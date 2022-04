Rum-Geruch in der Luft: Santiano rocken die Arena Leipzig

Leipzig

„Wenn die Kälte kommt“ heißt der Song, mit dem Santiano am Dienstag ihr Konzert in der Arena Leipzig eröffnen, und der Effekt ist genau gegenteilig zu dem, was der Text verspricht: Die Band heizt den 7000 Fans ordentlich ein. Gitarrenriffs dröhnen aus den Boxen, Bassist Björn Both presst die Worte aus der rauen nordischen Kehle, Kunstschnee (respektive weißes Konfetti) rieselt von der Decke – ein imposanter Auftakt für eine zweistündige Show, die im weiteren Verlauf nicht minder wuchtig wird.

(Kurze) Reise gen Nordpol

Ein bisschen Metal, ein bisschen Shanty, ein bisschen Irish Folk und ein von Hauch von Schlager – alles ist an diesem Abend dabei, an dem die Flensburger Combo mit ihren bedeutungsschweren, von (Seemanns-)Metaphern strotzenden Songs nach Sarah Connor und der „Schlagernacht des Jahres“ erstmals nach langer Flaute wieder ordentlich Rock-Atmosphäre in die Arena bringt. Da wird das Segel gehisst und zum Abschied nochmal zurückgeblickt („Was du liebst“), gen Norden geschippert („Bis ans Ende der Welt“), vorbei an Irland („Land of Green“) und hinaus aufs offene Meer („Nichts als Horizonte“). Zwischendurch meint man fast, den Geruch von Rum in der Nase zu spüren.

Bassist Björn Both führte durch die Show. Quelle: André Kempner

Diese Rahmenerzählung von einer Reise, auf die die Band das Publikum mitnimmt, erschöpft sich aber alsbald und weicht einem mehr oder minder klassischen Best-of der bisherigen fünf Studioalben. Und obwohl mit Frontmann Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen ein wichtiges Fünftel der Gruppe krankheitsbedingt fehlt, nimmt die Stimmung auf wie vor der Bühne immer mehr Fahrt auf und schwappt spätestens mit „Liekedeeler“ und „Graubart“ einer Welle gleich durch den Saal, die das Publikum von den Stühlen reißt und zu vorzeitigen stehenden Ovationen animiert.

Klare Kante gegen Klimawandel und Krieg

Zwischendurch ebbt diese Stimmung auch mal ab, wenn es mit getragen-melancholischen Nummern wie „Du bist immer bei mir“ emotionaler wird. Zwischendurch zeigt die Band mit „Garten Eden“ oder „Lieder der Freiheit“ zudem klare Kante gegen den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine.

Immer wieder werden auf der Bühne munter die Instrumente durchgewechselt – mal Keyboard, mal Ziehharmonika und verschiedenste Gitarren- und Bass-Variationen, nur die Fidel von Peter David Sage ist die große akustische Konstante dieses Konzerts, das zum Ende hin nochmal drei Salven aus den Stimmungskanonen abfeuert: „Hooray for Whiskey“, „Gott muss ein Seemann sein“ und „Wir für euch und ihr für uns“, einer großen Ode an die Fans, die Björn Both mit folgenden Worten einleitet: „Die eigentlichen Heimathäfen dieses Schiffes sind eure Herzen.“ Ja, das ist kitschig, aber eben auch charmant und vor allem ehrlich – ein überaus passender Abschluss für diesen lauten, langen, energiegeladenen Abend.

Von Christian Neffe