“Maschinen helfen uns nicht“, sagt Sandra Hüller, wenn sie über die langfristige Zukunft der Menschheit nachdenkt. Am Samstag steht sie in „The Shape of Trouble to Come“ auf der Bühne des Schauspiel Leipzig, das erstmals nach dem Corona-Lockdown wieder die Pforten für Publikum öffnet. Im Interview sprechen die Leipziger Schauspielerin und Farn-Dramaturg Tobias Staab über ihr Stück, ihre Erfahrungen in der Pandemie und Entwicklungen am Theater.

Wie fühlt es sich an, bald wieder vor Publikum spielen zu dürfen?

Hüller: Die Aussicht darauf ist sehr aufregend. Hinzu kommt, dass wir das Haus im Herbst mit „Bilder deiner großen Liebe“ geschlossen haben und jetzt in derselben Konstellation eröffnen. Das ist sehr schön.

Wie sind Sie durch diese Monate gekommen, durch die Pandemie generell?

Hüller: Sie ist ja noch nicht vorbei, das lässt sich nicht abschließend beantworten. Doch ich glaube, bisher unbeschadet durch die Zeit gekommen zu sein. Meine Familie und ich haben viel gelernt.

Zum Beispiel?

Hüller: Wir haben einen Artikel gelesen, in dem Astronauten Ratschläge gegeben haben, wie man auf engem Raum miteinander auskommt. Das hat viel mit Respekt, mit Vorsicht und Struktur zu tun, mit der Fähigkeit, sich einen Tagesablauf ohne Einflüsse von außen zu gestalten.

Die Pandemie hat die Gesellschaft weiter polarisiert. Mit der Allesdichtmachen-Aktion haben einige Schauspieler dazu beigetragen. Besteht die Gefahr, dass Differenzen bleiben, die zukünftiges gemeinsames Arbeiten belasten?

Hüller: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, und ich kann mir nicht vorstellen, einen Film abzusagen, weil jemand dabei ist, dessen Meinung mir nicht passt. Das Infragestellen der eigenen Meinung fand ich, auch wenn mich manches verletzt hat, zugleich interessant.

Staab: Die Spannungen gehen durch die ganze Gesellschaft. Wir müssen alle lernen, mit Meinungen umzugehen, die man selbst für unvertretbar hält. Das stellt einen vor Herausforderungen, die sobald nicht zu Ende sein werden.

Hüller: Ich kann mir vorstellen, dass ein Begriff wie Demokratie, der für viele sehr papieren war, zum ersten Mal greifbar wurde. Wir sehen, was sie bedeutet, welche Arbeit und welche Verantwortung daran hängen.

Über demokratische Prozesse wird auch am Theater vermehrt gesprochen. Wie arbeiten Sie als freies Kollektiv zusammen?

Staab: Uns ist der freie Assoziationsraum wichtig.

Hüller: Wir lesen Texte, erzählen uns Geschichten, ein Gedanke stößt den nächsten an. Es entsteht ein großes Geflecht oder, um mit Donna Haraway zu sprechen, wir machen Fadenspiele. Daraus filtern wir die Gedanken, Texte, Musiken und in diesem Fall fantastischen Kostüme, die uns am weitesten führen. Der Prozess des Sammelns geschieht weitgehend ohne Stress und Druck. Ich genieße ihn sehr, weil es um Entdeckungen geht.

In diesem Fall hat Sie die feministische Denkerin Donna Haraway inspiriert. Was ist der Ansatzpunkt für „The Shape of Trouble to Come“?

Hüller: Zentral ist Haraways Ansatz, das humanzentrierte Denken aufzulösen. Sie befasst sich mit allen Wesen und denkt symbiotisch über Artengrenzen hinweg, wenn es um die Frage geht, wie wir künftig existieren können.

Staab: Sie öffnet neue Utopieräume. Wir haben uns gefragt, wann war der Punkt erreicht, ab dem sich die Zukunft nur noch dystopisch denken ließ. Denkerinnen wie Haraway haben darüber geschrieben, dass ein Leben auf den Ruinen des Kapitalismus möglich ist. Etwas, das wir uns kaum vorstellen können. Frederic Jameson und Slavoj Žižek wird das Bonmot zugeschrieben: Es ist einfacher, sich das Ende der Welt, als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Denn die Welt ist über Wettbewerb strukturiert …

Hüller: … und über Wachstum.

