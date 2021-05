Leipzig

Jahrzehntelang hatte sich Deutschland um die Rückgabe der wertvollen Benin-Bronzen herumgedrückt, nun sollen im kommenden Jahr erste Rückgaben der von den Briten geraubten Kulturgüter an Nigeria erfolgen. Im Interview spricht der Leipziger Journalist und Afrikanist Lutz Mükke über die Hintergründe und die Bedeutung der Rückgaben für Afrika. Mükke hat seit vielen Jahren zum Umgang mit dieser Kunst recherchiert. Auch in den Völkerkundemuseen in Leipzig und Dresden befinden sich hochkarätige Benin-Kunstwerke.

Was haben Sie empfunden, als Sie erfuhren, dass Deutschland die Benin-Bronzen zurückgeben will?

Das war vergleichbar mit dem Gefühl, das Sportler im Moment eines Sieges haben, für den sie viele Jahre geackert haben. Ich bin ganz ruhig geworden, wollte erst einmal allein sein.

Ist das der Durchbruch? Oder ist zu befürchten, dass man auf der einen Seite eine große Geste inszeniert – aber auf der anderen Seite das meiste behält?

Das ist ein Durchbruch. Weitere sind nötig. Aber ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Die Berliner Politik und die Museums-Community in der Fläche haben sich öffentlich zur Restitution bekannt. Der internationale Gesichtsverlust für Deutschland wäre gravierend, sollte das zur PR-Luftnummer werden. Wie viele Kunstwerke und religiöse Objekte nach Nigeria zurückgehen, werden die kommenden Gespräche ergeben. Der rechtmäßige Besitzer der Bronzen ist Ewuare II, König von Benin, der eng mit dem nigerianischen Staat kooperiert und in Berlin von einem klugen Botschafter vertreten wird. In einem seiner wenigen Interviews betonte der König mir gegenüber, dass Nigeria religiös und kulturell wichtige Bronzen zurückhaben wolle, gar nicht alle. Ein Teil des Raubgutes soll als Kulturbotschafter in westlichen Museen bleiben.

Eines der kostbarsten Benin-Objekte aus dem Museum für Völkerkunde im Leipziger Grassi: eine Kopfplastik, vermutlich aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Quelle: Lutz Mükke

Warum hat man sich jetzt für diesen Schritt entschieden?

In der Kolonialzeit wurden rund 90 Prozent aller wertvollen Kulturgüter aus Afrika weggeschleppt. Die Folgen für die Identitätspolitik und Nationenbildung vieler Länder sind bis heute dramatisch. Offenbar hat man das endlich begriffen. Gleichzeitig lockt sicher auch der Image-Gewinn, den Deutschland in Afrika und den südlichen Ländern durch die Restitution erfahren wird. Wenige Museen gehen diesen Schritt freiwillig. Es war der Druck aus Afrika, der Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft, Politik und Medien. Emmanuel Macron unterstützte das in Frankreich.

Als ein Grund für die Rückgabe wird der Umstand genannt, dass Nigeria den Bau eines Museums für die Bronzen plane.

Das Königshaus Benin baut mit dem nigerianischen Staat ein hochmodernes Museum für die Benin-Bronzen. Denn eines der herabwürdigenden Argumente seitens westlicher Museen und Politik gegen die Restitution war über 100 Jahre lang: Man könne in Afrika sowieso nicht ordentlich mit diesem Weltkulturerbe umgehen. In Nigeria kommentiert man das übrigens mit folgendem Bild: Stellen Sie sich vor, Ihr Auto wird gestohlen. Sie kennen den Dieb, fordern ihn auf, das Auto zurückzugeben und der antwortet, das könne er nicht, er pflege das Auto doch viel besser. Man solle erst einmal eine Garage bauen ...

Der Raub der Benin-Bronzen Die Benin-Bronzen gehörten zur Kriegsbeute, die das Britische Kolonialheer 1897 aus dem damaligen Königreich Benin – heute Nigeria – verschleppte. Militärisch weit überlegen, besiegten britische Elitetruppen die afrikanischen Verteidiger und plünderten die Königspaläste. Die ganze Stadt Benin-City brannte nieder. Tausende wertvolle Bronzen, Reliefplatten und Reliquien, die zum Teil aus dem 16. Jahrhundert stammen, wurden nach Großbritannien verschifft, mit dem Ziel, einen Großteil davon zu versteigern, um den Krieg zu refinanzieren. So gelangten sie auch in zahlreiche deutsche Museen. Über 200 dieser Benin- Bronzen befinden sich allein in den Völkerkundemuseen in Dresden und Leipzig. Diese und andere deutsche Museen wollen im nächsten Jahr erste Kunstwerke an Nigeria zurückgegeben.

