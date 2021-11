Leipzig

Anfang November erscheint der neue Roman „Die zerbrochene Feder“ der sächsischen Bestsellerautorin Sabine Ebert (63). Die Geschichte einer jungen Frau, die sich gegen Zensur und Unterdrückung auflehnt, sei ihr persönlichstes Buch, sagt die Meisterin der historischen Romane, deren Bücher schon 4,5 Millionen Mal verkauft wurden.

Heldin Ihres neuen Romans ist die Henriette, die Ihre Leser schon kennen aus „1813 - Kriegsfeuer“. Warum haben Sie diese junge Frau aus dem 19. Jahrhundert zurück ins Buchleben geholt?

Nachdem ich fünf Jahre im Mittelalter mit Barbarossa unterwegs war, hat es mich gereizt, in die Zeit nach der Völkerschlacht zurückzukehren, zumal mich Leser gefragt haben, wie es denn nun weitergeht mit Henriette. Es ist keine reine Liebesgeschichte zwischen ihr und Felix, sondern ein Gesellschaftsroman in der Zeit der Restauration. Beide haben traumatische Kriegserlebnisse, mit denen sie umgehen müssen. Es geht um Zensur, Denunziation, ein Klima der Angst.

Henriette, die ihre Kriegserlebnisse aufgeschrieben hat, wird Opfer der Zensur. Sie muss per Polizeierlass Preußen verlassen. War der Druck auf Autoren so heftig?

Ja, die Zensur war übermächtig. Solche Fälle hat es gegeben. Im Zuge der Restauration ist die Zensur noch verschärft worden, etwa durch die Karlsbader Beschlüsse. Es war eine bedrückende Zeit.

Der sächsische Hof war extrem konservativ

Auch im sächsischen Freiberg, wo Henriette von ihrem Onkel, dem Verleger Friedrich Gerlach aufgenommen wird, ist der Zensor ein mächtiger Mann. Hatten die Herrschenden in Sachsen so viel Angst vor dem freien Wort?

In Sachsen waren die Verhältnisse besonders rückwärtsgewandt. Der sächsische Hof war extrem konservativ. Der König besaß keine intellektuelle Größe. Als er im Sommer 1815 aus preußischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, ließ er sich euphorisch bejubeln und schaffte alle Reformen wieder ab. Autoren, Verleger, Buchhändler und Drucker wurden mit Entzug der Lizenz, Deportation oder gar Festungshaft bedroht. Ich habe mir die originalen Freiberger Gemeinnützigen Nachrichten angeschaut, eine tolle Informationsquelle über jene Zeit. Dort fand ich tatsächlich das im Roman benannte dreiseitige lobhudelnde Gedicht auf den sächsischen König. Ich war fassungslos über solchen Schund. Jede Zeitung ging erst durch die Zensur. In den Jahren 1813/14 fand sich immer mal noch Fünkchen Kritik zwischen den Zeilen. Das hörte 1815 auf, dann war es nur noch ein langweiliges Blatt.

Hatte der Verleger keine andere Chance, als solche Lobhudelei zu drucken?

So ist es. Wenn es sich herumgesprochen hätte, dass er ein Gedicht über den König, noch dazu zu dessen Geburtstag, abgelehnt hat, hätte das für Ärger gesorgt.

Auch heute wieder radikale Meinungen und Rechthaberei

Sie sagen, das sei Ihr persönlichstes Buch. Warum?

Alle, die hier im Osten aufgewachsen und nicht mehr ganz jung sind, haben doch auch schon Situationen erlebt, dass man in geselliger Runde saß und sich hinterher gefragt hat: Wer von denen schreibt nun den Bericht? Ich transportiere nicht die Gegenwart in die Geschichte. Aber es gibt Muster, die sich wiederholen. Auch jetzt haben wir wieder so eine Situation der radikalen Meinungen, des Fanatismus.

Wo sehen Sie Parallelen zur Gegenwart?

Die Dialogfähigkeit ist verloren gegangen. Viele Leute beharren wie vor 200 Jahren fest auf ihren Positionen und lassen nichts anderes gelten. Jeder steht auf seinem Podest und schreit: „Ich habe Recht, und du bist schlecht.“ Das führt zu einer Radikalisierung. Und das ist immer gefährlich.

Was führt aus dieser Situation heraus?

Da kann ich nur appellieren: Hört einander zu! Demokratie heißt ja, es gibt viele Meinungen. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben.

