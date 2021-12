Leipzig

Es sendete 14 235 Tage – vom 21. Dezember 1952 bis zum 31. Dezember 1991: das Fernsehen aus Berlin-Adlershof, das Deutscher Fernsehfunk, ab 1972 Fernsehen der DDR und ab März 1990 wieder Deutscher Fernsehfunk (DFF) hieß. Am 1. Januar 1992 starteten MDR und ORB (heute RBB) als seine Nachfolger. Einige Erfindungen des DDR-TV schafften den Schritt in die gesamtdeutsche Zeit.

Das erste Sandmännchen-Figur aus dem Jahr 19659. Quelle: RBB

Unser Sandmännchen

Er ist 24 Zentimeter klein, trägt Zipfelmütze, Spitzbart, Mäntelchen, Traumsand im Sack, ist 62 Jahre alt und kein bisschen gealtert. Sein Vater: Gerhard Behrendt. Seine Mutter: die Eile. Als vom SFB (West) zum DFF (Ost) durchsickerte, dass man dort den Sandmann als Abendgruß für Kinder entwickelte, ging es in Adlershof ganz schnell. So tauchte am 11. November 1959 erstmals das animierte Sandmännchen auf dem Bildschirm auf – mit der Melodie von Wolfgang Richter und dem Text von Walter Krumbach. Über 300 Fahrzeuge – von der Feuerwehr über das Mondauto bis zum Senkrechtstarter (1970 vor Leipziger Uniriesen) – benutzte der Kleine. Rudolf Mühlfenzl, der Rundfunkbeauftragte, machte es nach Protesten 1990 zur Chefsache, den Kleinen zu erhalten. So lebte er weiter – heute produziert vom RBB im Studio Babelsberg, allerdings ohne zweite Strophe im Lied. Da kommt „Fernsehfunk“ vo. Den gibt es seit 30 Jahren nicht mehr.

Der erste „Polizeiruf 1010“: „Der Fall Lisa Murnau“, ausgestrahlt am 27.Juni 1971. Quelle: ARD/DRA/Bernd Nickel

Polizeiruf 110

Der erste Fall kam am 27. Juni 1971 („Der Fall Lisa Murnau“), womit das Fernsehen aus Adlershof seine beliebte „Blaulicht“-Reihe (29 Fälle, 1959 – 1968) fortsetzte. Peter Borgelt und Sigrid Göhler ermittelten. Später kamen andere dazu: von Jürgen Frohriep über Werner Tietze bis Andreas Schmidt-Schaller. 153 Fälle bis zum Ende des Fernsehens der DDR gab es, die genauer als andere Produktionen vom sozialen, tatsächlichen Alltag in der DDR erzählten. Mordfälle waren selten – oder wurden verboten („Im Alter von …“, 1974 gedreht, 2011 vom MDR fertiggestellt). Nach dem Ende des DFF gab es eine Pause von 18 Monaten, bevor der MDR mit „Und tot bist Du“ (Ermittler Beck: Günter Naumann) wieder neu begann, andere Sender (ORB, NDR, BR) folgten mit eigenen Kommissaren (Katrin Sass, Jutta Hoffmann). Der MDR startete im März 1996 („Der Pferdemörder“) in 17 Jahre (50 Fälle) mit Schneider und Schmücke (Jaecki Schwarz, Wolfgang Winkler) seine längste „110“-Reihe. „An der Saale hellem Strande“ (Peter Kurth, Peter Schneider) war im Mai 2021 der erstklassige Start eines neuen MDR-Ermittler-Duos. 394 Filme der Reihe wurden bisher gesendet.

Außenseiter-Spitzenreiter-Straßenbahn mit dem Moderations-Duo Hans-Joachim Wolfram und Christine Trettin-Erath. Quelle: Uwe Pullwitt

Außenseiter – Spitzenreiter:

Sie war die Speerspitze der neuen DDR-TV-Unterhaltung, die in den 70ern begann – die Verbindung von Journalistik, Heiterkeit, Neugier und Zuschauern. Der Dresdener Hans-Joachim Wolfram hatte die Idee, Kurioses hintergründig zu erzählen, Spaß an Verrücktem zu verbreiten und Nonsense ernst zu nehmen. Es ging um Erfinder und Begabungen, abstruse Hobbys und den ganz alltäglichen Irrsinn. Also etwa darum, ob ein Elefant im Porzellanladen wirklich Unheil anrichten kann. Einen Hit landete der Reporter Hans-Joachim Wolle, der Partner von Wolfram, als er Erkundigungen am FKK-Strand einholte – bekleidet mit Tonband und Fragen. Ende 2011 moderierte Hans-Joachim Wolfram das letzte Mal seinen Einschalt-Hit, dann übernahm Madeleine Wehle.

Moderierten ’“MDR aktuell“ Jens Hänisch, Claudia Knoßalla, Robert Burdy und Andreas Brückner (v.l.). Quelle: Andre Kempner

MDR aktuell

Sie beginnt zur selben Sendezeit wie die „Aktuelle Kamera“ und hat die gleiche Länge wie die Nachrichten von „Aktuell“ (ab 1990). Die erinnerte sich, anders als ihre von der SED streng überwachte Vorgängerin, an eine Medien-Binse: Rundfunk geht ins Ohr, Fernsehen ins Auge. Nachdem das Verlesen von öden Texten ohne Bilder in der „Aktuellen Kamera“ in den 80ern stetig zunahm, wurde nun mit „Aktuell“ (und der „AK zwo“ um 22 Uhr) enttextet. Das Bild dominierte, kein sprechender Kopf. Das Prinzip, das sich damals für Nachrichtensendungen durchsetzte – im Gefolge von CNN. 20 Minuten für Aktuelles reichen hinlänglich.

2007 in Riesa: Achim Mentzel moderiert das MDR-“Frühlingsfest der Volksmusik“. Quelle: MDR/Imago

Feste der Volksmusik

Da kommt nun so ziemlich alles zusammen, was im DDR-TV so an tümelnder Unterhaltung stattgefunden hat – von „Im Krug zum grünen Kranze“ bis zur Rostocker „Hafenbar“ (die war, was Tempo, Pfiff, Einfälle und Schwung betraf, die Spitze). Weiter kein Wunder: Udo Foht, der Ex-Unterhaltungschef, kam vom DFF – und erfand ziemlich viel von dem, was allgemein und landläufig heute als Unterhaltung im MDR gilt. Mit Lichtgeflacker, Feuer, Nebel und Konfettikanonen. Erstaunlich, dass der DDR-Chor-Hit „Alles singt“ nach einem halbherzigen Versuch kein dauerhaftes Zuhause in Mitteldeutschland gefunden hat. Dafür lange Jahre Carmen Nebel, Achim Mentzel, Dagmar Frederic, Gunther Emmerlich und andere, denen die populären „Legenden“-Dokus gerne zugeeignet werden. Die Wiederbelebung von „Schätzen Sie mal“ und „Schlager einer kleinen Stadt“ hingegen verebbten.

Von Norbert Wehrstedt