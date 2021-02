Leipzig

Die in Leipzig ansässige Kurt Wolff Stiftung hat am Dienstag einen Offenen Brief verbreitet, in dem sich die von der Stiftung vertretenen unabhängigen Verlage an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und die zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder wenden. Gewidmet ist der Appell der „Lage des Buchhandels in Deutschland“. Und die sieht so aus, dass in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt unabhängige Buchhandlungen weiterhin geöffnet sein dürfen. In den anderen Bundesländern dienen sie zumindest als Abholstationen.

„Dennoch, sehen wir die Bibliodiversität, die literarische Vielfalt und die Vielfalt der Meinungen bedroht“, heißt es in dem Appell. Keinesfalls wolle man sich dem Ruf nach rascher Öffnung aller Läden anschließen, „ doch sehen wir zusehends ein Ungleichgewicht, das unabhängige Läden in den Innenstädten und mehr noch auf dem Land in Bedrängnis bringt“.

Kritik an Discounter-Verkauf

Der Vorstand der Kurt Wolff Stiftung erinnert Ministerin Grütters an deren Worte, mit denen sie bei den Verleihungen des Deutschen Buchhandlungspreises regelmäßig die „geistigen Tankstellen“ würdigt, die der kulturellen und politischen Bildung vor Ort dienen. „Und gerade Kinderbücher erleben in den Tagen des Homeschoolings einen regelrechten Boom“, heißt es im Offenen Brief.

Allerdings „übernehmen große Online-Versender einen wichtigen Teil der Einzelhandelsumsätze“. Ebenso die Discounter, „in denen die bislang eher klein gehaltenen Buchecken kontinuierlich ausgebaut werden“. Dort seien Bücher, anders als in den Buchläden in den meisten Bundesländern, frei zugänglich.

„Es ist an uns allen, die Lesekultur hoch zu halten“

Worüber man sich freuen könnte, wäre es nicht so, dass „die meisten großen Unternehmen“ sich weder für Qualität eines Buches noch die Vielfalt“ interessierten. „Daher bitten wir Sie“, wenden sich die Verlage an die Länderebene, „im jetzigen und für zukünftige Lockdowns, die Maßnahmen für Buchhandlungen in Ihrem Bundesland zu überdenken, bisherige Erleichterungen nicht zurückzunehmen und vielmehr darauf einzuwirken, dass der unabhängige Buchhandel sich auch in diesen schwierigen Zeiten in seiner Aufgabe bewähren kann: der kulturellen und politischen Bildung vor Ort zu dienen.“

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) ist sich der Bedeutung bewusst. „Die unabhängigen Buchhandlungen leisten einen wichtigen Beitrag zur literarischen Vielfalt in unserem Land“, sagte sie am Dienstag gegenüber der LVZ. „Es ist an uns allen, die Lesekultur hoch zu halten und wenn es wieder möglich ist, die kleinen Buchläden zu besuchen, denn der Einkauf dort mit der kompetenten Beratung ist immer ein besonderes Erlebnis.“

Skipis fordert „sehr zeitnahe Öffnung der Buchhandlungen“

Kulturstaatsministerin Monika Grütters habe der Buchbranche weitere finanzielle Hilfen zugesagt. Das sagte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Alexander Skipis, in einem Interview mit dem Fachmagazin „Börsenblatt“ und spricht von „50 Millionen Euro für die Buchhandlungen und Verlage“.

Die finanziellen Polster seien oft aufgebraucht. Es herrsche vor allen Dingen beim Buchhandel die Einstellung, dass „man sich das nicht unbedingt weiter antun“ wolle. „Das anfänglich große Verständnis auch für einschneidende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ist gerade dabei zu kippen“, so Skipis.

Er fordert „eine sehr zeitnahe Öffnung der Buchhandlungen!“ – auch aus kulturpolitischen Gründen. Die Gesellschaft werde „auch mental sehr schwer belastet“, der „fast völlige Verzicht auf ein Kulturangebot“ sei nicht mehr hinnehmbar. Vor allem vor dem Hintergrund, dass in Buchhandlungen, Theatern oder Museen „nachweislich die Infektionsgefahr bei Einhaltung der Hygieneregel außerordentlich gering ist“.

Von jaf