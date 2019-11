Leipzig

In der sich gottlob dem Ende neigenden Woche wurde deutlich, was unsere Vorfahren auf eine ihrer besten Ideen gebracht hat. Denn auf November-Nebel und November-Niesel kann es gar keine andere Antwort geben als Licht und Glühwein. Advent haben sie das genannt. Dafür muss nur noch der Totensonntag überstanden werden, an dem sogar Weihnachtsmärkte Pause machen.

Ja, Sie haben richtig gehört. In gottlosen Gegenden, abgehängten Atheisten-Dörfern wie Duisburg, Essen oder Oberhausen, haben sie längst eröffnet. Die Bayreuther sind sogar stolz darauf, die Ersten gewesen zu sein, nennen ihren Budenzauber aber vorsichtshalber „Winterdorf“.

Advent ist, wenn die Leber nadelt

Während Kirchen in weit vor Totensonntag beginnenden Weihnachtsmärkten einen Ausverkauf religiöser Werte sehen, argumentieren Geschäftetreibende mit „Bedürfnissen unserer Händler“ und der „Nachfrage der Besucher“. Sie haben es dabei nicht leicht.

Denn die Fortsetzung des Oktoberfestes mit anderen Mitteln lebt von einer winterlichen Anmutung. Und dazu gehören Temperaturen, die den Verzehr von Heißgetränken rechtfertigen. Vor allem, wenn es zu Niederschlägen kommt. Sprühregen ist etwas für Freunde der Weißweinschorle, in einem Glühweinbecher hat er nichts zu suchen. Die Weihnachtszeit mag zwar auf das Fest der Geburt Jesu zusteuern, aber doch nicht nüchtern! Advent ist, wenn die Leber nadelt.

Zur Problematik von Bedürfnis und Nachfrage gehört, dass die Hobby-Weihnachtsmänner knapp werden. Das ist ja überall zu beobachten: dass Personalprobleme der Wertegemeinschaft die Rute zeigen.

Von Janina Fleischer