Welchen Wert haben die Benin-Kunstwerke ungefähr auf dem Kunstmarkt?

Konservativ geschätzt insgesamt etwa eine Milliarde Dollar.

Stellen wir uns vor, all das käme tatsächlich nach Nigeria zurück, wie groß ist die Gefahr, dass viel in „dunklen Kanälen“ verschwindet? Oder ist so eine Frage schon im Kern arrogant, hätten die Nigerianer letztlich nicht das Recht, damit zu machen, was sie wollen?

Grundsätzlich: Die Besitzer haben das Recht, mit ihrem Besitz zu tun und zu lassen, was sie wollen. Ich kenne die hochrangigsten Mitglieder des Königshauses Benin, des Bundesstaates Edo und des nigerianischen Kulturministeriums persönlich. Das sind alles international erfahrene Top-Manager, die den enorm symbolischen Wert der Benin-Bronzen für ganz Afrika und die einst kolonialisierte Welt kennen. Auf billiges Geschachere lassen die sich nicht ein.

Wie wird die Entscheidung in Nigeria aufgenommen, was bedeutet das für die Menschen dort?

Da gibt es die ganze Bandbreite an Reaktionen von euphorisch bis misstrauisch. Es handelt sich bei diesem ganzen Prozess ja um die Heilung historischer Wunden und für Nigeria noch um viel mehr. Die nigerianische Jugend braucht nationale Symbole und ein nationales Erbe, auf die sich ihre Identität bezieht. Wenn dieses Kulturerbe in Museen in Berlin, London, Brüssel, Leipzig, Paris, Boston oder New York lagert, hilft das wenig. Außerdem plant man in Nigeria ein ganzes wirtschaftliches Cluster um die Benin-Bronzen herum. Bis heute stellt die jahrhundertealte Zunft der Bronzegießer in Benin-City Kunstwerke und religiöse Artefakte her, in klassischen wie in modernen Stilen. Dort arbeiten Handwerker und Künstler aus Familien, die sich seit hunderten Jahren auf das Herstellen von Bronzen spezialisiert haben. Die Ingun-Straße, wo sie hauptsächlich angesiedelt sind, gehört bereits zum Unesco-Weltkulturerbe. Diese Experten brauchen Aufträge, internationale Vernetzung und Anerkennung. Ein internationales Austausch- und Ausbildungszentrum ist im Gespräch.

Was wird auf die völkerkundlichen Sammlungen in den nächsten Jahrzehnten zukommen?

Die Museen bekommen gerade eine neue Funktion zugewiesen: Nach jahrzehntelangem Folklore-Koma werden sie nun Teil eines globalen Prozesses, der die Völker hoffentlich dazu bringt, sich künftig gleichberechtigt und fair zu begegnen. In diesem Sinne durchlaufen die Völkerkundemuseen einen Rollenwandel, eine große Chance. Die Narrative ändern sich. Die Ignoranz fällt. Endlich.

Zur Person: Lutz Mükke Lutz Mükke wurde 1970 in Döbeln geboren. Er studierte Journalistik und Afrikanistik in Leipzig und Kampala/Uganda. Viele Jahre lehrte er Journalistik an der Uni Leipzig. Er ist Mitherausgeber der Journalismus-Plattform und Zeitschrift „Message“. Als Reporter arbeitete er unter anderem in Afghanistan, Äthiopien, Niger, DR Kongo, Somalia, Mali, Algerien, Nordnigeria und Südsudan. Er ist Autor der Bücher „Journalisten der Finsternis“, einer medienkritischen Analyse über massenmediale Afrika-Berichterstattung, und „Korrespondenten im Kalten Krieg”. 2017/18 leitete Mükke ein umfangreiches Rechercheprojekt zu den von den Briten geraubten Benin-Bronzen und veröffentlichte dazu eine Artikelserie in der LVZ, FAZ, sowie mehreren internationalen Medien.

