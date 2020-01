Rock und Pop around the clock: Das sind die Konzert-Highlights in Leipzig

Leipzig.

Mit dem neuen Jahr beginnt auch eine neue Konzertsaison. Rock- und Pop-Fans können sich freuen: 2020 erwartet sie in Leipzig ein abwechslungsreiches Konzert-Angebot mit vielen internationalen Größen. Neben großen Konzerten in der Arena ist im neuen Jahr das Open-Air-Angebot wieder vielfältiger, denn Red Bull Arena, Festwiese und Völkerschlachtdenkmal werden 2020 wieder bespielt. Wegen Umbaumaßnahmen konnten im letzten Jahr am Sportforum keine Open Air Konzerte stattfinden. Auch am Völki wurde gebaut und die beliebte Konzert-Location konnte nicht genutzt werden.

Silbermond, die Kellys und Capital Bra

Bis die Open-Air-Saison beginnt, sind aber noch einige Monate durchzustehen. Graue Januartage können beispielsweise mit Silbermond in der Arena (25.1.) aufgehellt werden. Einen Tag später spielt die Kelly Family (26.1.), die bereits im November auf ihrer „25 Years – Over the Hump“-Tour in der ausverkauften Leipziger Arena ihr Publikum begeisterten. Am 3. März präsentieren AnnenMayKantereit ihr aktuelles Album „Schlagschatten“ in der Quarterback Immobilien Arena - wie die Arena seit Oktober 2019 offiziell heißt.

Zur Galerie Rammstein, Sarah Connor, die Ärzte und viele mehr. Im neuen Jahr geben jede menge Stars für Konzerte in Leipzig.

Deichkind werden dort am 5. März wie gewohnt für Partystimmung sorgen, bevor Erfolgsrapper Kontra K. am nächsten Tag (6.3.) dem Leipziger Publikum einheizen wird. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Etwas ruhiger wird es wohl beim Auftritt von James Blunt am 10. März. Auch Peter Maffay stattet der Messestadt auf seiner Jubilämumstour am 16. März einen Besuch ab. In den Frühling geht es mit Konzerten von Roland Kaiser (27.3.), Evanescence & Within Temptation (18.4.), Howard Carpendale (6.5.) und Capital Bra & Samra (9.5.) – ein sehr abwechslungsreiches Programm also.

Wenn sich der Frühling dem Ende neigt und langsam in den Sommer übergeht, gibt es in der Red Bull Arena eines der Highlights der Konzertsaison: Rammstein spielen am 29. und am 30. Mai im Stadion – Tickets sind wie zu erwarten bereits ausverkauft.

Konzerte im Sommer

Neu ist 2020 die „Sommer-Arena“. Für drei Tage entsteht ein Oval aus Steh- und Sitzplätzen auf der Festwiese. Hier spielt Roland Kaiser am 19. und 20. Juni, gefolgt von Sarah Connor (21.6.) , die ihre Leipziger Fans mit ihrer Herz Kraft Werke-Tour bereits im November begeisterte und nun auf Open-Air-Tour geht. Die finnischen Rocker von Sunrise Avenue gehen 2020 auf Abschiedstournee und sagen in Leipzig gleich zweimal Tschüss: am 3. Und 4. Juni in der Arena. Ein Weiteres Highlight im Sommer ist Marius Müller-Westernhagen, der sein neues Album „Das Pfefferminz-Experiment“ in der Oper Leipzig vorstellt: am 15., 16., und 17. Juli.

Open-Air-Saison: Parkbühne , Völki und Peißnitzinsel

Auch am Völkerschlachtdenkmal finden wie bereits erwähnt diesen Sommer wieder Konzerte statt. Die Fantastischen Vier spielen vor dieser besonderen Kulisse am 13. Juni. Die Open-Air Saison spielt sich außerdem auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park ab. „Auf der Parkbühne haben wir 2020 so viele Konzerte wie noch nie zuvor“, sagt Pierre Gehrmann von der Leipziger Konzertagentur Mawi. Das Leipziger Publikum kann sich auf eine abwechslungsreiche Open-Air-Saison freuen. Hier spielen unter anderem Matthias Reim (5.6.), Karat (20.7.), The Gipsy Kings (24.7), Thees Uhlmann (1.8.) und Helge Schneider (9.8.). Wem das Leipziger Konzertangebot im Sommer nicht reicht, sollte einen Besuch in Halle an der Saale in Erwägung ziehen. „In Leipzig sind die Open-Air Locations eher rar“, so Gehrmann. Zu empfehlen ist deshalb das große Konzertangebot auf der hallensischen Peißnitzinsel. Bis zu 12.000 Zuschauer haben hier Platz. Zu sehen sind beispielsweise The Bosshoss (27.6.), Lionel Richie (18.7.), Scooter (14.8) oder Xavier Naidoo (22.8.).

Festivals um Leipzig

Musik unter freiem Himmel gibt es auch beim „ Highfield Festival“ am Sthörmthaler See (14.–16. 8.). Das Line-Up steht zum Teil bereits: Headliner sind Deichkind und die Beatsteaks, außerdem werden Kontra K, Clueso, Sido, Frittenbude, Turbostaat und viele mehr den Festival-Sommer 2020 in Leipzigs Umland bereichern. Das „ Melt“-Festival in Ferropolis in Gräfenhainichen vom 17. bis 19. Juli ist zwar nicht ganz so nah, aber von Leipzig aus immer noch gut zu erreichen.

Ein Highlight in der Arena: Die Ärzte

Nach einem Open-Air-Sommer gibt es auch im Herbst und Winter noch das eine oder andere musikalische Schmankerl. Pünktlich zu Halloween spielen Oktober Simply Red in der Arena (31.10), im November folgen die Norweger von a-ha mit ihrem 80er Jahre Sound (5.11). Ein Höhepunkt des Konzert-Jahres sind sicherlich Die Ärzte. Die Berliner spielen am 10. und 11. November in der Arena. Zum Jahresabschluss wird es mit Angelo Kelly & Family und der „Irish Christmas Tour“ am 2. Dezember weihnachtlich in der Arena.

Bei diesem riesigen Angebot werden Pop- und Rock-Fans 2020 sicherlich auf ihre Kosten kommen und können sich auf die Konzert-Saison 2020 freuen.

Von Lilly Günthner