Grauenhafte Kriegsbilder aus Leipzig im Jahre 1813

Auf ihrem Weg von Berlin nach Freiberg macht Henriette in Leipzig Station. Sofort sind ihre Kriegserinnerungen präsent. Sie sieht die Thomaskirche als Hauptlazarett und überall in der Stadt Verwundete liegen. Lässt sie das Grauen nicht mehr los?

So ist es. Es gibt Augenzeugenberichte aus der Zeit, die kann man kaum ertragen. Und Henriette kann die Stadt nicht mehr sehen ohne diese Bilder der unzähligen Verletzten von den Schlachtfeldern im Kopf. Mir geht es auch so, wenn ich durch Leipzig gehe, dann wird auch für mich das Kriegsgeschehen, das ich in „1813“ beschrieben habe, manchmal wieder lebendig. Natürlich nicht so drastisch wie für Henriette. Ich erlebe Leipzig als anziehende Stadt.

Sind Sie wegen der Erinnerungen von Leipzig nach Dresden gezogen?

Nein, ich war sieben Jahre in Leipzig, das war eine wichtige und schöne Zeit, um die Bücher zur Völkerschlacht und den Wiener Kongress zu schrieben. Dann bin ich wieder zurück ins Mittelalter gegangen. Und für die Zeit von „Schwert und Krone“ hatte ich wenig zu Leipzig, das ich einfließen lassen konnte. Da fand ich in Dresden mehr Inspiration.

Bestseller-Autorin Sabine Ebert Die in Dresden lebende Autorin (63) gehört zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen Deutschlands. In ihren gründlich recherchierten, historischen Romanen lässt sie deutsche Geschichte lebendig werden. Ihr erster Roman „Das Geheimnis der Hebamme“ erschien 2006 im Knaur-Verlag. Die insgesamt fünfbändige Saga spielt im Mittelalter und beschreibt die Siedlerzüge und die Silberfunde im Erzgebirge. Sabine Ebert, die in Berlin aufwuchs und in Rostock studierte, lebte lange Zeit im sächsischen Freiberg, wo sie auch journalistisch arbeitete und Bücher über die Geschichte der Stadt schrieb. 2013 erschien aus Anlass des 200. Jahrestages der Leipziger Völkerschlacht der Roman „1813 – Kriegsfeuer“. Die Fortsetzung „1815 – Blutfrieden“ (erschienen 2015) behandelt die Zeit unmittelbar nach der Völkerschlacht bis zum Wiener Kongress. An diese Zeit knüpft ihr neues Buch „Die zerbrochene Feder“ an, in der die junge Witwe Henriette mit ihren Kriegschilderungen an der Zensur scheitert. Zuvor beschrieb Sabine Ebert in der fünfbändigen Saga „Schwert und Krone“ (2017 bis 2020) den Aufstieg Friedrich Barbarossas und die Machtkämpfe der deutschen Fürstenhäuser im 12. Jahrhundert, darunter auch der Markgrafen von Meißen. Ihre historischen Romane standen wochenlang auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Die Bücher von Sabine Ebert haben sich bisher 4,5 Millionen Mal verkauft. A. K.

Frauen waren abhängig von einem Mann, der sie ernährte

Wie schon in Ihrer Barbarossa-Saga geben Sie wieder Frauen Gesicht und Stimme. Henriette begehrt auf gegen finanzielle Abhängigkeit, will als Autorin Geld verdienen. Wie schwer war das in Deutschland 1815?

Die Frauen hingen immer davon ab, dass ein Mann, Bruder, Vater oder Onkel sie ernährte. So ging es auch Henriette nach dem Tod ihres Mannes. Sie war abhängig davon, dass ihr Onkel sie bei sich aufnahm mit ihrem Kind und sie durchfütterte. Ihre Tante bedrängte sie, sich wieder zu vermählen, damit sie versorgt wird. Die junge Witwe versucht, eigenes Geld zu verdienen, was sehr schwer war. Es gibt nur wenige Frauen, die das gut geschafft haben, wie die Intendantin des Weimarer Hoftheaters, Caroline Jagemann. Sie war eine charismatische Sängerin und die langjährige Geliebte des Großherzogs. Das ermöglichte ihr diese hohe Stellung. Insofern gab es schon erstaunliche Lebensläufe von Frauen, das waren aber Ausnahmen.

„Ich hätte es heute unter männlichem Pseudonym sicher auch leichter“

Sie beschreiben auch, was starke Frauen erreichen können, wenn sie sich vernetzen. So druckte eine Verlegerwitwe das Theaterstück von Henriette, allerdings unter männlichem Pseudonym. Zählten Frauen nicht als Autoren?

