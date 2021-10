Roland Kaiser im Interview: Das mit Leipzig wird immer intensiver

Leipzig

Roland Kaiser und die Kaisermania in Dresden – das ist das eine. Aber auch die Beziehung zu Leipzig werde immer intensiver, sagt er. Nach zwei Konzerten auf der Festwiese im September tritt er am Freitag erneut in Leipzig auf, diesmal in der Arena.

Im kommenden Jahr gibt es wieder die Kaisermania, diesmal mit sechs Konzerten. Dresden und Roland Kaiser – haben Sie eine einfache Erklärung für dieses Phänomen?

Nein. Ich liebe die Stadt, die Menschen, der Spielort an der Elbe ist ein besonderer. All das mag eine Rolle spielen. Ich habe aber festgestellt, dass auch die Beziehung zu Leipzig immer intensiver wird.

Das konnte man Anfang September auf der Festwiese beobachten. Sie haben da zwei Tage jeweils zweieinhalb Stunden gespielt und waren noch zwischendurch live bei Florian Silbereisen. Sie sind ja keine 60 mehr. Wie schaffen Sie das?

Im September trat Roland Kaiser zwei Mal vor insgesamt 14.000 Besuchern auf der Leipziger Festwiese auf. Quelle: André Kempner

Das liegt daran, dass ich das, was ich tue, wahnsinnig gerne mache. Wir sind jetzt auf Tournee, spielen vier, fünf Tage hintereinander. Das ist einfach eine wunderschöne Arbeit, die mich viel mehr beflügelt als anstrengt.

Haben Sie ein Programm, mit dem sie sich fithalten?

Ich lebe in Maßen. Und wenn ich Gelegenheit habe in den Hotels, dann gehe ich meistens noch mal ein Stündchen aufs Ergometer. Zu Hause mache ich sowieso viel Sport. Die Fitness spielt eine Rolle dabei.

Bei diesen Konzerten im Sommer hat man gespürt, wie sehr Ihnen das Publikum gefehlt hat – und umgekehrt.

Mein Beruf besteht aus verschiedenen Bereichen – da ist die Arbeit im Studio, und da sind die Fernsehshows. Die Schokoladenseite ist aber zweifellos die Livemusik. Das ist das Schönste für mich: den Menschen zu begegnen, Musik für sie zu machen. Insofern haben mir die Menschen natürlich gefehlt, so wie ich ihnen hoffentlich auch.

Wie war für Sie die Lockdown-Zeit?

Wir sind eng zusammengerückt in der Familie, wir hatten viel Zeit füreinander. Ich habe die Zeit genutzt, mit meiner Co-Autorin Sabine Eichhorst meine Autobiografie „Sonnenseite“ fertigzustellen, und ich habe mehrere Monate an meinem Weihnachtsalbum gearbeitet. Dann war die Zeit auch fast schon vorbei.

Roland Kaiser stellte im Rahmen einer Signierstunde und einer Lesung seine Biografie „Sonnenseite“ in der Thalia Buchhandlung in Dresden vor. Quelle: Imago

Was war für Sie die Botschaft der Pandemie?

Sie zeigt uns unsere Verletzlichkeit. Das wird Nachwirkungen haben bei den Menschen insofern, als dass ihnen noch bewusster geworden ist, dass unser ganzes Leben ein fragiles Gebilde ist.

Sie hatten eine schwere Lungenerkrankung und leben mit einer transplantierten Lunge. Sind Sie damit eigentlich gefährdeter als andere, hatten Sie mehr Angst?

Nein, Covid-19 hat mir nicht mehr Angst gemacht. Ich hatte den gleichen Respekt vor der Krankheit wie andere, habe mich in dem gleichen Umfang geschützt wie andere – Maske tragen, Abstand halten, Handhygiene betreiben und sich impfen lassen. Ich bin nicht mehr gefährdet als Sie.

Das Konzert am Freitag in Leipzig findet gemäß der 2G-Regelung statt, machen Sie das überall so?

Nein, wir leben in einem föderalen Staat, in dem jedes Bundesland seine eigenen Regeln hat, manchmal 2G mit Maske, manchmal 3G ohne.

Viele sagen die Hallentouren ab, Sie spielen.

Ja, wir sind im Grunde die, die die Hallen wieder aufschließen. Ich gehe davon aus, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Frühjahr nachziehen und dann auch spielen werden.

Sie sind bekennendes SPD-Mitglied, wie haben Sie das Ergebnis der Bundestagswahl aufgenommen?

Ich habe mich gefreut darüber, dass es Olaf Scholz aus einer nicht gerade rosig aussehenden Ausgangsposition gelungen ist, so ein Ergebnis zu erzielen. Ich setze jetzt meine Hoffnung auf eine Ampelkoalition. Hier gibt es eine Chance, dass aus den verschiedenen politischen Kräften – aus der sozialen Seite der SPD, aus der umweltbewussten der Grünen und der bürgerlich-freiheitlichen der FDP – eine gesunde Mischung entstehen kann.

In Dresden, das Sie so lieben, haben Sie sich 2015 bei einer Veranstaltung deutlich gegen Pegida positioniert. Hätten Sie sich ähnlich deutliche Worte von anderen Vertretern Ihrer Branche gewünscht?

