Leipzig

Geschlagene 36 Songs ist er stark: Quasi aus dem Nichts kommt ein neuer Sampler, für den das Bandhaus Leipzig verantwortlich zeichnet. Und der das überaus vielfältige akustische Bild der Leipziger Musikszene deutlich macht. Denn hier sind tatsächlich 36 verschiedene Bands, Solistinnen und Solisten zu hören. Von Metal bis Alternative Rocke, von Punk bis Rap, von Blues bis Darkwave werden nahezu alle musikalischen Geschmäcker bei rund zweieinhalb Stunden Laufzeit abgedeckt.

Aufnahmen aus Streaming-Konzerte neu abgemischt

Entstanden sind die Aufnahmen im Rahmen der 40 Streaming-Konzerte, die allein im Jahr 2020 aus dem Bandhaus gesendet wurden und die es nach wie vor gibt. „Was als temporäres Projekt gedacht war, entwickelte sich zu einer etablierten Veranstaltungsreihe mit zahlreichen großartigen, lokalen Musikerinnen und Bands“, heißt es vonseiten des Bandhauses dazu.

Cover von "Bandhaus - Live on Stage 2020" Quelle: Bandhaus Leipzig

Die Songs auf der neuen Doppel-CD seien im Rahmen dessen augenommen, neu gemixt und gemastert worden. „Mit dem Sampler möchten wir die beteiligten Bands unterstützen und den Fokus auf die lokale Musikszene lenken und zeigen, dass diese nicht nur unheimlich vielseitig, sondern trotz Pandemie auch weiterhin sehr lebendig ist.“

Überall kostenlos erhältlich

Besonders überraschend: „Bandhaus – Live on Stage 2020“, wie der vollständige Name der Platte lautet, ist völlig kostenlos erhältlich, sowohl in digitaler als auch physischer Form. Letztere soll ab dem 11. Juni in verschiedenen Kneipen und Spätis ausliegen, wie es heißt. Hörbar ist das Ganz schon jetzt via Spotify:

Das Bandhaus ist ein Projekt des Bandcommunity Leipzig e.V. Auf www.bandcommunity-leipzig.org wird über kommende Streaming-Konzerte und Spendenoptionen informiert.

Von Christian Neffe