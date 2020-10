Leipzig

Lieber möchte Lisa Eckhart die erste Frage von Moderatorin Verena Noll erst am Ende des Abends beantworten, sagt dann aber doch gleich: Ja, sie empfinde es schon als Heimspiel, im Literaturhaus Leipzig aus ihrem Debütroman „ Omama“ zu lesen. Er ist bei Zsolnay erschienen, das Hörbuch bei Lübbe Audio.

Der Ansturm auf die Karten war enorm, die Lesung sofort ausverkauft, nur knapp 100 Zuschauer fanden schließlich im Großen Saal Platz und bekamen am Dienstag von der seit drei Jahren hier lebenden österreichischen Kabarettistin keine Bühnenshow, sondern eine Lesung mit Gespräch. Mit ein paar Showelementen.

Die Küche kocht nicht

In ihrem im August erschienenen Roman erzählt die 28-Jährige („In meinem Alter war Büchner schon tot!“) vom Leben ihrer Großmutter, von der Pubertät zum Kriegsende in der Steiermark bis zur letzten Kreuzfahrt mit der Enkelin. In der Fiktion stecke mehr Wahrheit als in dem, was wir das Wahre nennen, sagt Eckhart. Es stimme nicht, dass das Leben die besten Geschichten schreibt. Es koche ja auch nicht die Küche die besten Gerichte.

Sie jedenfalls habe ihre Einbildungskraft „nicht durch Recherche besudelt“. Sogar ihre Großmutter habe sie gefragt, ob sie die Wahrheit geschrieben habe, und zwar „nachdem sie den Roman gelesen hat“. Und ja, die Großmutter lebt, ihr Problem sei derzeit, dass sie mit Menschen aus anderen Haushalten Karten spielen will. Sie sei eben nicht bereit, „das Leben zu opfern, um dem Tod zu entgehen“.

Wie das war, als die Russen ins Dorf, ins Haus, ins Kinderzimmer kamen nach dem Krieg, was passierte, als Oma Helga, inzwischen um die 50, als Busunternehmerin Fleischfahrten nach Ungarn organisierte und ein Toter im Bus bereits „auszuhärten begann“, während sich der Eiserne Vorhang öffnete – davon erzählt die Autorin in Teil eins und drei des Romans.

Zwei Träume, zwei Ängste

Die Zuhörer lauschen kichernd, wenn Sprachwitz die absurde Handlung in satirische Form bringt. „Ich bin sehr erleichtert, dass Sie das amüsiert“, sagt Eckhart, denn neben ihren beiden „großen Träumen, Schriftsteller und Aktmodel“, habe sie zwei Ängste: Bücher zu schreiben, die niemanden zum Lachen bringen. Und: Bücher zu schreiben, die im Fach „Humor“ verkauft werden.

Humor werde vielfach missverstanden. Für sie sei er die „schönste Form von Hybris und erwächst aus Unkorrektheiten“. Man leide unter und lache über etwas. „Das Tiefgründige und das Abgründige – beides wird man nur unter der Gürtellinie finden“.

Nicht jeder ein Künstler

Eckhart lässt sich nicht nur von (der in Wien geborenen) Verena Noll interviewen, sondern übernimmt das zwischendurch selbst, um – kleiner Showteil – ein paar Dinge loszuwerden: „Jeder ist eine Kunstfigur.“ Dies bedeute nicht, dass – dem „Beuysschen Kreativ-Kommunismus“ folgend – jeder Mensch ein Künstler sei. Darum müsse auch nicht jeder publizieren. Noch weniger, seit das Internet als Plattform die Klo-Wand abgelöst hat. Dies ist jenen ihrer Kritiker gewidmet, die sie „verwirrte Verehrer“ nennt.

Lisa Eckhart spricht an diesem Abend über Stolz („Einem Stolz, der mit der Herabsetzung anderer einhergeht, fröne ich grundsätzlich nicht.“), Selbstironie („Ich nehme mich selbst nicht so wichtig, aber ich nehme mich ernst.“) und Kollegen, die sich eines Populismus schuldig machen, der schlimmer sei, als bei manchen politischen Parteien. Dann stoßen die Damen auf der Bühne mit Sekt an – der Stimmung im Saal durchaus angemessen. Ein Heimspiel.

Von Janina Fleischer