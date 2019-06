Leipzig

Die längsten Tage des Jahres und steigende Temperaturen verheißen nicht nur kurze, laue Nächte: Der Sommer lädt auch dazu ein, Konzerte aus Hallen und Clubs nach draußen zu verlegen. Wer es dabei mag, als einer unter vielen zur Musik zu schwelgen, muss in diesem Jahr dafür allerdings etwas Fahrtweg auf sich nehmen. Zumindest von Leipzig aus.

Das heißt nicht, dass es den nächsten Monaten keine hochkarätigen Künstler nach Leipzig zieht. Nur die ganz große Kulisse in der Red Bull Arena, auf der Festwiese oder am Völkerschlachtdenkmal bekommen sie in Leipzig erstmal nicht.

Wegen Umbau: Konzerte finden in der Arena statt

Wegen Umbaumaßnahmen finde am Sportforum in diesem Jahr kein Open Air statt, bestätigt Matthias Kölmel, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft auf LVZ-Anfrage. Er plane dafür schon für 2020: „Wir befinden uns im regen und sehr guten Austausch mit unseren Kollegen von RB Leipzig, um nächstes Jahr wieder ein Highlight anbieten zu können.“ Mehr verraten könne er noch nicht, er freue sich jedoch, dennoch „große Konzerte“ nach Leipzig geholt zu haben.

Sie finden allerdings unter dem Hallendach der Arena statt: Dort, wo zuletzt – verlegt vom Messegelände – die End-of-the-World-Tour von Kiss ihren Anfang nahm, wird auch in den kommenden Monaten gerockt: „So werden im Juni und Juli Udo Lindenberg mit einem Doppelkonzert (11./12.6.), Slayer (13.6.), Slipknot (17.6.) und Mark Knopfler (5.7.) für ein volles Haus sorgen“, sagt Kölmel.

Udo Lindenberg kommt am 11. und 12. Juni in die Arena. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Peißnitzinsel als Alternative zu Stadion und Festwiese

„Die ganz großen Open Airs sind in diesem Jahr gar nicht in Leipzig“, sagt auch Pierre Gehrmann, Pressesprecher der Konzertagentur Mawi Concert mit Blick auf das kommende Programm. Das liege nicht nur am Stadion-Umbau, sondern auch daran, dass die Zahl der „ganz großen Künstler“, die Open Airs spielen wollten, überschaubar gewesen sei.

„In Halle auf der Peißnitzinsel sind dann die etwas größeren Open-Air-Konzerte für diesen Sommer.“ Die Saison werden dort am 15. Juni ZZ Top eröffnen. Einige Karten gebe es noch, aber am Ende werde es ausverkauft sein wie das Konzert von Sting am 6. Juli, für das schon seit Monaten alle Karten weg sind. Ebenfalls nach Halle kommen Status Quo (16. August), Supertramps Roger Hodgson (30. August) und The Beach Boys (19. Juli). Außerdem machen Rea Garvey (3. August), Philipp Poisel (31. August) und Lea (7. September) Station auf der Freilichtbühne.

Freiluftsaison im Clara-Zetkin-Park bereits angelaufen

Die fasst bei Stehplatzkonzerten bis zu 10 000 Menschen, was ein deutlicher Unterschied zu den etwa 2500 möglichen Besuchern der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park ist, die Mawi auch bespielt.

Dort hat die Freiluft-Konzertsaison bereits begonnen: „Jamie Cullum hatten wir als Highlight zum Auftakt. Danach haben wir ein buntes Programm mit Hip Hop von $uicideboy$, wir haben Kettcar und Max Herre da, aber auch Helge Schneider, UFO, Men at Work, 10cc – die Liste ist fast endlos“, sagt Gehrmann.

Die Bandbreite ist beachtlich: So ist Kris Kristofferson mit seiner Band The Strangers am 13. Juni im Clara-Zetkin-Park zu hören. Deutlich jünger als der bereits 82-jährige Singer-Songwriter („Me and Bobby McGee“) und Hollywood-Schauspieler sind Bloc Party, die Anfang der 2000er für Furore sorgten. Fast 15 Jahre ist das Debütalbum „Silent Alarm“ jetzt alt, mit dem die Band um Sänger Kele Okereke für drei exklusive Termine durch Deutschland tourt und am 25. Juni in Leipzig spielt.

Im Jahr 2000 gegründet wurden Wolfmother. Von der ursprünglichen Besetzung ist lediglich deren auffälliger Frontmann Andrew Stockdale übrig, der trotzdem mit Band und unter altem Namen zwei Deutschland-Termine absolviert. Wem das am 18. Juni zu laut ist, kann sich am 31. Juli im Clara-Park von Katie Melua an der Akustikgitarre bezirzen lassen.

Der Park liefert aber nicht nur internationalen Künstlern, sondern auch für deutschsprachigen Liedgut eine Bühne: Neben Helge Schneider sind auch Dieter Thomas Kuhn (13. 7.), Jan Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria (30. 8.) und Matthias Reim (6. 9.) in Leipzig zu Gast.