Ihnen wurde nichts zugetraut. Aber wenn ich als Autorin historischer Romane so an die Gegenwart denke, hätte ich es heute unter einem männlichen Pseudonym sicher auch leichter.

Da spricht aber dagegen, dass Sie mit ihren Werken stets auf den Spiegel-Bestseller-Listen standen. Wie kommen Sie darauf, dass diese Vorurteile gegenüber Frauen noch existieren?

Nun, das habe ich selbst erlebt. Historische Romane werden zwar mehr von Frauen geschrieben und von Frauen gelesen. Aber bei einer Preisverleihung in Speyer, ich glaube es war 2008, sagte einer der Juroren vor großem Publikum, es sei merkwürdig, dass überwiegend Frauen historische Romane schreiben. Und solche mit einer Hebamme oder Heilerin im Titel könne man gleich beiseite legen, die würden das Genre herunterziehen. Und ich saß im Publikum.

Was war die Reaktion?

Aus dem Verein, der den Wettbewerb veranstaltet hat, sind etliche Leute ausgetreten, ich auch. Da waren nur Männer in der Jury und nur Männer die Preisträger. Ein Jahr später gab es den Autorenkreis nicht mehr. Das zeigt doch, dass dieser Eklat nicht folgenlos blieb.

Wieder Mauern zwischen Ost und West

Ist das ein Ost-West-Problem?

In dieser Frage würde ich Ost und West nicht trennen, in anderen schon. So habe ich erst unlängst erlebt, dass ich im Westen verächtliche Blicke ernte, wenn ich sage, dass ich aus dem Osten, aus Dresden, komme. „Da würde ich nie meinen Fuß hinsetzen“, war in einem Fall die Reaktion. Das schmerzt. Mit meinen Büchern fülle ich bewusst eine Lücke, weil ich über ostdeutsche Geschichte schreibe. Ich möchte den Leuten sagen, dass auch hier Geschichte stattgefunden hat, nicht nur in Köln und Aachen. Aber im Moment fürchte ich, dass zwischen Ost und West wieder Mauern hochgezogen werden nach 30 Jahren. Das finde ich nicht gut.

Welche Mauern meinen Sie?

Wenn ich aus den alten Bundesländern vernehme, dass im Osten nur Impfverweigerer und AfD-Wähler wohnen, dann kann ich das kaum noch hören. Oder wenn wir immer noch ein Lohngefälle haben nach 30 Jahren. Das spaltet.

Klima der Bespitzelung

Ihre Buchhelden erleben ein Klima der Bespitzelung, wissen nicht mehr, wem sie trauen können. In der DDR hörten auch viele ein Knistern im Telefon und wussten Bescheid.

Ich hatte vor Jahren ein interessantes Interview mit Joachim Gauck in Freiberg, bei dem er sagte, die Stasi habe gar nicht so viele Kapazitäten gehabt, um alle abzuhören. Aber was die Stasi geschafft hat, war, jedem das Gefühl zu geben, bespitzelt zu werden.

Sie beleuchten viele historische Figuren, darunter auch Ernst Moritz Arndt. Aus Ihrer Sicht müsste er neu bewertet werden, weil er gegen Juden und Franzosen hetzte und zur Gewalt aufrief. Muss die Geschichte umgeschrieben werden?

Nein, das nicht. Ich will keine Denkmäler stürzen. Wenn wir die heutige Political Correctness zum Maßstab machen, bleibt von der Geschichte nicht viel übrig. Aber was ich von Arndt gelesen habe, finde ich ganz schlimm. Das kann ich nicht mehr mit dem Zeitgeist schönreden. Das ist meine Meinung.

Kommen jetzt noch weitere Bände von Henriette?

Nein, das ist auserzählt. Die Zeit der Restauration bietet für mich nicht mehr viel Erzählstoff. Ich gehe mit meinem nächsten Buch wieder in der Zeit zurück. Da wird Leipzig auch eine größere Rolle spielen. Mehr verrate ich nicht.

Info: Sabine Ebert: Die zerbrochene Feder, Knaur, November 2021, 480 Seiten, 20 Euro

Sabine Ebert liest am 4. November 19 Uhr in der Buchhandlung Ludwig im Leipziger Hauptbahnhof.

Da die Veranstaltung schon ausverkauft ist, gibt es ab 18 Uhr zusätzlich vor Ort eine Signierstunde mit der Autorin.

Von Anita Kecke