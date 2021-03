Leipzig/Rudolstadt

Sie bricht nicht ab: Die Absagewelle der Festivals geht weiter. Am Freitag gaben die Veranstalter des thüringischen Rudolstadt-Festivals die offizielle Absage für 2021 bekannt.

Damit ziehe man, so heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter, die Konsequenzen aus den „nach wie vor unklaren gesundheitlichen und finanziellen Risiken.“ Das Festival in Thüringen ist eigentlich das größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival in Deutschland und sollte vom 1. bis zum 4. Juli 2021 stattfinden. Schon 2020 fand es nicht statt.

Das Festivalteam habe wichtige organisatorische Entscheidungen aufgrund der aktuellen Situation so lange wie möglich verschoben und unterschiedliche Szenarien und Konzepte geprüft, um ein Festival 2021 zu ermöglichen, heißt es weiter. Angesichts der aktuellen Lage halten die Veranstalter jedoch keines der erwogenen Konzepte für umsetzbar“, heißt es in der Pressemitteilung. „Selbst bei einer stark reduzierten Zahl an Publikum, Ensembles und Bühnen lässt sich ein Musikereignis von internationaler Ausrichtung und mit den in Rudolstadt gegebenen logistischen Strukturen nicht verlässlich planen.“

Planungen für 2022 mit neuem Line-Up

Im Sommer 2022 soll die Besucher und Besucherinnen ein neues Programm erwarten. Weil das Festival bereits zum zweiten Mal verschoben wurde, möchten die Veranstalter das ehemals für 2020 geplante Line-Up nicht mehr aufrechterhalten. Karten für das Festival im kommenden Jahr soll es voraussichtlich ab Dezember geben, wie auch die ersten Namen des neuen Line-Ups. In Rudolstadt ist ab Ende Mai bis in den September jedoch einen Kultursommer mit Theater, Musik, Literatur und Kunst geplant.

Von vag