Sachsens Clubs haben sich vor der bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 16. Februar mit einem offenen Brief an Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) gewandt. Darin fordern sie, nach Lockeren in fast allen Teilen der Kultur nun auch den Lockdown der Club-Kultur zu beenden und die Öffnung von sicheren Räumen zu ermöglichen.

Forderung nach Betrieb unter 2G+

Die zentralen Forderungen des Schreibens lauten, Clubs als Kultur- und nicht als Freizeiteinrichtungen zu behandeln und sie damit auch nicht der Gastronomie und dem Sport unterzuordnen. Es brauche eine Öffnungsperspektive: Beim Unterschreiten der Vorwarnstufe müsse ein Betrieb unter 2G+ möglich sein, und dies ohne Maske und Abstand – „die Auferlegung solcher Maßnahmen kommt einer Schließung gleich“, heißt es. Zuletzt fordern die Autoren und Autorinnen der Live-Initiative Sachsen (Lisa), dass ein weiterer Lockdown unbedingt verhindert werden müsse.

Weiterhin heißt es: „Die Staatsregierung hat nicht nur zur Aufgabe, Leib und Leben der Bevölkerung zu schützen, sondern auch deren Grundrechte. Für einen erheblichen Teil insbesondere junger Sachsen bedeutet dies, die Öffnung sicherer Clubräume und Livemusikspielstätten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu erwirken.“

Deutschlands Clubs sind weiterhin geschlossen, dies wurde bei der letzten MPK von den Länderchefs beschlossen. Die Branche verweist jedoch darauf, dass bereits einige Beschlüsse dieser Konferenz von vereinzelten Bundesländern nicht umgesetzt werden oder bereits gelockert wurden. Mit der nächsten MPK hoffen die Clubs, dass diese Regelung gekippt wird.

Klepsch unterstützt Forderungen

Einen Alleingang kann Sachsen also (noch) nicht machen. Doch wie am Montag bekannt wurde, soll der Großteil der noch bestehenden Corona-Maßnahmen wohl voraussichtlich im März auslaufen. Dabei ist auch eine Öffnung der Clubs im Gespräch. Sachsen Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hatte zuletzt mehrfach betont, sich diesbezüglich für eine Öffnungsperspektive einzusetzen. Zum offenen Brief der Lisa teilte sie gegenüber LVZ.de am Montag mit: „Ich habe großes Verständnis für die Position der Clubs und unterstützt ihre Forderung nach einer Öffnungsperspektive. Wie Festivals, Theater und Konzerthäuser brauchen auch Clubs einen belastbaren Planungsvorlauf, um Künstlerinnen und Künstler, Bands und DJs zu buchen und für die Veranstaltungen zu werben. Hinzu kommen die Vorbereitungen für Hygienemaßnahem und eine möglichst sichere Umgebung.“

Betreiberinnen und Betreiber würden „sehr verantwortungsbewusst, konstruktiv und auch realistisch mit der Lage“ umgehen. Zwei Jahre der fast durchgehenden Schließung „gehen tief an die kulturelle Substanz und auch an die wirtschaftliche Existenz“, so Klepsch. Sie setze „auf die anstehende Besprechung des Bundeskanzlers mit dem Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Ich bin optimistisch, dass die Forderung der Clubs dort gehört wird und eine Öffnungsperspektive möglich wird.“

Von Christian Neffe