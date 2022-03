Leipzig

Die geblümten Vorhänge könnten mal wieder erneuert werden. Und wenn man schon dabei ist: alles andere eigentlich auch. In die ehemalige Stasi-Zentrale, Matthäikirchhof, zweiter Stock, hat das Schauspiel Leipzig zur Pressekonferenz eingeladen. Ein paar städtische Ämter logieren hier noch. Das Fenster hinter Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe und Chef-Dramaturg Torsten Buß gibt den Blick frei auf den bereits verwaisten Trakt des Gebäude-Monsters, wo nur noch Schwamm und Schimmel hausen, vielleicht ein paar Geister.

Pressekonferenz mit dem Chefdramaturgen Torsten Buß und dem Intendanten Enrico Lübbe zur urbanen Langzeitbespielung " Pay attention! " des Schauspiel Leipzig in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Quelle: Andre Kempner

Unten, im Keller, wo sich die Stasi einst eine Sauna einrichtete, wird ab 28. Mai Theater gespielt. „Letzter Aufguss“ heißt das Projekt, das mit dem Wiener Kollektiv DARUM und dem Schauspiel-Ensemble entsteht. Das Publikum begegnet einem der Leipziger Geschichte entstammendem Figurenpersonal. Es ist der Auftakt der urbanen Langzeitbespielung „Pay Attention“ des Theaters, das bis 15. Juli Standorte wie Stadtarchiv, UT Connewitz oder den öffentlichen Raum bespielt.

Neue Verbindungen stiften

Ausgangspunkt ist der jüngst durch Corona beschleunigte Wandel der Stadt. „Die Buslinie 89 hat tapfer durchgezogen“, sagt Torsten Buß. „Ich habe regelmäßig Menschen beobachtet, die einen leeren Bus fahren.“ Was man als Sinnbild nehmen kann für die leere Stadt während der Pandemie-Zeit. Buß: „Wir saßen in einem Theater ohne Publikum, sind aber eigentlich ein Ort des Austausches.“

Mit Corona haben sich soziale und ökonomische Strukturen gewandelt, sind Begegnungsräume implodiert, Verkaufsflächen unrentabel geworden. Entwicklungen, die, darauf verweist Buß, zum Teil schon zuvor durch die Digitalisierung angeschoben wurden. „Das alles hat Spuren der Häutungen hinterlassen und auf die wollen wir uns begeben und neue Verbindungen stiften.“ Mit externen Künstlern und städtischen Kooperationspartnern vom Stadtgeschichtlichen Museum bis zur Polizeidirektion entstehen derzeit Produktionen.

Verwerfungen und Verschiebungen

Der Regisseur Jörg Karrenbauer, der eng mit Rimini Protokoll zusammenarbeitet, entwickelt den Audiowalk „System Innenstadt – ein seismographischer Stadtspaziergang“, basierend auf Interviews mit Menschen, die in der City leben, arbeiten, sich aufhalten. Authentische Stimmen werden zu hören sein, von Skatern und Händlern, Polizisten und Obdachlosen. „Es geht um Verwerfungen und Verschiebungen“, sagt Karrenbauer. Auch um Möglichkeitsräume, die erst durch Corona entstanden sind. Premiere ist am 9. Juni.

Am Tag zuvor beginnt der Blick in die Zukunft. Dann fährt die „Linie 2072“. Elf Tage lang hören Gäste der Straßenbahnlinien 3 und 7 eine Stadtbeschreibung, die nicht ganz deckungsgleich ist mit dem Blick aus dem Fenster. Das Pop-up-Format wagt einen Blick ins Jahr 2072 und lädt ein, über städtische Perspektiven nachzudenken. Die Wiener Choreographin Doris Uhlich befasst sich zusammen mit DJ Boris Kopeinig mit dem Zusammenhang von Körper und Technologie. Ihre Performance „Tank“ feiert am 31. Mai in den Räumen des Leipziger Clubs Institut für Zukunft Premiere.

Unort im Herzen der Stadt

Mehrere Debatten, die die künstlerisch bearbeiteten Themen begleiten, sind geplant. Beginnend am 20. Juni im Schauspiel mit der Frage, welche Erwartungen heute an die Stadt bestehen. Es folgt ein Gespräch mit den an „Pay Attention“ beteiligten externen Künstlern und Wilfried Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums, über das Selbstbild der Stadt (28. Juni, 19.30 Uhr, Altes Rathaus). Außerdem bringt das Schauspiel bereits gespielte Produktionen außer Haus. Roman Kanonik tobt sich als kleiner Beamter Poprischtschin in Gogols „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ mit surrealen Perspektiven ab 30. Juni im Stadtarchiv aus. Eidin Jalali trägt das Theatersolo „Die Leiden des jungen Azzlack“ am 15. Juli ins UT Connewitz. Die Figur A. spricht über Vorurteile, Identität und setzt sich mit Fremdzuschreibungen auseinander, dargestellt als Casting-Szene, und deshalb, so Buß, passend in ein altes Kino verfrachtet.

I

Ehemalige Sauna im Keller der ehemaligen Stasi-Zentrale, kurz in den 1990ern als Gay-Sauna nachgenutzt Quelle: Rolf Arnold

m Sauna-Keller der ehemaligen Stasi-Zentrale prallt eine bizarre Farbmischung aufeinander, Raufaser auf Kachel, über der Wand verlegte Rohrleitungen auf das in den Boden eingelassene Tauchbecken. Wer hier noch tiefer gräbt, stößt auf die Fundamente des frühen Leipziger Siedlungskerns. Geschichtsträchtiger Grund also, auf dem im zeitlichen Rhythmus eines Saunaaufgusses die, wie es in der Ankündigung heißt, „Geister der Vergangenheit“ auftauchen. Ein Abend, der sich zwischen Installation, Performance, Schauspiel einfügt in die Debatte darum, was an dieser Stelle im Herzen der Stadt entstehen soll.

„Pay Attention“, Auftakt-Premiere „Letzter Aufguss“ am 28. Mai, 18.30 Uhr, Matthäikirchhof, Treffpunkt Klingertreppe. Alle Termine: www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß