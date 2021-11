„Sachlich schwer verständlich“: Der Lockdown hat Leipzigs Museen kalt erwischt

Leipzig

Gleich drei Ausstellungseröffnungen standen am Mittwoch im Grassimuseum für Angewandte Kunst auf dem Plan. Um „Gläserne Steine“ von Kai Schiemenz sollte es gehen, Fotobücher und die analoge Fotografie von heute. Aber mit Wochenbeginn ist die Kultur in Sachsen wieder eine Dunkelkammer – auch die Museen sind zu. Dabei ist klar belegt, dass sie in der Pandemie sichere Orte sind. Laut einer Modellrechnung der TU Berlin ist das Risiko sich anzustecken in einem Restaurant mit 50 Prozent Belegung fast fünf Mal so hoch wie bei einem Museumsbesuch mit Maske bei 30 Prozent Belegung. Ähnlich gering ist die Ansteckungsgefahr in Oper und Theater.

„Man wird einfach vor vollendete Tatsachen gestellt“

„Das ist dann alles plötzlich wieder gegenstandslos. Frustrierend“, ist das für Museumsdirektor Olaf Thormann. Der Coronaschutz und seine Verordnungen – gerade im Kulturbereich ein steter Quell für Irritation. „Keine Frage, wenn es richtig ernst ist, dann muss jeder seinen Beitrag leisten, auch wenn es weh tut. Aber es geht immer auch mit um das Standing der Kultur. Man wird einfach vor vollendete Tatsachen gestellt“, beschreibt Thormann die Informationspolitik des Freistaats. Nach den ersten Coronawellen sei doch klar gewesen, dass die Sache nicht beendet sein würde. „Und es wäre gut gewesen, in den etwas ruhigeren Phasen mal den Gesprächsfaden aufzunehmen.“ Dazu sei es aber nicht gekommen, so der Museumsdirektor, der Leipziger Kulturamt- und Dezernat ausdrücklich aus der Kritik ausnimmt. „Da gab es einen ständigen Austausch.“

Ärgerlich sei auch, „dass man immer glaubt, bei der Kultur komme es nicht so drauf an, die können das schon irgendwie hinfriemeln.“ Aber auch in Museen arbeite man mit verschiedenen Dienstleistern, etwa im Bereich Sicherheit, zusammen, die man nicht von jetzt auf gleich abbestellen und auf Knopfdruck wieder herzaubern könne. Dabei gehe es auch um viel Geld. „Geld, in dem wir alle nicht schwimmen.“

„Man fragt immer zuerst nach wirtschaftlicher Relevanz“

Was den Museumsdirektor ebenfalls stört: „Man fragt immer zuerst nach wirtschaftlicher Relevanz. Kultur wird nicht in ihren Werten wahrgenommen, sondern nur als Sahnehäubchen, das man im Zweifelsfall ganz schnell negieren kann. Man hat immer den Eindruck, es entscheiden Leute, denen Kultur nicht ganz so wichtig ist.“

Von der Landesregierung hätte sich Thormann auch gewünscht, dass man bereits vorher den Mut gehabt hätte, ein paar Einschränkungen durchzusetzen. „Doch erst ist im Grunde gar nichts passiert – mit Auswüchsen in Erzgebirge und in der Lausitz, wo sich zum Teil keiner an irgendetwas gehalten hat – und dann zahlen wir wieder die Rechnung.“ Noch hofft Thormann, dass die Einschränkungen temporär sind und dass die Museen im Januar wieder öffnen können. Dass das vorher möglich ist, hält er für unrealistisch. Zwar gilt die Verordnung nur bis einschließlich 12. Dezember, aber: „Es ist ja wenig wahrscheinlich, dass sich ein Erfolg innerhalb von so kurzer Zeit abbildet.“

Der monatelange Lockdown 2020/21 habe Spuren hinterlassen, sagt Olaf Thormann – auch bei den Besucherinnen und Besuchern: „Lange Zeit war ihnen Vorsicht eingeschrieben. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis September/Oktober wieder drei Viertel der Besucher kamen, die wir vor der Pandemie hatten. Und jetzt geht das wieder los.“

Anselm Hartinger vom Stadtgeschichtlichen Museum: Schließung sachlich schwer verständlich

