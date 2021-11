Rolando Villazón und Michael Naumann sprechen in Leipzig über Einsamkeit

Leipzig

„Es gibt so viele interessante Menschen, die einander viel zu sagen haben. Das entspricht dem Geist Mendelssohns und den Sonntagsmatineen in seinem Salon, dessen Gäste seinerzeit wesentlich zum Ruf Leipzigs als kulturelles Zentrum beigetragen haben“, sagt Patrick Schmeing, Stiftungsvorstand und Direktor des Mendelssohn-Hauses. Und so eröffnet Elena Bashkirova, Pianistin und Präsidentin der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung am Freitagabend im Rahmen der Mendelssohn-Festtage die neuen „Salongespräche“ – in Präsenz und per Livestream. Im Musiksalon sitzt zu ihrer Rechten Rolando Villazón, nicht nur einer der führenden Tenöre der Gegenwart, sondern auch Opernregisseur, Autor und Intendant der Mozartwoche in Salzburg. Ihm gegenüber sitzt Michael Naumann, erster Staatsminister für Kultur bis 2000, Journalist, Schriftsteller, Verleger und gebürtiger Köthener, wie er im Gespräch betont.

Macht Macht einsam?

Im ersten Salongespräch soll es um das „Lob der Einsamkeit“ gehen. Elena Bashkirova leitet das Thema poetisch ein, mit Ausschnitten von Bella Akhmadulinas Lyrik. Das aus dem Russischen übersetzte Gedicht zeichnet ein Bild des Verlassenseins von Freunden, die nach und nach endgültig gehen, eine blaue Kälte zurücklassen und die Einsamkeit schließlich zum Segen verkehren. Bashkirovas erste Frage geht an Michael Naumann und zielt auf seine Zeit als Politiker ab: „Macht Macht einsam?“. Er antwortet klar: „Das ist eine Romantisierung. Die wirklich einsamen Politiker sind die abgewählten.“ Viele ehemalige Politiker schafften es nicht, nach ihrer Karriere wieder mutig und froh nach vorne zu blicken. „Sie werden einsam. Viele versuchen, diese Einsamkeit damit zu überbrücken, ein Buch zu schreiben oder schreiben zu lassen.“ Er selbst habe dieses Problem nicht gehabt, weil er den Posten erlangt hatte, den er sich als Journalist immer gewünscht habe: Chefredakteur der „Zeit“.

„Kreativität kommt aus der Einsamkeit“

Elena Bashkirova lenkt den Fokus zurück auf das russische Gedicht, die Einsamkeit die dann entsteht, wenn mit der Zeit die Freunde verschwinden. „Was bleibt im Alleinsein? Bücher, Musik...“ Anlass für den gebürtigen Mexikaner Rolando Villazón, eine Lanze für die Einsamkeit zu brechen: „Ich liebe Einsamkeit. Hier in Europa habe ich das Wunder des Alleinseins kennengelernt.“ Essenziell dafür sei jedoch eine Balance, ein Gegengewicht von einer reichen Kommunikation, einem erfüllten Sozialleben. Dann öffne sich die Welt wie ein Buch für den, der mit sich alleine ist. „Kreativität kommt aus der Einsamkeit. Und wichtige Fragen kann man nur alleine beantworten.“

Die Eskalation des Alleinseins

Mit Villazón und Naumann hat Elena Bashkirova interessante Persönlichkeiten zusammengeführt, die zwei unterschiedliche Blickwinkel auf die Einsamkeit eröffnen, die Dichotomie von alleine und einsam aufspannen. Für Naumann ist die Einsamkeit in der deutschen Sprache vor allem die Eskalation des Alleinseins und birgt per se etwas Unglückseliges. „Ich selbst habe vor allem in den Phasen Einsamkeit erlebt, in denen eine Liebe zu Ende ging. In diesen Momenten war ich allein und auch einsam.“ Elena Bashkirova sagt dazu etwas sehr Persönliches. „Mein Vater ist vor Einsamkeit gestorben. Er hat immer gesagt, er sterbe dann, wenn er nicht mehr musizieren und sich nicht mehr verlieben könne. Dann konnte er nicht mehr musizieren und ist ausgegangen wie eine Kerze.“

„Ein tiefes Echo des eigenen Todes“

Für Villazón ist daher das Wie und das Warum der Einsamkeit entscheidend. Denn nur in der gesuchten liege Schaffenskraft neben Schmerz. Michael Naumann gibt zu bedenken: „Wie entstand die Philosophie? Nicht beim einsamen Denker, sondern im Gespräch. Für Aristoteles war der Inbegriff von Glück eine Konversation zwischen klugen Menschen.“ Er pocht auf den Bedeutungsunterschied zwischen allein und einsam. „In Einsamkeit liegt etwas schrecklich Trauriges, sie ist profunder als das englische loneliness.“ Vor einem halben Jahr sei seine erste Liebe gestorben, eine Frau, mit der er über die Jahre hinweg immer Kontakt gehalten habe. „Und auf einmal war da diese absolute Abwesenheit. Ein tiefes Echo des eigenen Todes. Und dann ist man allein, trotz eines glücklichen Lebens.“

Zusammen alleine fühlen – mit Musik

Ob es für Frauen wohl einfacher sei als für Männer, das Alleinsein? Elena Bashkirova wirft die Frage auf, verleitet Rolando Villazón zu einem kurzen musikalischen Einwurf von Monteverdis „Orfeo“ und der Klage des Titelhelden: „Tu se‘ da me partita“ – du bist von mir gegangen. Und er schließt den Abend versöhnlich und doch melancholisch: „Musik lässt uns alle zusammen alleine fühlen.“

Von Katharina Stork