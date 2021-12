Leipzig

Es sind die Klassiker: Shirts, Poster, Taschen, Tassen, Thermoskannen, Baby-Bodys, Lätzchen ... Alles, was sich mit Botschaften bedrucken lässt und dabei lustig rüberkommt oder als Bekenntnis. Das Besondere: DB Regio Südost, also die S-Bahn in Mitteldeutschland, solidarisiert sich mit der Kulturbranche in und um Leipzig und spendet sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Fanartikel.

„Bestellungen bis 17. Dezember sollen noch pünktlich zum Weihnachtsfest geliefert werden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, in der Frank Bretzger, Chef der S-Bahn Mitteldeutschland, mit den Worten zitiert wird: „Die Kultur- und Veranstaltungsbranche ist von der Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen. Für viele Künstler:innen geht es schlicht ums Überleben. Wir möchten Aufmerksamkeit schaffen und direkt vor Ort helfen.“ Zum Beispiel mit Motiven von Clara Schuhmann und J.S. Bach.

https://soliaktion-s-bahn- kollektion.myspreadshop.de

Von LVZ