Andreas Dresen und Alexander Scheer freuen sich über ihre Auszeichnungen für den Film „Gundermann". Am 5. Juli kommen sie auf die Parkbühne Geyserhaus. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Geyserhaus feiert Gundermann, Täubchenthal Dendemann

Kleine Wunderwerke sind die Texte von Gerhard Gundermann. „Den Typen spiele ich Dir mit allem, was ich habe“, soll Alexander Scheer zu der Rolle gesagt haben. Ihm als Hauptdarsteller in „Gundermann" von 2018 und Regisseur Andreas Dresen ist es zu verdanken, dass die Lieder des Liedermachers und Baggerfahrers aus der Lausitz wieder öfter gehört werden. Vermutlich auch ein Grund, warum die eigens gegründete Band um Scheer und Dresen ihrer „Härter-als-der-Rest-Tour“ nun eine „Zweitbester-Sommer-Tour“ folgen lässt. Die führt sie am 5. Juli auf die Parkbühne Geyserhaus.

Wer in den letzten Dekaden vor allem im Indie-Bereich musikalisch aufgewachsen ist, wird bei den weiteren Veranstaltungen im Arthur-Bretschneider-Park in diesem Jahr auf viele vertraute Namen stoßen: Gisbert zu Knyphausen (29. 6.), die Tindersticks (9. 7.), Tocotronic (10. 8.), Get Well Soon mit Big Band (14. 8.), die Mighty Oaks (16. 8.), Blumfeld (23. 8.), PeterLicht (verlegt auf den 7. 9.) sowie José González (13. 9.) spielen dort unter freiem Himmel. Weitere Abende bestreiten der Liedermacher Gerhard Schöne (18. 8.), Gregor Meyle (22. 6.) und Joris (14. 9.) im Park.

Auch das Täubchenthal hat einen Innenhof, der sich für Sommerkonzerte unter freiem Himmel eignet: Wer Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi dort sehen will, muss sich beeilen. Das Konzert am 15. Juni ist fast ausverkauft. Daneben finden hier noch das am 29. Juni das Pow Wow Festival für elektronische Musik und am 24. August das Dendemann Open Air statt. Platz ist jeweils für 2500 Gäste.

Festivals locken nach Ferropolis und den Störmthaler See

Und dann sind da noch die Festivals, etwas weiter weg, zum Beispiel das „Full Force“ in Ferropolis in Gräfenhainichen vom 28. bis 30. Juni oder an gleicher Stelle das „Melt“ vom 19. bis 21. Juli. Und da ist, ganz nah, das „Highfield-Festival“ auf der Halbinsel am Störmthaler See – unter anderem mit The Offspring, Jan Delay & Disko No. 1, Feine Sahne Fischfilet oder AnnenMayKantereit.

Die Band Feine Sahne Fischfilet mit Frontmann Jan "Monchi" Gorkow (l) gehören zum Lineup des „Highfield-Festivals“ 2019. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Wer, wo, wann: Freiluft-Konzerte in und um Leipzig im Überblick: Freilichtbühne Peißnitzinsel Halle 15. Juni: ZZ Top 6. Juli: Sting 13. Juli: Die 90er Live 19. Juli: The Beach Boys 3. August: Rea Garvey 16. August: Status Quo 30. August: Supertramp’s Roger Hodgson 31. August: Philipp Poisel 7. September: Lea Parkbühne im Clara-Zetkin-Park 13. Juni: Kris Kristofferson & The Strangers 14. Juni: Powerwolf 15. Juni: Kettcar 18. Juni: Wolfmother 25. Juni: Bloc Party 06. Juli: Men at Work 11. Juli: Max Herre 13. Juli: Dieter Thomas Kuhn & Band 16. Juli: $uicideboy$ 28. Juli: Rose Tattoo 31. Juli: Katie Melua 2. August: 10cc 3. August: UFO 20. August: Helge Schneider 24. August: Deine Freunde 30. August: Jan Josef Liefers & Radio Doria 6. September: Matthias Reim Parkbühne im Arthur-Bretschneider-Park 21. Juni: Hundreds 22. Juni: Gregor Meyle 28. Juni: Stilbruch 29. Juni: Gisbert zu Knyphausen 5. Juli: Alexander Scheer, Andreas Dresen & Band spielen Gundermann 9. Juli: Tindersticks 10. August: Tocotronic 14. August: Get Well Soon 16. August: Mighty Oaks 18. August: Gerhard Schöne - Familienkonzert 23. August: Blumfeld 24. August: Forced To Mode 30. August: Naturally 7 6. September: Wenzel & Band 7. September: PeterLicht (Termin verlegt) 13. September: José González 14. September: Joris 3. Oktober: Taschenlampenkonzert Täubchenthal Innenhof 15. Juni: Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi 29. Juni: Pow Wow Festival 24. August: Dendemann Open Air mit Juse Ju & Amewu Dachterrasse der Moritzbastei 20. Juni: BSG9 - Bert Stephan Group 21. Juni: Fête de la musique 26. Juni: Fjarill 28. Juni: Anna Mateur & The Beuys 29. Juni: Lose Skiffle Gemeinschaft Leipzig Mitte Arena am Panometer 12. Juli: Die Zauberflöte, 2. SinfoniaKonzert 20. Juli: Aware Open Air 2019 Open-Air-Bühne im Rosental 28./29. Juni: Gewandhausorchester, Leitung: Andris Nelsons, Arien, Duette und Orchesterwerke aus der italienischen Operntradition Am Störmthaler See 16. bis 18. August: Highfield Festival Ferropolis 14. bis 17. Juni: Whole Festival 28. bis 30 Juni: Full Force Festival 11.bis 13. Juli: Splash! 19. bis 21. Juli: Melt! 22. bis 26. August: Tokio Hotel Summercamp

Von Manuel Niemann