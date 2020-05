Corona-Krise: „Die Freie Szene hat Angst, übersehen zu werden“

Leipzig/Dresden

In Sachsen wächst die Angst, dass die Freie Kunst- und Kulturszene durch die Corona-Krise einen irreparablen Schaden nimmt. Nachdem vor knapp zwei Wochen bereits die Interessengemeinschaft der Landeskulturverbände in einem offenen Brief an die Landesregierung einen Schutzschirm von 20 Millionen Euro gefordert hatte, schlägt jetzt auch Frank Richter, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, Alarm. „Viele Bereiche in der Wirtschaft, im Sport und in der Hochkultur hätten bereits Klarheit über die Unterstützung in der Corona-Krise“, sagte Richter am Freitag. „Die Freie Kunst- und Kulturszene wartet dagegen noch immer auf ein eindeutiges Signal der Staatsregierung“, kritisierte er.

Der Theologe und prominente DDR-Bürgerrechtler (Gründer der „Gruppe 20“ in Dresden) lobte zwar den Einsatz von Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU). Sie habe wirksame Hilfe für die Kulturräume und die Musikschulen organisiert, sagte er. „Zugleich möchte ich das Kulturministerium auffordern, nicht nur die prominenten Institutionen der Hochkultur, sondern auch die kleine, innovative und alternative Kulturszene zu unterstützen“, machte er klar.

Richter sorgt sich vor allem um die existenzielle Lage der Kultur-Macher und kreativen Köpfe im Freistaat. „Es gibt viele Akteure in dieser vielfältigen Szene Sachsens, die Angst davor haben, übersehen zu werden und in Existenznot zu geraten“, warnte Richter. Als Beispiele nannte der die „Soziokultur und die vielen kleinen gemeinnützigen Vereine, die nicht nur in den großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum Gemeinschaftsgefühl und Lebensqualität hoch halten“.

Mit Blick auf die Folgen, falls die Unterstützung ausbleibt, malt Richter ein düsteres Bild. „Wenn künstlerisches und kulturelles Leben in der Fläche abstirbt, geht vieles mehr zugrunde“, warnte er. „Der Leerraum, den geschlossene Kulturzentren hinterließen, würde sich schnell füllen mit Depression oder Aggression; er würde in Beschlag genommen von Populisten und Demagogen.“ Sein Aufruf an die Landesregierung ist deshalb klar: „Wir brauchen Kultur mindestens so sehr wir eine florierende Wirtschaft.“

Im zuständigen Kultur-Ministerium sind die Rufe nach einer Unterstützung der Freien Kultur zwar angekommen, einen neuen Stand gibt es aber noch nicht. „Hinsichtlich weiterer finanzieller Mittel für den Kulturbereich laufen aktuell interne Abstimmungen innerhalb der Staatsregierung und mit dem Landtag“, sagte Sprecher Jörg Förster auf LVZ-Anfrage. Ministerin Klepsch hatte zum Internationalen Welttag der kulturellen Vielfalt (21. Mai) noch einmal betont, dass die Kultur in der Corona-Pandemie existenziell unter enormen Druck stehe. Auch die Ministerin machte klar, dass das flächendeckende Kulturangebot in Sachsen „nur mit entsprechend finanziellen Mitteln“ gesichert werden könne. „Da sind alle politischen Akteure gemeinsam gefordert.“

