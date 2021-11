Leipzig

Nach langer Zurückhaltung kann es der sächsischen Staatsregierung nun kaum schnell genug gehen mit neuen Corona-Schutzmaßnahmen. Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach sich am Donnerstag für einen dreiwöchigen Lockdown aus, und der soll bereits am Montag beginnen.

Die Details sind freilich noch völlig unklar, im Visier stehen vor allem Bars und Diskotheken (letztere haben ohnehin schon weitestgehend den Betrieb eingestellt) sowie Großveranstaltungen. Wie überhaupt der gesamte Kultur- und Freizeitbereich. Der scheint es nun also wieder ausbaden zu müssen.

Details noch völlig unklar

Doppelt und dreifach ärgerlich ist das, wurden in den vergangenen Monaten doch Hygienekonzepte etabliert, Einlass- und Kapazitätsbeschränkungen mitgetragen, finanzielle Verluste hingenommen, um am Laufen zu bleiben. Und nun doch wieder alles dichtmachen? Der Frust ist entsprechend groß, doch noch weiß ja niemand so recht, was da sehr kurzfristig kommt.

Beispiel Arena Leipzig: Wie geht es weiter mit den Terminen, die für die nächsten Wochen im Plan stehen? Bis die neue Verordnung raus ist, müsse man noch abwarten, bis man sich klarer äußern könne, sagt Philipp Franke. Der Geschäftsführer hat einerseits Verständnis dafür, dass die vierte Welle gebrochen werden müsse, äußert Mitgefühl für die Situation in den Krankenhäusern. Und dennoch sei es „natürlich eine Enttäuschung“, was da jetzt passiere. Man könne schließlich einen geschützten Raum bieten, zur Not auch mit 2G+ und verschärfter Maskenpflicht operieren, und man wolle weiterhin daran festhalten, geplante Veranstaltungen noch durchzuführen. Doch ob, wie und wann das noch passieren kann: völlig unklar.

Kinos vor ihrer eigentlich stärksten Zeit des Jahres

Beispiel Kinos: Die Schließung „wäre eine Katastrophe nach all den Maßnahmen“, so Cinestar-Chef Rainer Weber. Vor allem jetzt, wo die traditionell stärksten Kinowochen des Jahres anstünden, programmlich wie bei den Besucherzahlen, wo die Lager voll mit Waren seien, wo Kinos doch aufgrund der Lüftungsanlagen nachweislich niemals Pandemietreiber gewesen seien.

Geschlossene Kinosäle? Eine Katastrophe, sagen Betreiber. (Archivbild) Quelle: Robert Michael/dpa

Am Ende könnte es gar kommen, dass in Leipzig die Kinos dichtmachen, in Sachsen-Anhalt aber nicht – und Cinephile dann einfach ins Nachbarbundesland reisen. „Wir haben uns in keinster Weise auf so etwas eingestellt“, sagt Weber, falls es so komme, könne man nur auf eine Entschädigung hoffen.

Resignation bei den Clubs

Beispiel Clubs: „Wir werden da nicht mehr rauskommen“, sagt Steffen Kache mit Blick auf den angedrohten Lockdown. Laut Distillery-Chef hat das zumindest eine gute Sache: eine klare Ansage zur Schließung statt, wie es aktuell ist, eine theoretische, aber praktisch undurchführbare Öffnungsoption.

Wenn schon Maßnahmen, dann richtig, meint er. Und das bedeute, Kontrollen zu verschärfen und auch über unangenehme Themen wie eine Schließung des Einzelhandels – dass erst das wirklich etwas bringe, habe das vergangene Jahr gezeigt – oder eine Impfpflicht für Personen über 60 nachzudenken. Und: nicht nur Überbrückungs-, sondern wie 2020 November- und Dezemberhilfen zu ermöglichen. Jetzt aber wieder alles der Kultur aufzuladen und die Clubs zudem als mutmaßliche Hotspots anzusehen, sorge für Resignation in der Branche.

Luca-App nur bedingt aussagekräftig

Eine Meldung vom Anfang der Woche, laut der im Oktober 50 Prozent aller Warnmeldungen in der Luca-App an Clubbesucher gegangen seien, habe in dieser Hinsicht den Locations den Todesstoß versetzt, so Kache. Dabei habe jedoch die Einordnung gefehlt, wie viele Betriebe die App überhaupt nutzten: Die Luca-App komme eben hauptsächlich in Clubs und Bars zum Einsatz, und so gebe es bei der Anzahl der Warnmeldungen im Vergleich zu anderen Einrichtungen natürlich ein Missverhältnis. Wie es derweil mit der Petition der Live-Initiative Sachsen weitergeht, die seit Montag online ist und den zweiten Lockdown der Clubs verhindern will, ist noch unklar.

Vorbereitet auf 2G-plus

Selbst ein Lockdown von nur drei Wochen Länge wäre für die Kultur fatal – erschwerend hinzu kommt jedoch noch, das über all dem das Damoklesschwert einer – erneut – halbherzigen Durchführung schwebt. Erinnerungen ans vergangenes Jahr werden wach: Da wurde ebenfalls ein kurzer „Wellenbrecher-Lockdown“ verkündet. Am Ende wurde es beinahe ein halbes Jahr.

Weil zum jetzigen Zeitpunkt niemand nichts Genaues weiß, halten sich die Kultur-Eigenbetriebe bislang noch mit ihren Einschätzungen zurück: Sowohl Oper als auch Gewandhaus stellen sich weiterhin darauf ein, dass es ab Montag weitergeht – mit 2G+, darauf sind sie vorbereitet, das ist durchführbar und sinnvoll. Zum drohenden Lockdown mag sich niemand äußern, solange es keine belastbaren Informationen gibt.

Von Christian Neffe