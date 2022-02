Leipzig

Die ab Sonntag geltende neue Corona-Notverordnung bringt im Bereich der Kultur einige Lockerungen mit sich – für die Clubs jedoch ändert sich nichts. Sie bleiben weiterhin kategorisch geschlossen, und damit beginnt für sie der vierte Monat in Folge, in dem ihre Geschäfte brachliegen.

Trotz der aktuellen pandemische Lage seien die Beschlüsse – oder vielmehr die Tatsache, das Status quo bestehen bleibt – eine riesige Enttäuschung, sagt Steffen Kache. Besonders deshalb, so erklärt der Distillery-Chef, weil in Sachsen nicht mehr die Vorwarnstufe greife und mit den Regeln, die noch im Oktober 2021 galten, eine Öffnung möglich wäre. „Uns ist unklar, warum das damals ging, aber nicht heute. Oder warum nicht zumindest eine Option dafür geschaffen wird.“

Aussage zu Öffnungsperspektive wäre wichtig gewesen

Die Live Initiative Sachsen (Lisa) äußerte auf Facebook Kritik an der Aussage von Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU), wonach die neuen Regelungen „die unbefristete Öffnung aller Kultur- und Freizeiteinrichtungen“ den dort arbeitenden Menschen Planungssicherheit gebe – man gelte „nunmehr offenbar weder als Kultur- noch als Freizeiteinrichtungen“, so die Initiative. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sprach auf der Konferenz von einem „schwierigen Thema“, da die Clubs in der Pandemie „was Schließungen betrifft, am meisten betroffen gewesen sind“, verwies jedoch auf eine hohe Ansteckungsquote, weshalb man sich dazu entschieden habe, abzuwarten.

Realistischerweise habe man zwar bei der Pressekonferenz am Dienstag nicht damit gerechnet, dass eine Öffnung ermöglicht wird, zumindest aber ein Kommentar zu einer künftigen Öffnungsperspektive hätte man sich erhofft, sagt Lisa-Sprecher Felix Buchta. „Es wäre für uns wichtig gewesen, einfach mal eine Aussage dazu zu bekommen.“ Etwa im Hinblick darauf, ob, wie im Entwurf des Stufenplans zum Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen noch vorgesehen, eine Öffnung der Clubs erst unter einer 35er-Inzidenz möglich sein wird oder auch darüber. „Falls dem so ist, können wir gleich Insolvenz anmelden.“

MPK-Beschluss ist „schwer nachvollziehbar“

Klepsch hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, sich auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) für eine Öffnungsperspektive für Clubs einzusetzen. Derzeit gilt die Schließung von Clubs laut MPK-Beschluss deutschlandweit. „Diese Regelung ist schwer nachvollziehbar“, sagt Kache und verweist darauf, dass viele Bundesländer inzwischen schon von einigen Beschlüssen der vergangenen MPK abgewichen seien. Für weiteres Unverständnis sorgt bei ihm unter anderem die Tatsache, dass in der sächsischen Gastronomie nun nur noch 2G gelten, eine Club-Öffnung unter 2G Plus aber nicht möglich sein soll.

Die Live-Initiative hofft derweil, dass der Beschluss der MPK zur Club-Schließung beim nächsten Treffen am 16. Februar aufgehoben wird. „Darauf arbeiten wir zumindest hin“, so Lisa-Sprecher Buchta mit Verweis auf die bundesweite LiveKomm. Spätestens mit der nächsten Regeländerungen in Sachsen – am 6. März soll die derzeitige Notverordnung wieder einer Schutzverordnung weichen, so Köpping am Dienstag – müsse es gute Nachrichten für die Clubs geben. Notfalls auch mit Einlass nur für geimpfte und frisch PCR-getestete Gäste. Die Club-Branche hatte zuletzt vehement gefordert, dies von politischer Seite zu ermöglichen, um sichere Räume zum Feiern zu schaffen.

Von Christian Neffe