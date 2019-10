Sächsischer Tanzpreis für Sebastian Weber und Wagner Moreira

Leipzig

Natürlich haben viele so ihre Probleme mit ihm, der stets viel zu früh in viel zu großer Dunkelheit beginnt und jedes Mal so überraschend kommt. Aber der Montag hat es auch nicht leicht mit uns, zwischen „Just Another Manic Monday“ und „Das F in Montag steht für Freude“.

Dass er auch ganz anders kann, zeigt er im Lofft zur Verleihung des Sächsischen Tanzpreises, wo die Stimmung schon im Foyer locker, fröhlich und vergnügt ist. Denn wer an einem Montag ausgeht, will auch wirklich da sein, hat echtes Interesse an der Sache, freut sich wirklich für die und mit den Gefeierten.

Gewitzte „Goldfischvariationen“

Zum Auftakt donnern und blitzen sehr dunkle Bässe und noch viel helleres Licht auf die Menschen im vollen Saal. Natasa Dudar und Lou Thabart vom Leipziger Ballett liefern dazu in Francisco Baños Diaz’ „Toothpicks“ zackige Bewegungen, mal synchron und mal nicht, mal miteinander und mal für sich.

Manchmal wirkt es, als ob sie direkt vom Rhythmus gespielte Instrumente seien. Ziemlich beeindruckend – auch im gelungenen Kontrast zum eher abstrakten „Rapid Cycling“ der Dresdner JuWie Dance Company mit Jule Oeft als zuckend mäandernde Wolke und zu den gewitzten „Goldfischvariationen“ des Balletts des Theaters Plauen-Zwickau.

Moderator meint Missstände

Zwischendurch rollt Moderator Helge-Björn Meyer immer wieder das Rednerpult auf die Bühne, an das im Laufe der erfreulich kurzen Preisverleihung Uwe Gaul, Staatssekretär im Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK), Torsten Bonew, Finanzbürgermeister der Stadt Leipzig, und Anne-Cathrin Lessel, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Lofft, als Gastgeber der Veranstaltung treten, die die „breit aufgestellte, vielfältige Tanzszene“ ( Gaul) und den Preis als „besonderes Achtungszeichen fürs Tanzen in Sachsen“ ( Lessel) loben.

Meyer streut Witziges über Schwanensee und Gret Palucca ein, das in Wirklichkeit Missstände anprangert wie unterrepräsentierte Frauen an unterfinanzierten Häusern und unterrespektierte Choreografinnen wie Arila Siegert und Ruth Berghaus.

Förderpreis für Wagner Moreira

Doch genug auf die Folter gespannt. Es gilt, die Kuverts zu öffnen! Wer bekommt sie denn nun, die beiden Preise? Seit 2015 zeichnen sie alle zwei Jahre Inszenierungen aus der freien Szene oder aus Stadt- und Staatstheatern mit jeweils 5000 Euro aus, die vom SMWK zur Verfügung gestellt werden, das den Preis auch initiierte. Fünfzehn Tanzinstitutionen haben der Jury diesmal acht Produktionen vorgeschlagen.

Den Ursula-Cain-Förderpreis, der explizit „die Vielfalt, Energie und Qualität der sächsischen freien Tanzszene“ auszeichnet, erhält in Abwesenheit der 1977 in Brasilien geborene, in Deutschland lebende Palucca-Hochschulabsolvent Wagner Moreira für sein im Projekttheater Dresden erstmals gezeigtes Solostück „I play d(e)ad“, das Jurorin Irina Pauls als „Spagat zwischen dem Tod des Vaters und dem eigenen Sterbenlernenwollen“ bezeichnet. Als sie vom „Tod als Teil des Lebens“ spricht, knurrt im Publikum ein Magen wie ein trauriger Hund.

Spektakel für 7 Tänzer und 3 Musiker

Dann großer Jubel für den Sieger des Sächsischen Tanzpreises, die Leipziger Sebastian Weber Dance Company. Claudia Feest lobt die „einzigartige Verbindung von Musik und Tanz“ in „Cowboys“, einem im Lofft uraufgeführten Spektakel für 7 Tänzer und 3 Musiker.

Es beinhalte „nahezu alles, was der Tanz zu bieten hat: Dynamik, intensive Körperlichkeit, expressive Energie, hochentwickelte Tanztechnik, Assoziationsräume für die Zuschauenden, Musikalität.“ Dazu lustvolles Spielen mit Klischees bei gleichzeitiger inhaltlicher Tiefe – sowie Stille und eine barfuß steppende Helen Duffy.

Der von Feest als „Antitänzertyp“ bezeichnete Sebastian Weber steht in Jeans und Leisetretern auf der Bühne, hantiert mit Blumenstrauß und Urkunde und sagt knapp und weise: „Morgen weiß ich bestimmt, was ich jetzt hätte sagen sollen.“ Ein echter Cowboy halt.

Sebastian Weber Dance Company „Cowboys“, 23. und 24. Oktober 2020, 20 Uhr, WuK Theater Quartier in Halle, Holzplatz 7a

Von Benjamin Heine