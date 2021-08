Saison-Eröffnung im Leipziger Kupfersaal: Nicht alles lässt sich nachholen

Leipzig

AAm Freitag wird es spannend. Dann zeigt sich, was die neue Soundanlage kann. Ob die neue Lichttechnik hält, was sie verspricht, wissen Holger Engelhardt und Marcus Müller am 1. September schon, wenn „Jack Pop’s Circus of Science Vol.10“ im Kupfersaal über die Bühne geht. Marcus Müller ist Geschäftsführer des 2017 in der Leipziger Kupfergasse eröffneten Veranstaltungsortes, Holger Engelhardt koordiniert das Programm. Im Oktober 2020 gab es die letzte Live-Veranstaltung, danach nur noch ein paar Streams.

Während der Pandemie habe sich die Leipziger Kulturszene enger vernetzt, erzählen beide: Man tausche sich aus, biete größere Räume an, wenn Abstandsregeln das notwendig machen. Die früher Konkurrenten waren, haben plötzlich das gleiche Problem.

Kupfersaal-Lounge öffnet für bis zu 20 Personen

Für diesen Herbst ist Engelhardt „superoptimistisch“, denn nicht nur Licht und Ton sind neu, auch die automatische Frischluftzufuhr – dank der Neustart-Kultur-Gelder, die sie über die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft beantragt hatten. Das dadurch verbesserte Hygienekonzept erlaubt nun 350 statt der einst 560 Zuschauer. Vor einem Jahr durften nur 120 rein. In die Kupfersaal-Lounge, fertiggestellt kurz vor dem ersten Lockdown, dürfen im Moment bis zu 20 Personen für Seminare, Proben kleine Feiern oder Coworking. Eigentlich bis zu 40.

Im Saal funktioniert der Einlass ab sofort nach der 3G-Regel, die allerdings auch bedeute: drei Mal so viel Personal. Auch deshalb sind bei einigen Veranstaltungen 50 Cent Corona-Soli im Eintrittspreis enthalten. Zwar erlaube die digitale Ausrüstung nun richtig gutes Streamen, es soll aber natürlich wieder alle Aufmerksamkeit den Live-Veranstaltungen gelten.

Annett Louisan mag die Atmosphäre

Zuletzt hatten Engelhardt und Müller vor allem mit dem Organisieren von Verschiebungen und Umbuchungen und dem Beantragen von Fördermitteln zu tun. Die Rubrik „Ersatztermine“ gibt es noch immer auf der Website. Annett Louisan zum Beispiel sollte mit „Kitsch“ ursprünglich am 28.11.2020 auftreten – nun steht sie für den 22.10.2021 fest im Programm. Ist Louisan nicht früher im Gewandhaus aufgetreten? „Klar“, sagt Holger Engelhardt, „aber viele Künstlerinnen und Künstler, die große Säle füllen, kommen gern zu uns wegen der Atmosphäre, wegen des 20er-Jahre-Gefühls.“

Und wer sich wohlfühle, komme immer wieder. Chansonnier Tim Fischer war einer der ersten Gäste, wurde Stammgast und ist am 17. Oktober im Rahmen des Satirefestivals Leipziger Lachmesse im Kupfersaal. So wie nach ihm „Der Tod“ mit seiner Comedy-Lesung, Maren Kroymann & Band mit dem Konzert „In my Sixties“ und Kabarettist Bruno Jonas mit dem Solo „Meine Rede“.

Podcast-Festival im Kupfersaal geplant

Der Genre-Mix – bis zur Volksmusik mit dem Herbert Pixner Projekt oder einer Lesung mit „Mutter Beimer“ Marie-Luise Marjan – bleibt Programm im Kupfersaal, was sich in der Kooperation auch mit A-cappella-Festival und Bachfest zeigt. Und Holger Engelhardt ist zugleich Geiger und Konzertmeister der Philharmonie Leipzig e.V., die ebenfalls hier spielt.

2022 wollen sie ein Podcast-Festival auf die Beine stellen. Am 11.September ist „Fußball MML – DER Fußball Podcast“ unter anderem mit Micky Beisenherz zu Gast. Die Podcast-Show „Beste Freundinnen – Punani Power“ hingegen muss erneut verschoben werden: in den Mai.

Nicht alles, was ausfallen musste, lasse sich jetzt nachholen. Das liege an den unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in den Bundesländern, sagt Holger Engelhardt, und es ärgert ihn, dass „Comedians oder Künstler, die eine Deutschlandtournee geplant hatten, absagen müssen, weil überall andere Regeln gelten“. Dennoch strahlen er und Marcus Müller vor allem Optimismus aus.

Auftakt mit Wissenschafts-Show, Kabarett, Filmmusik Die Kupfersaal-Saison beginnt am 1. September mit „Jack Pop’s Circus of Science Vol. 10“: Vier smarte Referenten mit wissenschaftlicher Mission entführen die Zuschauer auf einen Road-Trip durch ihr Fachgebiet.Am 2. September präsentieren die Liedermacher Simon & Jan ihren Kabarettabend „Alles wird gut“.Am 3.September spielt die Philharmonie Leipzig Lieblingsmelodien berühmter Filmmusiken.Jeweils 20 Uhr, Kupfergasse 2; Termine, Infos, Karten über kupfersaal.de

Von Janina Fleischer