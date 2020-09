Leipzig

Krystian Zimerman, 63, freut sich. Ausgelassen tänzelnd nimmt er auf der Bühne des Gewandhauses den Jubel entgegen, der ihm zur Pause entgegenbraust im mit 800 größtenteils mit einem Anrecht gesegneten Gästen Corona-ausverkauften großen Gewandhaus-Saal. Offenkundig hat auch er, der polnische Wunderpianist, gelitten unter fehlenden Auftrittsmöglichkeiten in den Zeiten der Pandemie – zumal mit Orchester.

Da kommt ihm sein verspätetes Debüt mit dem Gewandhausorchester zum Beginn von dessen 240. Saison am Samstagabend gerade recht. Und so feiert der bisweilen recht kapriziöse Perfektionist zufrieden die eigene Aufführung von Beethovens drittem Klavierkonzert mit, fasst sich ein ums andre Mal gerührt ans Herz, reicht den Jubel des Publikums immer wieder weiter an Andris Nelsons und sein Gewandhausorchester.

Die Sehnsucht war groß

Es ist also wieder losgegangen – endlich. Nach über einem halben Jahr gibt das Gewandhausorchester wieder Große Concerte. Die Sehnsucht war groß in den letzten Monaten, drum ist die Begeisterungsfähigkeit auf der Bühne und im Saal nun noch größer. Denn bei Lichte besehen rechtfertigt dieses dritte Klavierkonzert Ludwig van Beethovens die Euphorie allenfalls zum Teil.

In normalen Zeiten hätte es Zimerman jedenfalls gewiss nicht zufriedengestellt. Er hudelt sich phlegmatisch durch die ersten Tonleitern und ist auch in den Oktaven danach erstaunlich wenig treffsicher. Beethovens Opus 37, das ist Standard-Repertoire, da sollten die Töne eigentlich sitzen – nach Noten sowieso.

Verblüffend fahrig

Um nicht falsch verstanden zu werden: Krystian Zimerman ist ein grandioser Pianist. Im langsamen Satz singt er Linien von betörender Schönheit. In der Nähe der Stille findet er Farben und Nuancen von überirdischem Glanz. Aber übers Ganze wirkt sein Spiel verblüffend fahrig. Es neigt zum nervösen Treiben und Stolpern. Wo der Satz virtuoses Aufzutrumpfen einfordert, rammt Zimerman das rechte Pedal ins neue Parkett – und bleibt Lichtjahre hinter den eigenen Möglichkeiten zurück. Das Gewandhausorchester hält es nicht anders. Zwar gibt es hier handwerklich nichts zu mäkeln, aber wie der Solist setzt auch Andris Nelsons robuste Selbstlauferei an die Stelle bewusster Gestaltung.

Beethoven hält das aus, das dritte Klavierkonzert auch noch viel mehr. Aber dieses Orchester und dieser Pianist – da hätte mehr rauskommen können. Müssen. Und die hartleibig verweigerte Zugabe wäre der Pianist dem Publikum angesichts all der offenen Fragen regelrecht schuldig gewesen.

Bühnen-Weihe

Egal. Hauptsache, es geht wieder los. Das tut es im konkreten Fall sogar sehr symbolträchtig. Am Beginn der 240. Gewandhaus-Spielzeit steht im Beethoven-Jahr Beethovens spätes Ouvertüre-Nebenwerk „Die Weihe des Hauses“. Das passt gleich doppelt. Weil, wie Gewandhausdirektor Andreas Schulz in seiner so sympathischen wie knappen Begrüßung ausführt, nach langen Monaten der ungestillten Sehnsucht nach Großen Concerten ein wenig Weihe nicht schaden kann. Und weil seit Freitagnachmittag die Sanierung der Bühne abgeschlossen ist, die Saison-Eröffnung also auch eine Einweihung darstellt.

Wie sich der Umbau akustisch auswirkt, lässt sich indes einstweilen nicht beurteilen. Dafür sind die Auswirkungen der Corona-Sitzordnung zu groß. Mit neun ersten Geigen und drei Kontrabässen lässt Nelsons die Ouvertüre spielen. Das ist erstens genug – und klingt zweitens auf Lücke platziert seltsam unentschlossen nach mehr und weniger zu gleich. Nach mehr, weil der Klang durch die Distanz zwischen den Musikern gleichsam aufquillt, nach weniger, weil er dennoch kompakter wird.

Beethovens innere Kraft

Nelsons arrangiert sich den Gegebenheiten, indem er so tut, als sei alles wie immer. Er vertraut auf Beethovens innere Kraft, von der in der Einleitung wenig übrigbleibt und im schnellen Teil nicht genug. Im zehnminütigen Nebenwerk, das vor allem wegen einer Vorspielstelle für Fagottisten im kollektiven Orchestermusiker-Gedächtnis festsitzt, stört das nicht weiter. Aber in der Fünften ist die Herangehensweise nach der Pause nicht grundsätzlich anders.

Auch hier gilt: Beethoven hält das aus. Die Fünfte ist so groß, so vollgepumpt mit innerer Energie, dass sie auch dann noch mitreißt, wenn ein erstklassiges Orchester, dem bei jedem einzelnen Ton die Freude über den Neustart anzuhören ist, sie einfach nur gut abliefert. Immer schön auf der Mittellinie: nicht zu schnell, nicht zu langsam, nicht zu herb, nicht zu soft, nicht zu schlank und auch nicht zu dick.

Pauschal bis unerheblich

Richtig klingt dieser Beethoven, vom ersten bis zum letzten Ton. Auch kraftvoll und schön. Aber angesichts der Tatsache, dass Blomstedt und Chailly mit dem Gewandhausorchester die Beethoven-Welt regelmäßig aus den Angeln gehoben haben, ist dieser pauschale bis unerhebliche Start in die Beethoven-Saison doch unbefriedigend. Und der spontan losbrechende Jubel scheint vor allem dem Umstand geschuldet, dass es endlich wieder losgegangen ist. Was unterm Strich ja auch ein Grund zum Jubeln ist. Wahrscheinlich der schönste.

Die nächsten Großen Concerte (17., 18., 19. September) sind zu seinem 100. Geburtstag am 29. September dem Dirigenten Vaclav Neumann (1920–1995) gewidmet, der von 1964 bis 1968 Gewandhauskapellmeister war. Ehrendirigent Herbert Blomstedt dirigiert Vaclav Voriseks D-Dur- und Mozarts Jupiter-Sinfonie. Alle drei Konzerte sind ausverkauft. Aber mit etwas Glück ...

Von Peter Korfmacher