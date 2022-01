Barbara Klepsch besuchte am Freitag Kultur- und Tourismuseinrichtungen in Leipzig – letzte Station war das Lofft-Theater auf dem Spinnerei-Gelände. Im Gepäck hatte sie das Prinzip Hoffnung – und feste Absichten für die kommenden Wochen.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (in lila) besuchte am Freitag das Lofft-Theater in Leipzig und kam ins Gespräch mit Geschäftsführerin Anne-Cathrin Lessel. Quelle: André Kempner