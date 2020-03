Rocklegenden geben Wohnzimmer-Konzert in Krostitz

Krostitz

Krostitz. 17.45 Uhr. Schon zwei Stunden vor Beginn des Konzerts im Wohnzimmer von Familie Gutmann ist die Spannung greifbar. In der Form von Schwedenquell-Bier. Einige der Gäste trinken sich mit Heiko Gutmann (50) und Sohn Florian etwas im Hof warm.

Das Gutmann’sche Haus ist feiererprobt - eigentlich

Die Familie von Antje Gutmann (50), kaufmännische Angestellte in Leipzig, stellt ihr Wohnzimmer am Dienstagabend für das Wohnzimmerkonzert der Rocklegenden zur Verfügung.

Platz ist genug. „Seit zwei Tagen ist meine Frau unter Strom“, sagt Heiko Gutmann. Zusammen mit Nachbarn räumten sie am Vortag die 50 Quadratmeter Fläche frei, die sonst besinnlichen Abendstunden dient. „Wir sind feiererprobt“, sagt Heiko Gutmann. Das Leben spiele sich jedoch meist in der Küche ab, für große Feten gibt es einen Garten. Für das Wohnzimmer ist es somit eine Premiere. Und was für eine.

Eingeladen sind Freunde und Nachbarn der Familie. „Das ist unser engster Kreis“, sagt Heiko Gutmann. 16 Zuhörer sind es am Abend. „Das passt schon so“, erklärt Heiko Gutmann. „Was hätte näher gelegen, als sie dazu einzuladen.“

Heimliches Geburtstagkind

18.24 Uhr. Der Soundcheck ist durch, das erste Lied läuft - „Lebenszeit“ von den Puhdys schallt durch das Lehelitzer Wohnzimmer und den gesamten Krostitzer Ortsteil. Nach kleinen Korrekturen während „Wand an Wand“ von City sind die Musiker zufrieden. Auch Hausherrin Antje Gutmann gefällt, was sie da hört. Als sie die Musiker im Wohnzimmer sieht, sagt sie dennoch: „Es ist nicht wahr. Ich habe immer noch auf den Haken gewartet. Bis sie dann tatsächlich vor dem Hoftor standen.“

JETZT LIVE: Die Ostrock-Legenden Dieter Birr, Toni Krahl und Co. legen im Wohnzimmer von Familie Gutmann so richtig los. Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Dienstag, 3. März 2020

Die Instrumente und Stimmen sind abgenommen, die Lautstärke passt. Es kann gegessen werden. Familie Gutmann hat Kartoffelsuppe, Schnittchen und Ei vorbereitet. „Wunderbar sind die Schmalzstullen“, lobt Toni Krahl (70). Statt das Krostitzer Schwedenquell wählt Dieter „Maschine“ Birr (75) zum Abendessen dann aber doch das Radeberger.

19.45 Uhr ist der Moment gekommen, für den alle da sind. Die Ost-Musiker nehmen im Wohnzimmer Platz. „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, singt das ganze Wohnzimmer für Richard „Ritchie“ Barton, der am Tag Geburtstag hat. „Das war der Höhepunkt“, sagt Barton. „Jetzt können wir wieder los.“

Ein voller Erfolg: gemeinsam feiern Gastgeber und Gäste auch Bartons Geburtstag. Quelle: Wolfgang Sens

Nichts da. Puhdy-, City- und Silly-Songs folgen in den folgenden 45 Minuten. Es werden unter anderem „Alles Rot“, „Was bleibt“ oder „Lebenszeit“ gespielt. Mit dabei sind auch Uwe Hassbecker (59) und sein Sohn Leo (21). Jäcki Reznicek (66) und Julia Neigel (53), die Silly bei der kommenden Tour am Gesang unterstützen wird. Als Zugabe singen dann noch einmal alle zusammen stimmgewaltig Interpretationen von „Alt wie ein Baum“ und „Hey, wir woll’n die Eisbärn sehn“ und „Bye Bye“. Das Konzert endet in tosenden Applaus und einem weiteren „Happy Birthday“ für Barton.

Von Mathias Schönknecht