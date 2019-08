Leipzig

Die Hölle ist mintgrün und altrosa. Sie ist ein trautes Heim, auf dem Hypotheken lasten. Der Teufel trägt Pantoffeln, sein Engelchen hält sich bei Fuß. Es serviert Morgenspeis und Abendtrank dort, wo sich Freiheit und Würde „Gute Nacht!“ sagen. Die Hölle, das sind die 50er Jahre.

„Zuhause bin ich Darling“ heißt Laura Wades in Großbritannien erfolgreiche Komödie, die sich auf deutschen Brettern zur Premiere jetzt schwertat. Die Westberliner Kudamm-Bühne, nicht zimperlich, wenn’s um Unterhaltung geht, zeigt die Sehnsucht nach Vergangenheit weitgehend frei von Satire und Konflikten, bemängeln Rezensenten.

Witz mit Barth

Im Kern geht es darum, dass Johnny und Judy eine Leidenschaft für die 50er teilen. Da sie verheiratet sind, bedeutet das für Judy, den Job aufzugeben, um perfekte Ehe- und Hausfrau zu sein, woraufhin das Geld knapp wird.

Das Witzpotenzial dieser Konstellation ist begrenzt und hat hierzulande einen Barth. Vor allem ist es noch nicht lange genug her. Im Westen. Seit den 60er Jahren dürfen verheiratete Frauen ein eigenes Bankkonto eröffnen, seit den 70ern ihren Nachnamen behalten und ohne Erlaubnis des Hausherren einen Job annehmen.

Glück im Gestern

Um das zu ertragen, kippte die Gemahlin ein Fläschchen „Frauengold“. Das Apotheken-Likörchen versprach beruhigende und stimmungshebende Wirkungen,„das Glück aller Frauen“.

Da durften die Schwestern in der DDR längst Wodka trinken, den sie selbst bezahlten. Auch wenn dieses Geld weniger wert war: Es war was Eigenes. Noch dazu ohne jenes Augenzwinkern, das so Emoji-modern und dabei auch nur eine Rolle abwärts in die grauen 50er ist.

Von Janina Fleischer