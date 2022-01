Leipzig

Insgesamt vier Musikprojekte aus Sachsen sind im Dezember in den Hauptkategorien des 39. Deutschen Rock & Pop Preises ausgezeichnet worden. Neben der aus Regis-Breitingen stammenden Band Antlitz, die in der Kategorie „Beste Pop-Band“ die Jury-Note 2 erhielt – die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotenprinzip –, können zwei Musiker sowie eine Musikerin Erfolge für sich verbuchen. Hier sind sie.

Dorian Black

Der Leipziger Sänger Dorian Black changiert musikalisch zwischen Gothic, Glam- und Elektro-Rock sowie Synthie-Pop. Seine Songs sind mal energetisch-treibend, wie bei „Lady Violet“, mal melancholisch und von einer erotischen Grundstimmung getragen, wie bei „Take me out of here“. Das rüttelt zuweilen Erinnerungen an David Bowie wach. Und auch thematisch ist er experimentierfreudig, wie sein Stück „Karpov!“ über den gleichnamigen Schachspieler oder eine musikalische Liebesbekundung an den 1. FC Lok Leipzig zeigt. Seine Diskografie umfasst bislang mehrere Singles. Seit 2017 feiert er wiederholt Erfolge beim Deutschen Rock & Pop Preis. 2021 wurde Dorian Black in den Kategorien „Beste Pop-Band“ und „Bester Pop-Sänger“ sowie in der Sonderkategorie „Bester Rocksänger“ ausgezeichnet.

Miss Rockester

Die gebürtige Dresdenerin Silvana Mehnert, als Musikerin bekannt unter Miss Rockester, begann ihre Laufbahn beim Philharmonischen Kinderchor Dresden. Seit den späten 90ern wirkte sie in diversen Projekten mit, 2014 folgte das erste Soloalbum. In ihren Songs dominiert ihre klare, sanfte Stimme, unterlegt von einem poppigen oder orchestralen Klangteppich. Zusammen mit der Elbland Philharmonie Sachsen verwirklichte sie 2020 ihr drittes Album. Beim Deutschen Rock & Pop Preis gab es im Dezember Auszeichnungen im Bereich Singer/Songwriter als „Beste Solosängerin“, in den Kategorien „Bestes CD-Album des Jahres“ sowie „Beste Filmmusik“.

Van Saalbach

In Baden-Württemberg geboren arbeitet Ferndinand Saalbach unter dem Künstlernamen Van Saalbach längst von Dresden aus, und das in der Hauptsache mit Stimme und Klavier. Bei den meisten seiner Stücke handelt es sich um Cover-Songs, etwa von Coldplay und Robbie Williams. 2021 erschien sein Hörbuch „Steine im Rucksack“ sowie ein dazugehöriges, gleichnamiges Album. Beim Deutschen Rock & Pop Preis 2021 gab es unter anderem eine Auszeichnung im Bereich Singer/Songwriter als „Bester Solosänger“.

Beim Deutschen Rock & Pop Preis wurden 2021 Auszeichnungen in acht Haupt- und 119 Nebenkategorien vergeben. Die Jury vergibt dabei Schulnoten von 1 bis 5, Urkunden gab es für alle mit einer Wertung zwischen 1 und 3. Bis einschließlich 2020 wurden nur die ersten drei Plätze ausgezeichnet.

Von Christian Neffe