Ich glaube, jeder muss selbst wissen, wie weit er bereit ist, sich stark zu machen für andere Belange außerhalb seines Berufes. Das kann man keinem vorschreiben, und man sollte auch keinen Stab über jemanden brechen. Das war damals übrigens eine interessante Konstellation: Es war keine Protestveranstaltung, sondern eine Kundgebung für mehr Toleranz und mehr Menschlichkeit. Es war ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Auch deswegen habe ich mir gedacht, ich bin es der Stadt schuldig, hier zu sagen, dass ich für mehr Menschlichkeit, Dialog und Toleranz bin, dass ich sehr stolz darauf bin, in einem Land zu leben, in dem Menschen, die auf der Flucht sind und Angst haben müssen um ihr Leben, in Ruhe und Frieden leben können.

Sie selbst hatten vielleicht nicht unbedingt das, was man eine ideale Kindheit nennt. Sie wurden als Findelkind in einem Korb ausgesetzt, und Ihre Pflegemutter starb, als Sie 15 waren. Ihre gerade erschienene Autobiografie nennen Sie dennoch „Sonnenseite“. Warum?

Auch wenn ich in einer misslichen Lage bin, dann relativiere ich sie entweder gegenüber anderen Menschen, die in einer noch schwierigeren Situation sind, oder ich sehe irgendwo noch einen Sonnenstrahl. Ich bin einfach ein gnadenloser Optimist.

Der seine Herkunft nie vergessen hat und sich für zahlreiche Stiftungen und Initiativen engagiert.

Das entspricht meinem Naturell. Ich finde es wichtig, dass wir, die wir so viel Glück von unserer Gesellschaft geschenkt bekommen haben, auch eine gehörige Portion davon zurückgeben. Und das machen ja auch viele Kollegen.

In „Sonnenseite“ sparen Sie die Schatten nicht aus.

Auf der Frankfurter Buchmesse stellte Roland Kaiser seine Auttobiografie „Sonnenseite“ vor Quelle: Imago

Wenn ich so eine Autobiografie schreibe, dann muss ich auch bereit sein, tiefer zu gehen – und das mit Anstand und Würde. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.

Haben Sie eigentlich Ihre leiblichen Eltern kennenlernen können?

Nein, als ich so alt war, dass das hätte gehen können, da waren meine leibliche Mutter und mein leiblicher Vater schon verstorben. Meine leibliche Mutter hat mich wohl mal besucht, als ich vier oder fünf Monate alt war. Daran habe ich natürlich keine Erinnerung mehr. Meine Pflegemutter war eine ganz fantastische Frau, die mir das Rüstzeug gegeben hat, das ich im Leben brauchte. Insofern bin ich ein glücklicher und zufriedener Mensch.

Sie haben schon vor über 20 Jahren den Schlager für tot erklärt. Sind Sie nicht selbst der Gegenbeweis?

Manchmal irre ich mich gerne. Es stimmt: der Schlager ist wieder en vogue, was auch daran liegt, dass das Verhältnis zur eigenen Sprache insbesondere auch bei jüngeren Menschen wieder selbstverständlicher und unverkrampfter geworden ist. Ja, es geht ihm gut, dem Schlager.

Wie viel von Ihnen steckt in den Geschichten, die Sie auf der Bühne singen?

Es ist eher so, dass ich sie interpretiere. Manchmal habe ich etwas aus Filmen adaptiert, aus Zeitungsartikeln oder meiner privaten Umgebung. Wenn ich das alles hätte selbst erleben wollen, dann hätte ich zehn Leben leben müssen.

Info: Roland Kaiser singt am Freitag (29.10.) in der Arena Leipzig, das Konzert ist fast ausverkauft und findet gemäß der 2G-Regelung statt. Am 26. Juni 2022 tritt er bei der Sommerarena auf der Leipziger Festwiese auf. Karten (ab ca. 65 Euro) gibt es u.a. in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19), im Barthels Hof (Hainstraße 1), in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie unter der gebührenfreien Hotline 0800 2181050 und im Internet unter www.ticketgalerie.de

Zur Person: Roland Kaiser Roland Kaiser wurde 1952 als Roland Keiler in Berlin geboren. Seine leibliche Mutter, ein erst 17-jähriges Mädchen, legte ihn vor einem Waisenhaus auf der Straße ab. Er kam in ein Kinderheim und später zu einer Pflegemutter in Berlin-Wedding. Sie starb, als er 15 Jahre alt war. Anfang der 70er Jahre wurde er von einem Produzenten als Sänger entdeckt. Darauf nahm er den Künstlernamen Roland Kaiser an. 1980 veröffentlichte er seine bislang erfolgreichste Single „Santa Maria“. In seiner über 40-jährigen Bühnenkarriere verkaufte Kaiser über 90 Millionen Tonträger. Zu seinen erfolgreichsten Hits zählen „Lieb mich ein letztes Mal“, „Dich zu lieben“, „Manchmal möchte ich schon mit Dir“ und „Warum hast du nicht nein gesagt“. Bis 2010 litt Roland Kaiser an einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD). Die Krankheit machte Kaiser 2009 auch zum Thema in seinem Buch „Atempause“. 2010 ließ er sich eine neue Lunge transplantieren. Seit 1996 ist er in dritter Ehe verheiratet und hat aus dieser Ehe einen Sohn und eine Tochter. Er leb mit seiner Ehefrau Silvia in Münster.

Von Jürgen Kleindienst