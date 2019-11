Sachsen gibt Gebeine aus der Kolonialzeit an Australien zurück

Leipzig

Der Freistaat Sachsen gibt erneut menschliche Gebeine an Vertreter ihres Herkunftslandes zurück. Das wurde am Donnerstag im Leipziger Grassi-Museum für Völkerkunde am Johannisplatz mit Gästen aus Australien eindrucksvoll zelebriert. Die Gebeine stammen aus dem Völkerkundemuseum Dresden. Beide Häuser gehören zu den Staatlichen Ethnologischen Sammlungen Sachsens. Anwesend war auch die australische Botschafterin in Berlin, Lynette Wood.

Die Zeremonie im Zimeliensaal des Leipziger Grassi-Museums. Quelle: Andreas Wünschirs

Die Gebeine und Haarproben kommen ursprünglich von den Meneng Noongar (Western Australia), Gunaikurnai ( Victoria) sowie Ngarrindjeri (South Australia). Es handelt sich um die sterblichen Überreste von 45 australischen Ureinwohnerinnen und -einwohnern, von ihren Nachkommen als Old People bezeichnet. So gelangten Haarproben 1880 als Schenkung von Baron Ferdinand von Müller in die Dresdener Sammlung. Die sterblichen Überreste der Ancestors oder Old People stammen aus Grabplünderungen sowie von Opfern gewaltsamer Auseinandersetzungen, deren Gebeine über einen Händler in England verkauft wurden. Damals gab es in Dresden das Königlich Zoologische und Anthropologisch-Ethnographische Museum, die Vorgängerinstitution des 1945 gegründeten Museums für Völkerkunde Dresden.

Nachfahren glücklich über Heimkehr der Ahnen

Seit 2009 verfolgt die australische Regierung das Ziel einer Restitution. „Diese Rückführung und alle Rückführungen sterblicher Überreste indigener Australier zu ihren Familien und ihrem Herkunftsland sind für indigene Australier enorm wichtig“, betonte Lynette Wood, die australische Botschafterin in Deutschland. „Jeder sehnt sich nach seinem Zuhause, das ist auch für unsere Ahnen nicht anders. Es ist tröstlich zu wissen, dass unsere Ahnen zurückgebracht werden in das Land, zu dem sie und ihre Nachfahren gehören“, ergänzte Bianca Baxter, Gunaikurnai Woman aus Victoria. Megan Krakouer, Menang Yorga Woman, Western Australia: „Bei der Rückführung unserer Ahnen geht es um die Anerkennung und Ehrung unserer Leute, und darum, sie gemäß unseren Traditionen zu beerdigen. Das trägt bei zur Heilung des erlittenen Traumas, das heute noch spürbar ist.“

Ministerin Stange spricht von Unrecht

Doch auch für die Museen, die ihre Rolle in der Vergangenheit kritisch hinterfragen, ist dies ein längst überfälliger Schritt in der Debatte über den Umgang mit ethnologischen Sammlungen. „Er ist begleitet von dem Bewusstsein des begangenen Unrechts, durch die Umstände ihrer Aneignung und durch unsere jahrelange Missachtung der ihnen eigenen Würde und Bedeutung für ihre Herkunftsgemeinschaften“, sagte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD).

„Im Zwinger wurden bis 1942 Teile der Sammlung ausgestellt. Das ist eine schwierige Geschichte. Ob die, die wir nun zurückgegeben haben, dazugehörten, vermag ich allerdings nicht zu sagen“, erklärte Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen. Besonders schmerzhaft seien die Grabplünderungen in der Kolonialzeit gewesen.

Forschung im Grassi-Museum noch nicht beendet

Im April 2020 werden weitere Gebeine an die Australier zurückgegeben, kündigte Meijer-van Mensch an. Hintergrund: Es war eine intensive Provenienzforschung notwendig, die die Leipziger Australien-Expertin und Ethnologin Birgit Scheps-Bretschneider geleitet hat. Mit ausschließlich nichtinvasiven Methoden konnten so Aussagen über Alter, Geschlecht, Verletzungen, Krankheiten und Todesursachen getroffen werden. Für alle genannten Menschen von denen die Haarproben stammen, konnten Nachkommen gefunden werden. „Weitere Forschungen gibt es derzeit zu Maori, Neuseeland, Namibia und den Osterinseln“, so Meijer-van Mensch.

Sachsen hatte erstmals im Oktober 2017 Gebeine kolonialer Herkunft nach intensiver Provenienzforschung restituiert – damals an Hawaii. Es war die erste Rückgabe aus deutschen Museen an den Inselstaat überhaupt.

Von Mathias Orbeck