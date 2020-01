Russen im Gewandhaus: Michail Jurowski und Denis Matsuev mit Schostakowitsch und Prokofjew

Leipzig

Michail Jurowski erinnert sich noch genau: Nach einer Aufführung von Schostakowitschs zehnter Sinfonie traf seine Moskauer Konservatoriumsklasse auf den Komponisten. Da wagte sich der 23-jährige Dirigierstudent mit einer mutigen Frage aus der Deckung: Wie das Finale gemeint sei, welche Idee dahinter stecke, oder ob das alles eine Parodie sei? Es war offensichtlich die falsche Frage: Schostakowitsch, heftigst brüskiert, sprach ab da an kein Wort mehr mit ihm. Monate sollte es dauern, bis sich m Verhältnis zwischen dem angehenden Dirigenten und dem 40 Jahre älteren Komponisten wieder die gewohnte kollegiale Herzlichkeit einstellte.

Zeitzeugennähe

Michail Jurowski, der von 1999 bis 2001 Chefdirigent der Oper Leipzig war und diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert und für den Weg zum Dirigentenpult mittlerweile der Stütze eines Gehstocks bedarf, ist die Verkörperung der aus Zeitzeugennähe gespeisten Aufführungsexpertise. Über die Wahl der Tempi tauschte er sich mit dem Komponisten selbst aus, aber Fragen zur programmatischen Ausdeutung, so musste Jurowski erfahren, verbat sich dieser.

Porträt des Tyrannen

Dabei ist bei der Zehnten, die allen gewidmet ist, die den Frieden lieben, eigentlich klar, um wen oder besser: gegen wen es hier geht. Bei der Uraufführung, genau neun Monate und zwölf Tage nach Stalins Tod, ist das Grauen der Terrorherrschaft noch allgegenwärtig. Davon legt dieser doppelbödigen Höllenritt in die Abgründe der Geschichte und der menschlichen Seele ein beklemmendes Zeugnis ab. Am markerschütterndsten erwartungsgemäß im Scherzo, einem Porträt des Tyrannen mit so unerbittlich wie präzisen Streicherblöcken um Konzertmeister Frank-Michael Erben.

Überfeind Stalin

Das ist die eine, die körperlich unmittelbar erfahrbare Seite des Schreckens. Die andere offenbart sich in den herzzereißenden Holzbläser-Soli, ja verzweifelt einsamen Stimmen von Fagott, Flöte, Oboe. Denen folgt ein scheinheiterer Final-Kehraus, wo Schostakowitsch, sein Namenssignum, das D-Es-C-H, aus alle Rohren feuern lässt, als gelte es dem Überfeind Stalin entgegenzuschreien: Ich bin es, der dich überlebt hat.

Keimende Hoffnung

Hier liegt vor allem die Stärke von Jurowskis unaufgeregtem Dirigat, für das er sich nur stellenweise vom Hocker erhebt. Er übertreibt nicht mit der Zirkusmanegen-Unbarmherzigkeit, sondern deutet zuletzt aufkeimende Hoffnung an – freilich nach einem jahrzehntelangen eisigen Winter.

Starker Applaus für einen demütig sich verneigenden Dirigenten. Darin unterscheidet er sich denkbar krass vom Solisten des Abends. Denn Bescheidenheit im Auftreten ist nicht unbedingt eine Zier, mit der Denis Matsuev sich gerne schmückt.

Der russische Ausnahmepianist Denis Matsuev. Quelle: (Dirk Knofe

Beeindruckend bis absurd

Der russische Pianist, Jahrgang 1975, spielt, was Kraft, Klangfülle und technische Meisterschaft betrifft, in der obersten Pianisten-Liga mit, zu bestaunen etwa in Sergej Prokofjews zweitem Klavierkonzert. Wie Matsuev hier durch die monströs schwere Kadenz pflügt, ein Stahlgewitter aus Glissando-Exzessen, Akkord-Eruptionen, und irrwitzigen Sprüngen entfacht, ist so beeindruckend wie fast schon absurd.

Grobkörnig

Jedenfalls, das ist ihm anzumerken, hat er viel Freude an kraftmeierender Flinkfingerei. Doch sein ungebärdiger Ausdruckswille drängt ihn nicht selten ins Grobkörnige, wo eine Spur mehr Dezenz sehnlichst zu wünschen wäre. Die verhangene Melancholie, das visionär Hymnische, die in Prokofjews Musik ebenso stecken, bleiben bei Matsuev allenfalls Nebenerscheinungen.

Klanglicher Feinsinn

Dass er zu klanglichem Feinsinn durchaus in der Lage wäre, zeigt sich in der ersten Zugabe, Anatol Lyadovs putzig klimpernder „Spieldose“. Und man freut sich ja immer, wenn mit Edvard Grieg ein genuin Leipziger Komponist zu hören ist. „Die Halle des Bergkönigs“ als platt-hämmernde Shownummer hätte es allerdings nicht gebraucht.

Von Werner Kopfmüller