Rumeiern für Fortgeschrittene: Was Ostern erlaubt ist und überhaupt

Leipzig

Ostern war ja immer schon kompliziert – aufgeblasen zum zweiten Weihnachten, mit dem Hasen als bizarrem Symboltier, höchst zerbrechlichem, leergeblasenem Schmuck, mit Verstecken, Finden und Nichtfinden. Wenn im Mai die Schokolade im Rasenmäher spritzt, ist was schiefgelaufen.

In diesem Jahr kommen wie schon im vergangenen weitere Herausforderungen hinzu, auch weil die Politik jeden Tag neue Eier ins Nest legt und – sagen wir es in vorösterlicher Zurückhaltung – nicht immer eiklar formuliert, was gerade geht und was nicht.

Der Oster-Haseloff greift durch

Bleiben wir beim Gehen: Wann wird der Osterspaziergang, der in inzidenzabhängiger Teilnehmerzahl irgendwie erlaubt ist, zur „unnötigen Reise“, die auch nicht so richtig verboten ist, insbesondere, wenn die Schokoküken auf Malle verlegt werden? Wann ist ein Osterfeuer eine Veranstaltung (verboten), wann nicht (erlaubt)? Gut, dass das in Sachsen-Anhalt per Hubschrauber überwacht werden soll. Der Oster-Haseloff greift durch.

Gar nichts hört man zum Thema Feuerwerk. Kann man die Silvester weitgehend unterbundene Böllerei jetzt auferstehen lassen? Und sind die Hasen als potenzielle Superspreader eigentlich getestet?

Urbi et Obi

Der Papst, wird berichtet, werde die Ostermesse am Sonntag nicht auf dem Petersplatz sondern im Inneren der Basilika feiern. Wie ergeht es dann der Stadt (Urbi) und (et) dem Erdkreis (Orbi)? Und wann macht Obi wieder auf?

Kommen wir zur wichtigsten Frage, nämlich, ob „Das Leben des Brian“? im Fernsehen läuft. Ja. Am Ostersonntag, um 20.15 Uhr bei RTL 2. Ein Wunder, ein Wunder!

Von Jürgen Kleindienst