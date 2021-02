Sachsen will Mittel zur Rettung von Künstler-Nachlässen streichen – das sorgt für Proteste

Leipzig/Dresden

Dass Künstler Missratenes mit großer oder ohne Geste vernichten, gehört wohl zum Arbeitsprozess. Schon Goethe hat öfters Jugendwerke verbrannt. Wenn heute Kunst in Flammen aufgeht oder im Container landet, kann das auch andere Gründe haben. „Ich kenne mehrere Fälle, wo Kunstwerke vernichtet worden sind, weil die Erben nicht wussten, wohin damit, und sich niemand zuständig fühlte“, sagt Tobias Rost, Vorsitzender des Bunds Bildender Künstler Leipzig (BBKL).

Viel beachtetes Pilotprojekt läuft aus

Die Frage, was mit Vor- und Nachlässen von Künstlern passieren soll, stelle sich immer akuter, so Rost – „aufgrund des Alters vieler Kollegen, die in der DDR eine gewisse regionale und auch überregionale Bedeutung hatten“. Auch bei der Landesregierung hatte man das verstanden und fast 850.000 Euro in ein auf zwei Jahre begrenztes, überregional beachtetes Modellprojekt investiert. Zentrales Element ist eine digitale Werkdatenbank Bildende Kunst, in die Künstler, deren Erben und Nachlässe bewahrende Einrichtungen auch selbst Werke eingeben können. Rund 18 000 sind bisher verzeichnet. Zudem wurde ein landesweites Beratungsnetzwerk etabliert, das auch Vereine und Museen bei der Aufarbeitung vorhandener Konvolute und deren Nutzung durch Forschung und Öffentlichkeit unterstützt.

Ursprünglich vorgesehene 500.000 Euro fehlen im Haushaltsentwurf

Am 31. Dezember 2020 lief das Projekt aus – und soll nun nicht verlängert werden. Im Entwurf des kommenden Doppelhaushalts wurden die Gelder dafür gestrichen, insgesamt rund 500.000 Euro waren dafür vorgesehen. Das erzürnt den Landesverband Bildende Kunst Sachsen: „Dass Ihr Ministerium das im eigenen Hause angestoßene Konzept zum Umgang mit Künstlernachlässen und insbesondere die Werkdatenbank Bildende Kunst Sachsen sterben lässt“, sei „ein geradezu erschütterndes Signal staatlicher Gleichgültigkeit“, heißt es in einem offenen Brief an Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). Der Landesverband appelliert in dem Schreiben, wenigstens Mittel für die Werkdatenbank in den Haushalt einzustellen. Diese sei auf einen langfristigen Betrieb ausgelegt. Andernfalls drohten die bereits eingetragenen bildkünstlerischen Werke im digitalen Nirwana zu verschwinden.

Tobias Rost aus Leipzig ist über diese Entwicklung nicht sonderlich überrascht. „Wir hatten damit schon gerechnet. Die Steuereinnahmen sinken, die Kultur ist als erstes dran.“ Vermutlich habe man einkalkuliert, dass der Aufschrei nicht so groß sei, „wenn es die Toten und die Ältesten betrifft“, sagt der Vorsitzende des BBKL, der im Leipziger Museum für Druckkunst ein Depot für Nachlässe betreut – allerdings nur als Notfallraum. Schon aus Versicherungsgründen sei das für den Verband nicht in größerem Umfang finanzierbar, so Rost. Hinter dem aus seiner Sicht leichtfertigen Umgang mit Nachlässen, stecke die fatale Annahme, dass etwas, das auf dem aktuellen Kunstmarkt nichts einbringt, auch nichts wert sei. „Immer schon gab es Kunst, die sich erst im Nachhinein als bedeutend erwiesen hat.“ Der Umgang mit künstlerischen Vor- und Nachlässen sei eigentlich eine museale Aufgabe, für die auch ein zentraler Ort wichtig wäre. „Dafür muss der Freistaat Mittel zur Verfügung stellen.“

Kulturministerium verweist auf schwierige Haushaltslage

Nun steht sogar die digitale Aufarbeitung auf der Kippe. Das Kulturministerium verweist auf die schwierige Haushaltslage. „In einem insgesamt starken und gewachsenen Haushalt für die Kultur konnten nicht alle Vorhaben weitergeführt werden, dabei zeichnet sich die Corona-Krise etwas ab“, sagte am Mittwoch ein Sprecher auf LVZ-Anfrage. „Das Gute ist, dass wir trotz der notwendigen Mehrausgaben an anderer Stelle, zum Beispiel bei der Kulturstiftung und anderen Einrichtungen das hohe Niveau 2020 beibehalten konnten. Das ist in einer so starken Krise keine Selbstverständlichkeit, aber alles war leider nicht mehr möglich.“

Mit den Haushaltsberatungen im Landtag bestehe zudem die Chance, die Prioritätensetzung zu ändern. „Danach werden wir sehen, wie mit dem erreichten Stand umgegangen werden kann. Das was geschaffen wurde, muss nicht vernichtet werden. Nur die Weiterentwicklung und Pflege wäre nicht mehr möglich“, so der Sprecher weiter.

