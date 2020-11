Grimma

Frank Ruddigkeit setzte sich in seiner Kunst mit großen Themen auseinander. Die ständige Reibung an Existentiellem spiegelt sich auch in den Selbstbildnissen wider, die derzeit in der Rathausgalerie Grimma gezeigt werden. Rund 30 Arbeiten aus fünf Jahrzehnten vermitteln ein umfassendes Bild eines Künstlers, dessen Selbstauskünfte mit den Jahren immer facettenreicher werden, der Ambivalenz des Daseins folgen.

Das macht die großformatigen Kreidezeichnungen auf farbigen Tonpapieren zu beeindruckenden Zeugnissen seines Alltags, der vom Zeichnen als Existenzform und Lebenselixier geprägt war. In den Reflexionen eines weltoffenen kritischen Geistes lässt Privates sich nicht trennen von gesellschaftlichen Verwerfungen und Umbrüchen.

Momentaufnahmen

Ruddigkeit, der in Malerei, Grafik und Plastik Herausragendes schuf, verschränkt in seinen Bildwelten Innen und Außen, Geschichte und Gegenwart, Krieg und Frieden, wurde inspiriert von Dichtkunst und Musik. Von dieser Komplexität der Sicht kann man auch die Selbstbildnisse nicht ausnehmen. Dabei interessieren den Künstler große figurale Zusammenhänge, die der brillante Zeichner in spannungsreichen Formaten verortet. Seine Bildsprache, geschult an den italienischen Meistern von Renaissance und Barock, ist voll Plastizität. Seine Gestalten verdichten sich zwischen Leere und Fülle einer dynamischen Komposition. Diesen Prinzipien folgt der Künstler, 1939 in Ostpreußen geboren, auch bei seinen Selbstporträts. Ruddigkeit lässt filigrane Linien, gebündelte Schraffuren und vitale Striche furios gegen die Unberührtheit der Fläche antreten, setzt weiß überhöhte Akzente. Daraus entwickeln sich Momentaufnahmen, in denen er sich selbst in Relation zu Ereignissen setzt, die ihn tief beschäftigen.

Eine bevorstehende Halsuntersuchung etwa, die den Künstler umtreibt vom Elegischen, Eleganten der eigenen Wahrnehmung bis in die Sphäre von Verlust und Ratlosigkeit. Auf einem anderen Blatt, Der Fremde, verliert das Klarsichtige, Grüblerische seine feinen Linien und geht janusköpfig in gröberen Strukturen auf. Mit distanziertem Blick über die Schulter hinweg lässt sich Ruddigkeit in skeptischer Analyse auch auf die Eitelkeit ein. Manchmal ist nur das Datum der Blätter ihr Anker. Dann wieder gibt Schrift als Gestaltungselement mit schwer lesbaren Satzfetzen vage Orientierung. Meist sind es nur einzelne Worte, die sich dem Betrachter nicht verweigern. Fein ausdifferenziert, in flirrender Farbigkeit, raffiniert ausgeleuchtet erscheinen in der Auswahl auch vier Gemälde, in denen sich der Künstler in lebendiger Pinselführung mit nervösem Duktus und spannungsgeladenem Kolorit auslotet.

Zehrende Intensität

Über zwei Jahrzehnte fanden bei Ruddigkeit Stimmungen, Naturerlebnisse, intime oder kollegiale Begegnungen in gezeichneten Tagebüchern Widerhall. Dieses Konvolut, das er im vergangenen Jahr dem Leipziger Museum der bildenden Künste vermachte, lässt sich mit der Intention der Selbstbildnisse durchaus vergleichen.

Ruddigkeit, der an der Leipziger Kunsthochschule bei Hans Mayer-Foreyt und Heinz Wagner studierte, bildete 30 Jahre an der Hallenser Burg Giebichenstein künftige Designer in Zeichnung und Malerei aus, wurde 1981 zum Professor ernannt. Er zählt zu den exponiertesten Leipziger Künstlern einer Generation, zu der auch Hartwig Ebersbach, Volker Stelzmann, Sighard Gille, Ulrich Hachulla gehören. In seinem Schaffen war stets die Frage nach gesellschaftlicher Verantwortung immanent. Diese Weltsicht prägte ein ausgefülltes Künstlerleben, von dessen zehrender Intensität auch die in Grimma gezeigten Selbstbildnisse Zeugnis ablegen.

Frank Ruddigkeit, Malerei und Grafik, Rathausgalerie Grimma, Markt 27, voraussichtlich bis Ende Januar 2021 zu besichtigen nach telefonischer Vereinbarung unter 03437 915176.

Von Ingrid Leps