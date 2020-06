Leipzig

Lange hat die Kulturszene in der Corona-Krise auf ein Zeichen aus Dresden gewartet. Nun war es soweit. Die Landesregierung einen Corona-Rettungsschirm in Höhe von 30 Millionen Euro für die Kulturbranche angekündigt, wie Kultusministerin Barbara Klepsch ( CDU) am Dienstag nach einer Kabinettshaushaltsklausur bekannt gab. Beantragt werden können laut Ministerium bis zu 10.000 Euro pro Einrichtung, in begründeten Einzelfällen auch 50.000 Euro. Zusätzliche 1,5 Millionen Euro sollen an die rund 90 Kinos in Sachsen fließen. Zudem erhält die Kulturstiftung Sachsen rund sieben Millionen Euro für das Förderstipendium „Denkzeit“ für freie Künstler. Doch wie kommt das Paket bei Leipzigs Kulturszene an?

Lob vom Lofft-Theater

Anne-Cathrin Lessel, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Lofft-Theaters, bewertet das Hilfspaket positiv. Die Unterstützung der Kulturbranche während der Corona-Krise sei ein wichtiges Zeichen für die vielfältige Kunst- und Kulturlandschaft in Sachsen. „Wir begrüßen es sehr, dass im neu geschaffenen Hilfspaket der Landesregierung auch die Kulturinstitutionen berücksichtigt werden, die bisher in den bestehenden Programmen nicht bedacht worden sind.“ Es ermögliche dem Theater, mit den Auswirkungen der Pandemie besser umzugehen. Die beschlossene Aufstockung des Stipendienprogramms „Denkzeit“ ermögliche es den Künstlern des Theaters, weiterhin kreativ tätig zu sein. „Das finanzielle Rettungspaket ist das Ergebnis einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium und der IG Landeskulturverbände, die sich außerordentlich für die Belange der Kultur in Sachsen einsetzen.“

Tropfen auf den heißen Stein?

Auf ein geteiltes Echo stößt der Rettungsschirm bei der Schaubühne Lindenfels. „Es ist schön, dass es überhaupt so etwas gibt und dass das Staatsministerium erkannt hat, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft Hilfe braucht“, erklärt Michael Schramm, Kaufmännischer Leiter der Schaubühne. Was das Paket für die interdisziplinäre Kultureinrichtung jedoch konkret bedeutet, das sei aktuell noch nicht absehbar. Es stehe zu befürchten, dass die Hilfen nur ein Tropfen auf den heißen Stein seien. „Für uns als Institution ist das eine gute Sache, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen.“

„Das Dilemma wird sich fortsetzen“

Petra Klemann von den Passage Kinos bewertet die Entscheidung der schwarz-rot-grünen Koalition mit gemischten Gefühlen. „Jeder Euro ist willkommen. Das nützt immer“, erklärt die Kino-Betreiberin. Dennoch befürchtet sie, dass das Hilfspaket lediglich eine „positive Geste“ sei und die Situation für die Kinos nicht nachhaltig verändere. „Das Dilemma wird sich fortsetzen.“ Grund dafür sei die nach wie vor geltende Abstandsregelung, die einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kino-Besuchern vorsieht. „Damit können wir maximal ein Drittel der Plätze belegen. Damit ist das Minus vorprogrammiert.“ Langfristig Abhilfe schaffen könne laut Klemann daher nur eine Reduzierung des Mindestabstands auf einen Meter, wie es auch in Österreich der Fall sei. „Letztendlich wird das das einzige sein, was uns Kinos nützt.“