Museumsdirektor Anselm Hartinger in der Ausstellung „Schnee von gestern?" im Stadtgeschichtliches Museum in Leipzig. Quelle: André Kempner

„Schnee von gestern? Die Kulturgeschichte des Winters in Leipzig“ heißt die vor nicht einmal zwei Wochen eröffnete und zuvor bereits um ein Jahr verschobenen Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum. Der Titel bekommt nun einen tragischen Unterton. Direktor Anselm Hartinger: „Die neuerliche Schließung trifft uns hart und ist auch sachlich schwer verständlich, da bei uns seit vielen Monaten bewährte Abstands-, Masken- und mittlerweile auch 2-G-Regelungen gelten, die in großen befeuchteten und professionell beaufsichtigten Räumen einen Sicherheitsstandard gewährleisten, von dem die weiterhin mit Einschränkungen geöffnete Gastronomie sowie Handel, Schulen und Nahverkehr weit entfernt sind.“ Den gesamten Kultur-, Sport- und Freizeitbereich so undifferenziert abzuschalten, beraube die Gesellschaft gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit einer ganz wichtigen Quelle des Trostes und der Resilienz auch gegenüber Krankheit und Depression.

Grundsätzliche Frage: Wie gehen wir künftig mit Museen in den Wintermonaten um?

„Wir müssen natürlich wieder davon ausgehen, dass die Schließung länger anhält, wollen und werden aber auf allen Ebenen dafür kämpfen, dass wir vor allem unsere tolle Winter-Ausstellung möglichst bald wieder zeigen können.“ Hartinger stellt eine grundsätzliche Frage in den Raum: „Wir müssen uns nun tatsächlich überlegen, wie wir künftig mit den für Museen eigentlich wichtigen Wintermonaten umgehen. Eine seriöse langfristige Planung wird ja faktisch unmöglich, wenn immer wieder kurzfristig neue Regularien ausprobiert werden. Wir sollten uns als Gesellschaft ein langfristig tragfähiges Koordinatensystem geben, wie wir mit der Pandemie und nicht gegen sie leben wollen. Sonst zerschneiden wir irgendwann das Band zwischen den Kultur- und Bildungsangeboten und den zunehmend verängstigten und resignierten Nutzern. Das wäre für alle Seiten und die Gesellschaft insgesamt verheerend.“

Sakdi Jennicke: „Es gibt in einer solchen Situation keine Gerechtigkeit“

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) versteht den Frust in den Museen: „Dass sie jetzt auch wieder schließen müssen, ist unglaublich schmerzhaft, insbesondere mit dem Blick auf die aktuellen Ausstellungen. Und ja, es ist ungerecht. Es gibt in einer solchen Situation aber keine Gerechtigkeit.“ Es gehe jetzt darum, insgesamt Anlässe für Treffen, für Gemeinsamkeit – so wichtig das ja eigentlich ist – zu vermeiden.

Auch Stefan Weppelmann vom MdbK vom Lockdown überrascht

Der neue Lockdown hat auch das Museum der bildenden Künste kalt erwischt. Die Schau über Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Malerschule – auch sie war erheblich früher geplant – sei permanent ausgebucht gewesen, sagt Direktor Stefan Weppelmann. Bei einer Begrenzung auf 100 Leute kamen pro Woche 1500 bis 2000 Besucherinnen und Besucher. Ob die Ausstellung verlängert werden kann, ist noch nicht entschieden. „Ich dachte, dass darüber Einigkeit herrscht, dass ein Museum kein Infektionsort ist und eine wichtige Funktion für die Gesellschaft hat, darum erstaunte mich der Lockdown.“

Ikone hinter Glas: Das Bildermuseum ist geschlossen, Max Klingers „Beethoven“ ist jetzt aber auch von außen zu sehen. Quelle: André Kempner

Es schlügen zwei Herzen in seiner Brust, so Weppelmann. „Ich verstehe auch, dass man Anlässe für das Zusammenkommen von Menschen reduzieren will, andererseits sperre ich mich dagegen, dass das so undifferenziert passiert.“ Trotz allen Frusts müsse man aber die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten: „Dass Menschen auf Intensivstationen nicht behandelt werden können oder Priorisierungen vorgenommen werden müssen, ist natürlich erheblich schlimmer als ein geschlossenes Museum.“

