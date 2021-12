Salons, Schlachten und Stars: „Napoleon“ und „Versailles – Könige und Frauen“ neu auf DVD

Leipzig

Eine Rehabilitation, gleich nach seinem Tod am 24. Juli 1957. Francois Truffaut notierte überzeugt: „Sacha Guitry ist Lubitschs französischer Bruder.“ Er sei sträflich unterschätzt, seine Bedeutung nicht erkannt. Geboren 1885 in St. Petersburg als Sohn von Schauspielern, stand er mit fünf auf der Bühne, kam mit sechs nach Paris und schrieb mit 16 sein erstes Stück (von über 100). Ein Literat und Theatermann, von dem zeitweise gleich vier Stücke in Pariser Theatern liefen. Ein Mann, der die Bühne und die Frauen liebte (fünf Ehen), in den 30ern das Kino entdeckte und mit „Die Perlen der Krone“ (1937) ersten Erfolg hatte.

Da half ihm noch Christian-Jaque („Fanfan der Husar“). Knapp 20 Jahre später hatte Sacha Guitry genug Erfahrung für ein monumentales Panorama mit 138 Drehtagen und einer Drehtür, durch die große Stars in kleinen Rollen traten. Man muss gehörig aufpassen, um in 184 Minuten alle mitzubekommen.

Ironischer, übermütiger Reigen

„Napoleon“ hieß das Leporello aus Salons und Schlachten, Affären und Anekdoten. Ein unterhaltsamer, so ironischer wie übermütiger Reigen um den Korsen, der seine Familie mit Posten versorgt und Frankreich mit einem Kaiser. Alles andere als ein heroisches Epos, vielmehr eine geistreiche Komödie zwischen Bett und Bataille, Biografie, Bonmot und Legende. Erzählt wird nicht pur und realistisch, sondern durch die Lästerzunge Talleyrands, der nach dem Tod Napoleons 1821 auf St. Helena Rückschau hält – auf den Royalisten und Republikaner, den Mann des Direktorats und der Grande Armée. Die Schlachten sind visuell bescheiden, erst in Waterloo wird auch gestorben. Als Moskau brennt, setzt Napoleon die Statuten der Comédie Francaise auf, während nachts nach einer Schlacht Offiziere zu einem Gesang ansetzen, der in jedes Musical passt – mit Yves Montand (Marschall Lefebvre) als erste Stimme. Dieser lockere „Napoleon“ ist jedenfalls wenig verwandt mit dem klassischen Stummfilm-Heros „Napoleon“ (1927) von Abel Gance. Stilistisch bleibt er ein Genre-Mix.

Auf dem Klavier hackt Beethoven die „Eroica“

Ein amüsantes Kabinettstück ist die Verwandlung des jungen in den älteren Napoleon. Nach dem Sieg von San Marengo fallen die langen Haare von Daniel Gélin – Raymond Pellegrin schlüpft als Diktator mit Stirnlocken hervor. In einem übermütigen Sketch geht es an den Wiener Hof zu Metternich (O. W. Fischer) und Marie Luise (Maria Schell). Auf dem Klavier hackt Beethoven die „Eroica“ – der Kino-Berserker Erich von Stroheim („Gier“) in einem seiner letzten Auftritte.

Es ist einfach ein ausgemachtes Vergnügen, den Stars zuzusehen – von Jean Gabin bis Orson Welles (Napoleon-Bewacher). Der nannte im berühmten Gespräch mit Peter Bogdanovich „Napoleon“ lausig schlecht, „aber Sacha war superb. Ein großartiger Typ.“ Was ihn dazu brachte, auch bei „Versailles – Könige und Frauen“ dabei zu sein.

33 Stars kommen und gehen

„Versailles - Könige und Frauen" von Sacha Guitry - Jean Marais als junger Ludwig XV. und Micheline Presle als Madame de Pompadour Quelle: Filmjuwelen

Noch so eine elegante Komödie als historisches Album. 33 Stars – von Brigitte Bardot bis Gérard Philipe – kommen und gehen, Sacha Guitry ist der ältere Ludwig XIV. (wie Talleyrand in „Napoleon“). Ein farbsatter, dreistündiger Rausch aus Dekadenz und Dekoration, Ausstattung und Amouren, Kostümen und Kokotten. Mit unglaublich leichter Hand, mit Charme, Glanz, Esprit, mit ironischem Zungenschlag und Augenzwinkern malt Sacha Guitry königliche Skizzen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Tino Rossi singt mit Italo-Schmelz als Gondoliere, Edith Piaf stimmt kraftvoll eine Revolutionsmelodie an, Rousseau und Voltaire reden von Volk und Revolte, Cagliostro taucht auf, Fragonard malt, es gibt eine Intrige um Marie Antoinettes Halsband, Saint-Simon notiert Königsworte und ermahnt den Herrscher, während Mätressen und Maskenbälle Versailles zum Ort der Verschwendung machen.

„Versailles – Könige und Frauen“ war Kinohit des Jahres 1954

„Versailles - Könige und Frauen" (1954) von Sacha Guitry - mit Sacha Guitry als Ludwig XIV. Quelle: Filmjuwelen

„Versailles – Könige und Frauen“ brauchte 80 Drehtage, sollte die Franzosen 1954 darauf stoßen, dass Verfall in Versailles drohte und war mit sieben Millionen Zuschauern der Kinohit des Jahres. Sacha Guitry ist der lässig plaudernde Führer durch die Jahrhunderte, der seine Innenszenen voll glänzender Dialoge laufen lässt. Visuelle Artistik war ihm ein Gräuel. Credo: „Eine Kamerafahrt ist das Kino der anderen.“

Ein Purismus, der Truffaut jubeln ließ: „Er machte immer nur Sacha Guitry.“ Genau das alles fehlt heutigem Historien-Kino: List, Frechheit, Fantasie, Witz und jene Luftigkeit, die die Geschichte in Geschichten um Männer und Frauen, Herren und Diener kreisen lässt. Immerhin war für Ludwig XIV. Politik eine Frage der Potenz. Lästert Sacha Guitry.

