Leipzig

Fans von Roland Kaiser dürfen hoffen. Nachdem das Doppelkonzert des Schlagerstars bereits zwei Mal coronabedingt verschoben werden musste, hat Veranstalter Semmel-Concerts neue Termine bekanntgegeben. Die Shows sollen nun am 4. und 5. September auf der Festwiese am ehemaligen Zentralstadion nachgeholt werden. Ursprünglich waren sie am 19. und 20. Juni 2020 geplant und dann zunächst auf den 19. und 20. Juni dieses Jahres verschoben worden. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Liebe ROLAND KAISER-Fans, die zuständigen Behörden und die politischen Verantwortlichen machen es uns und euch leider... Posted by Semmel-Concerts on Friday, August 6, 2021

Der Veranstalter schreibt in seinem Facebook-Post: „Vielen Dank für eure unglaubliche Geduld und euer Verständnis! Wir versuchen wirklich alles, um möglichst viele der verbleibenden Konzerte in diesem Sommer zu realisieren.“ Das gelingt längst nicht in allen Städten: Die Shows in Rostock und Erfurt wurden bereits auf 2022 gelegt. Auch in Leipzig hänge die Durchführung von der Entwicklung der Corona-Inzidenz ab.

Drei Kaiser-Konzerte binnen zwei Monaten

Geht alles gut, wird Kaiser Anfang September Hits wie „Santa Maria“ oder „Ich glaub es geht schon wieder los“ mit Unterstützung einer 14-köpfigen Big Band in neuem Gewand präsentieren. Eineinhalb Monate später tritt der „Kaiser“ dann erneut in der Messestadt auf. Auf seiner „Alles oder Dich“-Tour macht er am 19. Oktober auch in der Arena Leipzig halt. Tickets sind noch verfügbar.

Von Anton Zirk