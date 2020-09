Leipzig

Knapp zwei Jahrhunderte liegen zwischen Franz Schuberts Liederzyklus „ Winterreise“ und Elfriede Jelineks gleichnamigem Theatertext von 2011. Schuberts Lieder basieren auf Gedichten von Wilhelm Müller. Jelinek hat den Stoff in die Gegenwart geholt, die Einsamkeit des existenziell aus der Bahn geworfenen lyrischen Ichs in die Sphären sozialer Medien transferiert. Beide Stoffe in einer Inszenierung zu verweben, das ist das Ziel von „ Winterreise / Winterreise“ am Freitagabend zum Saisonauftakt am Schauspiel Leipzig.

„Die Spielzeit heißt ‚gefühlte Wirklichkeiten’“, sagt Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe, der Regie führt. „Und die Winterreise von Schubert und Müller ist ein Meilenstein zum Thema, wie ein Ich aus seinem bisherigen Leben geworfen wird und sich völlig neu befragen muss. Jelinek übersetzt das in viele Stimmen. Es entstehen radikal subjektive Blicke auf das Leben und die Unsicherheiten von gefühlten Wirklichkeiten. Das passt sehr in diese Zeit.“

„Team-Work“

Aus Jelineks Stimmengeflecht sind Figuren entstanden, die sich in der Isoliertheit einer eingeschneiten Bergstation treffen. Die Bühne dazu hat wieder Etienne Pluss gebaut, vergangenes Jahr mit dem Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet. Neu im künstlerischen Team ist Jürg Kienberger. Der sitzt der Probe vergnügt nach in der Sonne und erholt sich von seiner Rolle als Tod in der Berg-Szenerie. Vor allem aber ist der Schweizer als musikalischer Leiter engagiert. So verkündet es die Theater-Homepage. Was Kienberger sofort relativiert. Nicht Leiter sei er. „Team-Work!“ Mit Franziska Kuba, die schon für Lübbes „Faust“ den Chor eingerichtet hat, und dem Pianisten Philip Frischkorn hat er Lieder aus dem Zyklus ausgewählt, die sich für eine chorische Bearbeitung eignen und in die Spielszenen fügen.

Jürg Kienberger Quelle: Rolf Arnold/Schauspiel Leipzig

Frischkorns Klavier hätte Kienberger dabei gern gegen ein Verstimmtes eingetauscht, als habe es lange im Schnee gestanden. Wie das Instrument letztlich klingt, bleibt abzuwarten. Aber es sind Ideen wie diese, die zeigen, dass sich der Theatermusiker, Jahrgang 1958, die jugendliche Verspieltheit bewahrt hat. Er setzt nicht auf starre Konzepte, sondern die Impulse des Moments. „Sobald ich die Mitspieler kenne, läuft die Fantasie“, sagt er, der selbst mit der Glasharfe auftritt und mit Wasser gefüllte Weingläser zur klangvollen Vibration bringt. Flirrende Töne, die zur eisigen Bühnen-Atmosphäre passen dürften.

„Nicht mit Notenlesen taub gemacht“

Die Glasharfe ist mittlerweile eine Art Kienberger-Markenzeichen: Vor über 20 Jahren trat er damit im Castorf-Abend „Stadt der Frauen“ auf. Seither ist sie nicht mehr wegzudenken aus dem Instrumenten-Repertoire des Musikers, der sich gar nicht „Musiker“ nennt. „Ich bin Musikspieler“, sagt Kienberger. Weil er das Theater immer mitdenkt. Weil ihn die Gestik der Musiker immer ebenso faszinierte wie das Spiel selbst. Als Spross einer Hotelfamilie im Engadin schlich er sich zu den Konzerten und beobachtete die Gestik. Sein späterer Klavierunterricht war frei und der Improvisation zugeneigt. Oder wie er es auf den Punkt bringt: „Ich habe mir das Ohr nicht mit Notenlesen taub gemacht.“

Mehrere seiner poetischen Theater-Soli hat Kienberger, vor drei Jahren mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet, schon als Gastspiel am Schauspiel gezeigt. Jetzt gehört er erstmals zum künstlerischen Team am Haus. „Endlich hat es terminlich gepasst“, freut sich Lübbe. „Seine leisen, klugen und hoch musikalischen Inszenierungen gehören zu denen, die mich geprägt haben.“

Preisträger-Stück

Am Samstag komplettiert die Uraufführung „Ein Berg, viele“ in der Diskothek das erste Premieren-Wochenende. Magdalena Schrefel wurde für das Stück mit dem Kleist-Förderpreis für Dramatik ausgezeichnet. Es geht, ausgehend von einen irrtümlich auf die Landkarte gesetzten Berg, um Fiktionen und unterschiedliche Wahrnehmung der Welt. Die Jury lobte, dem Text gelinge es, „die Konstruktion von Grenzen aufzuzeigen, ob geografisch, politisch oder ideologisch“.

Am Freitag feiert „ Winterreise / Winterreise“ um 19.30 Uhr im Großen Saal Premiere. Am Samstag zur gleichen Zeit und am Sonntag, 16 Uhr, ist die Produktion erneut zu sehen. „Ein Berg, viele“ eröffnet in der Schauspiel-Diskothek die Saison und wird am Samstag (Premiere) und Sonntag, 20 Uhr, aufgeführt Kartentel.: 0341 1268168; www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß