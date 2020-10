Leipzig

Natürlich ist er immer noch da, kommt in der Musikalischen Komödie oder ihrem Interim im Westbad keine Produktion auf die Bühne, deren Premiere er nicht begutachtete. Und natürlich hält er dann mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Schließlich fühlt sich Roland Seiffarth, heute feiert er seinen 80. Geburtstag, noch immer dem Haus, seinem Ensemble, seinem Repertoire verpflichtet. Das ist er sich als Ehrendirigent des Orchesters schuldig. Und überhaupt: Man will ja wissen, was aus seinen Kindern wird.

Roland Seiffarth, geboren in Drebach/Erzgebirge. Studium an der Hochschule für Musik Leipzig. Ab 1963 Engagement an der Leipziger Oper als Solorepetitor, später Kapellmeister. 1978–2007 Musikalischer Oberleiter und Chefdirigent der Musikalischen Komödie, daneben zahlreiche Gastdirigate. 1991–96 ständiger Gastdirigent am Opernhaus Graz, seit 1996 in Bern. Dirigent der Benefiz-Galas mit José Carreras. Ab 2007 Ehrendirigent des Orchesters der Musikalischen Komödie Quelle: Andreas Birkigt

Erziehung und Ertüchtigung dieses Kindes, sie waren die Lebensaufgabe des Vollblutmusikers Roland Seiffarth. Obschon er keineswegs immer nur in Lindenau aus leichter Muse große Kunst machte. Mit 22 kam er an die Oper Leipzig, die er als seine „musikalische Heimat“ bezeichnet. 1967 stand er erstmals am Pult und machte mit seiner enormen dirigentischen Begabung so schnell Furore wie mit seiner Vielseitigkeit und Professionalität.

„Es war toll“

„Früher“, erzählt er immer wieder gern, und dabei glänzen seine Augen, „bildeten Schauspielhaus, Musikalische Komödie, Oper und das Theater der Jungen Welt ein Theater-Kombinat. Und ich war überall: An einem Abend habe ich ,Turandot’ in der Oper dirigiert, am nächsten die Csárdásfürstin in der MuKo, am Nachmittag dazwischen im Schauspielhaus noch eine Probe für die ,Dreigroschenoper’ am Klavier begleitet. Es gab viele wunderbare Momente – es war toll.“

Das war es auch für die Solistinnen und Solisten, die er durch sein gewaltiges Repertoire führte. Denn Roland Seiffarth ist gleichsam der Prototyp des Sänger-Dirigenten. Sanft bettet er sie in die Klänge des Orchesters, er lässt ihnen alle Freiheit der Welt, bleibt ihnen dabei hart auf den Fersen, um sie im Zweifelsfalle auch wieder einfangen zu können. Er lässt sie leuchten und strahlen – und sorgt dennoch dafür, dass jede noch so schöne Stelle aufgeht im Ganzen eines Musiktheaterereignisses. Ein Diener – der Sänger, des Orchesters, der Musik.

Dozent und Seele

Und als solcher diente er sich schnell hoch. 1978 wurde Roland Seiffarth musikalischer Oberleiter der musikalischen Komödie, blieb es bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2005 – und darüber hinaus. Am Pult bei seinen Repertoire-Stücken und einer Neuproduktion pro Spielzeit, als Dozent und Seele des Operetten-Workshops, den der Deutsche Musikrat alljährlich mit dem Orchester und dem Ensemble am Haus veranstaltet.

Mittlerweile ist auch das Geschichte. Zum goldenen Bühnenjubiläum im September 2013 kündigte er seinen Rückzug vom Pult an und machte schließlich Ernst. Damals schrieb sein Intendant Ulf Schirmer, der nicht im Ruf steht, ein notorischer Lobhudler zu sein, ihm die schönen Worte ins Stammbuch: „Sie haben ein halbes Jahrhundert lang die Musikgeschichte in Leipzig mitgestaltet und entscheidend geprägt.“

Ende der Schließdebatte

Dass Seiffarth sich danach tatsächlich mehr und mehr auf seine Beobachter-Rolle zurückziehen konnte, hing auch mit Schirmer zusammen, der seit 2011 die Geschicke der Oper Leipzig und damit auch der Musikalischen Komödie leitete. Denn bei diesem Dirigentenkollegen wusste er sein Kind in den besten Händen: Erst Ulf Schirmer hat das Damokles-Schwert über dem Haus Dreilinden, seinen Solisten und Ensembles abgehängt. Davor stand das Haus im Grunde permanent im Zentrum einer unsäglichen Schließdebatte, die auch und vor allem von den jeweiligen Intendanten befeuert wurde, deren Verhältnis zum leichten Genre von herzlichem Desinteresse gekennzeichnet war. „Man gewöhnt sich dran“, kommentierte Seiffarth das lakonisch. „Das war ja nie anders. Unter Karl Kayser nicht und unter Udo Zimmermann auch nicht.“

Aber unter Schirmer. Der nahm das Haus und seine einzigartigen Möglichkeiten ernst, gab den Künstlern endlich das Gefühl, nicht nur von ihrem Publikum wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Er boxte das seit Jahrzehnten geplante neue Funktionsgebäude mit Garderoben und Probensaal durch und nahm schließlich sogar die Generalsanierung des MuKo-Zuschauerraums in Angriff.

Ein Traum geht in Erfüllung

Die sollte in wenigen Wochen fertig sein, noch im Herbst Wiedereröffnung gefeiert werden. Sie wurde wegen statischer Probleme auf der Zielgeraden auf Februar verschoben. Dann wird Roland Seiffarth mitfeiern, weil ein Traum in Erfüllung geht, der ihn sein ganzes langes Künstlerleben lang begleitete. Eigentlich müsste er auch im neuen Saal noch einmal ans Pult treten, um zu sehen und zu hören und zu spüren, was aus dem festen Haus der leichten Muse in Leipzig geworden ist. Aus seinem Kind.

Die nächste MuKo-Produktion ist die letzte im Westbad-Interim: Am Samstag und Sonntag sagt die Musikalische Komödie „Danke, Westbad“. Beide Veranstaltungen sind ausverkauft.

Von Peter Korfmacher