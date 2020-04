Rot bleibt rot – auch gegen Mitternacht, auch für Radfahrer, auch ohne Verkehr, auch in Leipzig

Leipzig

Es ist gut, wenn in diesen Tagen, in denen so vieles anders ist, ein paar Dinge so sind, wie sie immer waren. Den Spargel zum Beispiel, den lassen wir uns nicht nehmen, sonst hätte ja das Virus gewonnen. Weshalb wir uns rund 80 000 Erntehelfer über eine „Luftbrücke“ kommen lassen, wie es so schön hieß.

Frei von Sinn

Ein Frühjahr ohne Spargel, das wäre ja in etwa so absurd wie eine Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig ohne Ampeln, die auch zu nächtlicher Stunde und frei von Sinn treu ihren Dienst verrichten.

Am sehr späten Karfreitag war es, als eine Person, die dem Autor wohlbekannt, aber nicht mit ihm identisch ist, von der Arbeit stadtauswärts in den Süden nach Hause radelte. Nennen wir ihn hier, da er Regeln in aller Regel korrekt einhält, Peter Nibel, kurz P. Nibel.

Fußgängerampel ohne Fußgänger

P. Nibel also war gerade mit dem Rad in Bewegung gekommen, als es ihm unmittelbar hinter der Hohen Straße Rot entgegenleuchtete. Es handelt sich hier um eine Fußgängerampel, die, wie die Stadt auf ihrer Homepage etwas ungeschickt formuliert, „vordergründig der Schulwegsicherheit“ dient. Nun waren an diesem Karfreitag nah an Mitternacht weder Schüler noch andere Fußgänger unterwegs, so dass sich P. Nibel, vielleicht von so etwas wie einem anarchischen Hauch angeweht, einredete, er könne dieses eine Mal einfach weiterfahren. Was er dann tat.

Ansteckungs- und Verkehrswege im Blick

Und schnell bereute, als ihn ein Polizeitransporter einholte, und man ihn durchs Fenster bat anzuhalten. Drei Beamte sprangen heraus, belehrten ihn und verabschiedeten sich mit dem Versprechen, dass er von der Bußgeldstelle hören werde.

So unangenehm dies für P. Nibel sein mag, so beruhigend ist es gleichzeitig für uns alle: Die Polizei kontrolliert weiterhin nicht nur Ansteckungs-, sondern auch Verkehrswege. Selbst in diesen Zeiten und zu später Stunde. Danke.

