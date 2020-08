Rockmusik und Roadmovies: Regisseur Wim Wenders wird am Freitag 75

Leipzig

Er hat in über 50 Jahren eine Menge gedreht. Kurzfilme, Dokfilme, Spielfilme. Über 60 Titel. Er hat in Cannes gewonnen und in Venedig, war für Oscars nominiert, hat deutsche Preise gesammelt. Ohne Wim Wenders wäre das Kino sicher ein ärmerer Ort, auch wenn etliches misslang, auf tönernen Füßen stand oder vor Gedankenschwere umkippte.

Kernthema: Wie soll man leben?

Er ist ein Intellektueller (Kernthema: Wie soll man leben?, ältester Freund: Peter Handke). Einer, der das ruhige Fließen von Szenen so liebt wie langes Beobachten, das Erzählen in Wanderungen, melodische Rockmusik und melancholische Roadmovies. Straßen, leere Weiten und Männer, die Geheimnisse still in sich tragen, stehen seinem Universum näher als Frauen. Die Anonymität großer Städten mag er als Spiegel von Einsamkeiten.

Der Arztsohn aus Oberhausen-Sterkrade wollte Mediziner werden, brach nach zwei Semestern ab, wechselte zu Philosophie und Soziologie, wollte dann Maler werden, zog nach Paris – und landete in der Cinémathèque. Von nachmittags bis Mitternacht, fünf Filme am Tag, wohl 1000 im Jahr. Die gesamte Filmgeschichte querbeet. Eine Seh-Schule. Die Praxis folgte ab 1967 im ersten Jahrgang an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Ein Kreislaufkollaps (Haschkekse und Whiskey) setzte eine Zäsur. Ein Schüler Freuds sorgte in wochenlangen Sitzungen für jene Selbstfindung, die den Kontaktscheuen öffnete.

Die USA , das mythische Land

Der zweieinhalbstündige Abschlussfilm „Summer in the City“ zeigte den werdenden Wenders. Die Hawthorne-Adaption „Der scharlachrote Buchstabe“ war ein Irrweg, die schwarz-weiße Odyssee„Alice in den Städten“ (1974) kam rechtzeitig als Wendepunkt. „Für mein Leben der wichtigste Film“, findet Wim Wenders. „Im Lauf der Zeit“ und „Der amerikanische Freund“ zeigten einen, der seine persönliche, ganz eigene Art Kino gefunden hatte. Sieben Jahre Amerika (mit „Hammett“-Querelen und einer Hommage an Nicholas Ray) folgten. Die USA, das war jenes mythische Land, in das er später immer mal wieder zurückkehrte. Da war er mit „ Paris, Texas“, „Der Himmel über Berlin“, dem dokumentarischen Welterfolg „Buena Vista Social Club“ (über Kubas Musik) schon längst im Film-Olymp angekommen.

In den letzten Jahren hatte er mit Dokus Erfolg

Auch wenn seine Filme etwas Französisches haben, huldigte er mit Liebe dem Mythos Amerika. Am schönsten ganz sicher mit dem heiter-ironischen „Don’t come knocking“ um einen alternden Western-Star und das Filmemachen. In den letzten Jahren wurden Dokus um Pina Bausch („ Pina“), den Fotografen Sebastiao Salgado („Das Salz der Erde“) und Papst Franziskus zu Erfolgen, weniger seine Spielfilme. Am Freitag wird Wim Wenders 75.

