Leipzig

Es geht wieder los. Das ist schön, gilt aber einstweilen beinahe nur für die institutionelle Kultur, weil das wirtschaftliche Risiko, das einhergeht mit den Corona-Auflagen, vor allem mit den extremen Limitierungen bei den Zuschauerzahlen vielen Veranstaltern unkalkulierbar erscheinen muss.

Nadja Zwiener will es dennoch wissen und organisiert, kaum dass es wieder möglich ist, vor Publikum zu musizieren, Konzerte im mitteldeutschen Raum: Mit dem von ihr geleiteten und historische Instrumente bedienenden fabelhaften Barock-Ensemble 1707 begleitet sie am Freitag in der Bethanienkirche in Leipzig-Schleußig, später auch in Halles Händel-Haus und in der Erfurter Kaufmannskirche die Dresdner Sopranistin Isabel Schicketanz.

Auf dem Programm stehen „Römische Begegnungen“, wie sie 1707 beispielsweise Georg Friedrich Händel gehabt haben könnte, als er Italien bereiste, um zu hören, zu erleben und zu erlernen, wie man in der grande nazione della musica komponierte und musizierte, wie man hörte und diskutierte.

Glutvoll, leidenschaftlich, virtuos

Dafür stellte Zwiener, die seit 2007 Konzertmeisterin des weltweit gefeierten English Concert ist, glutvolle, leidenschaftliche, virtuose Vokal- und Instrumentalmusik von Händel solcher des Italieners Arcangelo Corelli gegenüber. Seinerzeit ein Superstar – und dies längst nicht nur in Italien.

Mit dem unter 2G-plus-Bedingungen durchgeführten Leipziger Konzert geht Zwiener nicht nur als musikalische Leiterin, sondern auch als Veranstalterin ins persönliche Risiko. Der Wunsch, endlich wieder vor Publikum zu musizieren, ist offenbar einfach zu groß. Anders sind auch die volkstümlichen Kartenpreise (15/10 Euro) kaum zu erklären. Sollte man nicht verpassen.

Freitag, 21. Januar, 19.30 Uhr, Bethanienkirche (Stieglitzstraße 42, Karten gibt’s für 15, ermäßigt 10 Euro unter Telefon 0341 4804013. Es gilt 2G plus.

Von kfm