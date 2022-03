Leipzig

Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird angesichts der vielen Krisen bedeutsamer denn je, deshalb ist es wichtig, nicht die Risse zu ignorieren, die die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren im Land hinterlassen hat. Das Virus hat das Leben von Millionen von Deutschen verschlechtert, ich denke an die Toten, an die Menschen, die unter Langzeitfolgen leiden, ich denke aber auch an die vielen Familien, deren Leben durch die Pandemie auf den Kopf gestellt wurde. Vor allem Frauen und Kinder haben gelitten und zurückgesteckt. Wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus? Wie wäre es mit einer zusätzlichen Zeitenwende in der Kinder- und Familienpolitik, wie sich kürzlich der Leipziger Kinderpsychologe Julian Schmitz auf Twitter forderte?

Zur Person: Anne Spiegel Anne Spiegel wurde 1980 in Leimen geboren. Seit dem 8. Dezember ist die Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Scholz. Zuvor war sie als Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität auch Stellvertreterin von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im rheinland-pfälzischen Kabinett.

Sechs Forderungen an die Grünen-Familienministerin Anne Spiegel.

1. Mehr Ehrlichkeit!

In der „Bild am Sonntag“ haben Sie, liebe Frau Spiegel, kürzlich gesagt, dass Sie durch die Gesundheitskrise keine „dramatischen Rückschritte“ in der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen sehen. Nun kann man darüber streiten, was „dramatisch“ bedeutet. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass die Krise zu einem Revival traditioneller Rollenmodelle führt. Frauen haben eher beruflich zurückgesteckt, sind eher von krisenbedingten Kündigungen betroffen und sind eher psychisch belastet. Selbst in diesem Winter, als die Schulen offengehalten wurden, reduzierte jede fünfte Mutter ihre Arbeitszeit, um die Kinder zu Hause zu betreuen – aber nur fünf Prozent der Väter. Das hat die Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden, die seit Beginn der Pandemie Erhebungen zum Geschlechterverhältnis durchführt. Wäre es nicht Ihre Aufgabe, Alarm zu schlagen, Ihre herausgehobene Position zu nutzen, statt die Folgen der Krise herunterzuspielen?

2. Seien Sie eine Fürsprecherin der Mütter!

Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel bezeichnete Familienpolitik nicht als Gedöns, behandelte das Thema aber so. Das Ministerium galt als so unwichtig, dass es mitten in der Pandemie in Teilzeit von der Justizministerin mitgeführt wurde. Schulen und Kitas wurden handstreichartig geschlossen, es wurde erwartet, dass Frauen die Mehrarbeit übernehmen. Viele Frauen fühlen sich seitdem von der Politik übergangen. Kürzlich veröffentlichten die Sozialforscher Sonja Bastin und Kai Unzicker spektakuläre Zahlen, wie stark der Vertrauensverlust in die Bundesregierung während der Pandemie vor allem bei Müttern gefallen ist. Das hat ernste Folgen für die Demokratie. Frauen sind diejenigen, die die nächste Generation großziehen, als Mütter, als Großmütter, Erzieherinnen, als Lehrerinnen, als Sozialarbeiterinnen, als Pflegerinnen, als Mentorinnen. Nehmen Sie ihre Wut ernst!

3. Stellen Sie einen Aufbauplan für die seelische Gesundheit vor!

In Großbritannien wurde bereits 2021 vom Nationalen Gesundheitsservice ein „Mental Recovery Programme“ beschlossen, um die seelischen und mentalen Folgen der Pandemie zu bekämpfen. In Großbritannien gibt es ähnlich wie in Deutschland nicht genügend Therapieplätze, aber immerhin ein Problembewusstsein. Viele Frauen sind durch die anhaltenden Belastungen sehr viel kränker als vor der Krise, warnt das Müttergenesungswerk. Bei Kindern und Jugendlichen haben Depressionen und Essstörungen zugenommen, sie warten monatelang auf Therapieplätze. Das sind unhaltbare Zustände. Durch den Krieg im Osten dürften die seelischen Belastungen auch hierzulande weiter steigen, es macht sich bei vielen ein apokalyptisches Grundgefühl breit. Starten Sie mit dem Gesundheitsminister einen Recovery-Plan für die seelische Gesundheit.

4. Stärken Sie die Kinder!

Zwei Jahre mögen im Laufe eines Menschenlebens nicht besonders lang sein, aber für Kinder war die Coronapandemie eine prägende Erfahrung. Es gibt inzwischen Kleinkinder, die noch nie Menschen im Bus ohne Maske gesehen haben. Kinder und Jugendliche mussten auf so vieles verzichten, auf Schule, auf Ausflüge, Klassenreisen, Sportclubs. Ihr Alltagsleben wurde auf den Kopf gestellt, es gab über Monate keine Planungssicherheit. Die Angebote, die es bisher gibt, fokussieren sich auf das Nachholen von Lernstoff. Doch die Kinder brauchen Gemeinschaftserlebnisse. Warum nicht ein Jahr lang kostenlos Eintritt in Museen, Schwimmhallen, Zoos – bundesweit?

5. Reformieren Sie das ­Elterngeld!

Im Koalitionsvertrag steht, dass die Zahl der Partnermonate von Vätern von zwei auf drei erhöht werden sollen. Das ist zu zaghaft. Ziel des Elterngeldes 2007 war, die traditionelle Rollenaufteilung aufzubrechen und Väter stärker in die Erziehung und Hausarbeit einzubeziehen. Man muss nach 15 Jahren sagen: Das Ziel ist nicht erreicht worden. 60 Prozent der Väter nehmen nach der Geburt eines Kindes gar keine Auszeit. Etwa 70 Prozent derjenigen, die Elternzeit nehmen, steigen nur für die Mindestzeit von zwei Monaten aus, die man braucht, um die volle Summe zu erhalten. So setzt sich die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit fort, die meisten Frauen arbeiten Teilzeit, verdienen weniger, haben weniger Aufstiegschancen, geringere Rente. Wenn Sie, Frau Spiegel, es ernst meinen mit der gleichberechtigten Aufteilung von Haus- und Erziehungsarbeit, dann müssen sie ans Elterngeld ran. Warum nicht so: Die volle Summe wird nur ausgezahlt, wenn die Paare sich die Zeit paritätisch aufteilen.

6. Setzen Sie sich fürs ­Kinderwahlrecht ein!

Die Pandemie hat gezeigt, dass es wahrscheinlich nicht ausreicht, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Das Wahlrecht für Kinder könnte ein Baustein sein für eine demokratischere, gerechtere Welt, in der Kinder nicht mehr Bürger zweiter Klasse sind. Einem Kinderwahlrecht wäre auch nicht mit der rein kosmetischen Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre Genüge getan, wie von der Ampelkoalition geplant, sondern müsste durch die Aufhebung der Wahlaltersgrenze erfolgen. Es scheint vielleicht ein großer Schritt, deshalb ist es so wichtig, eine Debatte zu führen: Wer wird gehört? Wer setzt sich durch? Wessen Interessen werden repräsentiert, zumal in einer alternden Gesellschaft, in der Rentner allein durch ihre zahlenmäßige Übermacht die Politik bestimmen?

