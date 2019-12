Rückkehr ins Leipziger Gewandhaus

Leipzig

Das Gewandhaus hat wieder eine Tschaikowski-Büste. In einer feierlichen Zeremonie wurde die Porträt-Büste des berühmten russischen Komponisten am Donnerstagabend im Schumann-Eck von Gewandhausdirektor Andreas Schulz und Andrey Dronov, Generalkonsul der Russischen Föderation in Leipzig, enthüllt. „Wir sind sehr froh, wieder eine Tschaikowski-Büste im Gewandhaus zu haben“, betonte Schulz. Schon 1900 wurde eine solche im alten Gewandhaus aufgestellt. Im Zweiten Weltkrieg ging sie verloren.

Stärkung der deutsch-russischen Beziehungen

Die neue Bronze-Büste der Künstlerin Ekaterina Pilnikova ist an das ursprüngliche Kunstwerk des russischen Bildhauers Robert Bach angelehnt. Die Büste wurde im Rahmen des internationalen Kulturprojekts „Russische Saisons“ geschaffen. „Ich bin sicher, dass sich die Tschaikowski-Büste wunderbar in die Kunstsammlung des Gewandhauses einreihen wird“, sagte der Generalkonsul. Die Rückkehr der Büste nach Leipzig sei ein wichtiger Beitrag für die Kulturbeziehungen zwischen Russland und Deutschland, betonte er.

Von Lilly Günthner