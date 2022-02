Rüdiger Hoffmann im Haus Leipzig: Zwischen lustig und leblos

Leipzig

Es ist eine kleine Zeitreise, die da am Freitag im Haus Leipzig geschieht. Im ersten Schritt eine in die Zeit vor der Pandemie: Ist man nach 2G-Plus-Einlass erstmal am Platz, spielt Corona bei Rüdiger Hoffmann inhaltlich nicht den Hauch einer Rolle. Im zweiten geht es aber noch mehr als 20 Jahre weiter zurück, denn die Nummern, die der Paderborner Kabarettist und Comedian für sein mit „Best Of“ überschriebenes Programm knapp zwei Stunden aneinanderreiht, stammen fast ausschließlich aus seiner erfolgreichsten Zeit zwischen 1995 und Anfang der 2000er.

Einstieg mit bekannten Worten

Natürlich darf dabei ebenso wenig seine berühmt unterspannte Begrüßung „Ja, hallo erstmal.“ fehlen wie das obligatorische „Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten, aber...“ vor fast jedem Sketch. In diesen ist der süffisante Langsamsprecher mit dem Hang zum trockenen Humor meist „der Rüdiger“, manchmal auch eine mit wechselnder Jacke und Hut unaufwendig angedeutete andere Figur.

Komiker Rüdiger Hoffmann trat am 4. Februar 2022 im Haus Leipzig auf. Quelle: André Kempner

Alle Typen haben den letztlich zwanghaft peniblen Deutschen gemeinsam, der hinter vorgeschobener Lockerheit so witzig wie unangenehm treffend hervorlugt. Ob an der französischen Grenze, im chinesischen Restaurant oder der „Selbsthilfegruppe der anonymen Ausländerfeinde“ (letztere mit AfD und Pegida leicht aktualisiert) – stets entlarvt er dabei die Sinnlosigkeit interkultureller Vorurteile.

Zuweilen aus der Zeit gefallen

Das gelingt ihm in den oft Jahrzehnte alten Texten mal zeitlos, dann wieder wirkt das ein oder andere bemühte Klischee doch deutlich aus der Zeit gefallen. Etwa wenn sich Hoffmann im Zwischenmenschlichen an Mann und Frau, Ehe und Sex abstottert und dabei Fat Shaming 2022 immer noch als Witz verkaufen will. Leicht bis seicht wird es trotz behände jazzigen Spiels auch, wenn er sich zwischendurch ans E-Piano setzt, dort aber sein inhaltsschweres Lied-Œuvre weitgehend ausspart.

Natürlich freut er sich, wieder vor Menschen zu stehen, ebenso wie das Publikum im gut gefüllten Saal den Abend lachend und klatschend goutiert. Dennoch fehlt jenseits der Bühne noch ein wenig ausgelassene Selbstsicherheit, genauso wie sich Hoffmann diesseits zu sehr auf allzu bekannte Nummern und seine Markenzeichen verlässt. Lustig ist es zwar, doch schließt man die Augen, ist der Unterschied respektive ein Live-Plus zur CD Aufnahme kaum hörbar. Das kann man entweder originalgetreu nennen oder aber etwas leblos, die unnötig lange Pause zwischen den zwei Blöcken ist dabei wenig zuträglich. Zum Ausflippen lädt der Meister der Unterspannung zwar nicht gerade ein, aber mit etwas weniger bequemer Verlässlichkeit hätte es durchaus mehr Euphorie werden können.

Von Christian Neffe