein herausgearbeiteter Körpersprache, mit Siegergestus und breitbeiniger Eroberungspose. Wie man sie kennt aus den Bildnissen des Pionierzeitalters oder dem hiesigen Stadtbild, wenn die Immobilienhaie wieder einen Straßenzug unter ihre Flagge nehmen.

Neben der Begegnung zweier Fremder hakt sich die Inszenierung am Rande noch beim Zeitgeist unter. Die Frauen werfen ihren Unrat achtlos in die Idylle. Der Mensch in seiner Hybris stellt sich nicht nur über den Mitmensch, sondern auch über die Natur.

Besetzt ist der Abend mit zwei Frauen, was ein kluger Zug ist, weil man nicht einer klischeehaft männlichen Aggression ins Gesicht blickt. Das Duell reicht bis zum Schießen mit in Ohr und Nase getauchten Wattestäbchen und behält bei aller Eindeutigkeit immer eine spielerische Nuance. Zeigt zugleich aber die Universalität von Vorbehalten gegen das Fremde. Der Weg zum Vertrauen, das darf man ruhig sehen, ist mühsam – lohnt sich aber.

Vielleicht ergab sich die Entscheidung, Schauspielerinnen zu wählen, auch aus dem Umstand, dass Romero Spanisch und Haus Französisch spricht. Der Aufprall der Sprachen unterstreicht die tiefe Kluft zwischen den Feinden. Es gehen nur kleine Gags verloren, wenn man den Worten nicht folgen kann. Die Wendungen des Geschehen vermitteln Haus und Romero allein durch ihr Spiel. Ein Spiel, in dem mal die eine, mal die andere die Oberhand zu gewinnen scheint. Aber was bringt das, wenn die im Konflikt vernachlässigten Boote bald auf dem Meer treiben.

Nur gemeinsam kann es klappen mit dem Überleben, weil man, zum Beispiel, zwei braucht, um an die Kokosnuss zu gelangen. Was lustig anzuschauen ist mit der biegsamen Palme auf der Bühne von Jasna Bošnjak. Den moralischen Zeigefinger fährt die Inszenierung dabei nicht aus und tut gut daran. Die Botschaft ist ohnehin offenkundig in diesem Theaterspaß.

Robinson & Crusoe, Termine u.a.: heute 11 Uhr, morgen 10 Uhr; 12. Oktober, 16 Uhr; www.tdjw.de

Von Dimo Rieß