Staab: Ein Gedanke, der wie ein heiliges Mantra international weitergebetet wird. Wir stützen uns auf Denker wie Haraway, Paul Preciado oder Ursula K. Le Guin, die Alternativen in Anschlag bringen mit den Mitteln des Science Fiction.

Aber in diesem Fall nicht als technische Lösung, wie sonst häufig bei Science Fiction?

Hüller: Maschinen helfen uns nicht, es geht um eine wesenhafte Lösung zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen.

Staab: In diesem Fall findet eine Verlagerung in den Bereich der Biologie, der Verwandtschaft und der Transformation des Denkens statt, die sich auch physisch niederschlägt.

Wo liegt der Schlüssel, um Theoriegerüste für einen Theaterabend öffnen?

Zur Person Die Schauspielerin Sandra Hüller wurde 1978 in Suhl geboren. Sie ist Ensemble-Mitglied am Schauspiel Bochum und Teil des freien Farn Collective. Sie gehört zu den renommiertesten deutschen Schauspielerinnen und wurde zuletzt beim Berliner Theatertreffen mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet. Für den Part der Ines Conradi in „Toni Erdmann“ erhielt Sandra Hüller 2016 den Europäischen Filmpreis als Beste Darstellerin. Sie lebt in Leipzig. Tobias Staab ist Dramaturg am Schauspiel Bochum und beim Farn Collective.

Hüller: Der Schlüssel liegt oft in den Texten selbst. Ich habe Donna Haraways „Unruhig bleiben“ als sehr sinnliches Buch gelesen, das sich mit Körper und Verbindungen befasst. Abgesehen vom gedanklichen Unterbau beschäftigten wir uns textlich mit ihren „Camilles Geschichten“ und der Frage, wie weit Symbiosen als Gedankenverbindungen zwischen Wesen reichen können.

Hat die Pandemie-Situation, die uns die Fragilität unseres Daseins aufzeigt, die zuvor begonnene Stückentwicklung verändert?

Staab: Wenn wir über eine Praxis des Verwandtmachens nachdenken, fragen wir uns, ob sich das auf Tiere und Pflanzen übertragen lässt. Begreift man die Welt als Gegenüber oder als etwas Gemeinsames? Und was macht das mit dem Ego? Das sind Themen, die in der Pandemie an Schärfe gewonnen haben und sich wiederum mit Diskursen verbinden, die in der Pandemie zunächst in den Hintergrund getreten sind, nämlich Klimaschutz und ökologische Fragen.

Hüller: Die Pandemie ist für die Theater generell eine Chance, sich selbst zu hinterfragen. Was wollen wir erzählen? Wir spielen die Klassiker noch und das ist toll. Aber müssen es Frauenfiguren sein, die wir erst radikal umschreiben müssen, damit sie spielbar sind, ohne dass man sich schämt oder selbst beschädigt wird? Funktioniert das hierarchische System noch?

Auch das Thema Nachhaltigkeit taucht an Theatern jetzt häufiger auf. Herrscht tatsächlich Aufbruchsstimmung?

Hüller: Ich bin vorsichtig mit großen Worten, aber zumindest besteht ein Interesse.

Staab: Der Diskurs wird wahrgenommen, bis er in Handlungen übersetzt wird, dauert es. Filmdrehs und Theaterhäuser sind noch immer Müllmaschinen …

Hüller: … und Machtmaschinen. Auf allen Ebenen sind es große Tanker, die sich schwer bewegen lassen.

Auf der Homepage des Schauspiel Leipzig zeigt ein kurzes Schwarz-Weiß-Video das Farn Collective. Was verrät es über den Theaterabend?

Staab: Es geht dabei nicht um eine Handlung, die auf der Bühne wiederkehren wird. Es zeigt unsere Arbeitsweise, wie wir als Gruppe funktionieren. Wir sind ins Grüne gefahren, um uns zu verbinden und einzelne Ideen auszuprobieren. Ausgangspunkt sind meist musikalische Jams. All unsere Arbeiten, auch „The Shape of Trouble to Come“, sind gewissermaßen aus dem Geist der Musik geboren wurde.

