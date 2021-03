Sanierung naht: IG Fortuna hat die Schlüssel fürs frühere Kino der Jugend

Leipzig

Fortuna sieht ziemlich ramponiert aus. Zur Hälfte ausgebleicht und von der Zeit angeknabbert, schaut die Glücksgöttin aus Stein über dem Eingang der Eisenbahnstraße 162 in die Weite. Von Glück konnte man lange nicht reden, wenn es um das seit Jahrzehnten leer stehende Objekt ging. An diesem Mittwoch allerdings ist alles Hoffnung: Von Vertretern der Stadt als Eigentümerin erhält die IG Fortuna den Schlüssel zum ehemaligen Kino der Jugend, das in naher Zukunft saniert und zum Kulturzentrum umgebaut wird.

Ein schon vor Jahren beschrittener Weg ist an einer bedeutenden Markierung angekommen. Der Zustimmung einer Jury für das Konzept der Interessengemeinschaft im November vergangenen Jahres folgt die so genannte „Anhandgabe“, was übersetzt bedeutet, das Grundstück zur Bauantragsreife zu bringen und das Konzept zu vervollständigen. „Für die erste Sanierungsphase sind bereits Fördermittel bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien beantragt“, informiert Marlen Försterling, im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung für den Leipziger Osten zuständig; auch aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Kerngebiet Leipziger Osten“ soll Geld fließen.

Sanierung ab Herbst

Nach dem rund sechs Jahre langen Prozess, in dem das Objekt notdürftig gesichert, Bürgerbeteiligung ermöglicht, Veranstaltungen genehmigt und die Vergabe vollzogen wurde, freut sich auch Rita Werner, dass es in Zukunft immer konkreter werden wird. „Der Erbbaurechtsvertrag dürfte im September stehen, dann kann mit der Sanierung begonnen werden“, schätzt die Sachbearbeiterin Rita Werner für Stadtteil- und Soziokultur vom Kulturamt.

Wie gut der Tag der Schlüsselübergabe den IG-Fortuna-Mitgliedern tut, ist den Gesichtern auch trotz Schutzmaske abzulesen. „Als Kind habe ich hier Film gesehen, als Erwachsene Veranstaltungen gemacht“, sagt Gabriele Sergel, letzte Leiterin des Kinos vor seiner Schließung 1987. „Jetzt kann endlich wieder Leben ins Haus einziehen.“

Symbolisch: Rita Werner (l.) und Marlen Försterling (r.) übergeben der IG Fortuna den Schlüssel zum Gebäude in der Eisenbahnstraße 162. Quelle: Andre Kempner

Und zwar viel Leben. In den Plänen der Fortunen steckt der Traum von einem impulsstarken Kulturzentrum, der durch das Schaffen von Fakten nun in Greifnähe kommt. Das Konzept sieht eine schrittweise Sanierung in fünf Etappen vor, die Bau und Nutzung parallel möglich macht. Mit wenig Aufwand und Zeit könnte das derzeit von der Stadtbeleuchtung genutzte, aber der IG zugeschlagene Nebengebäude zum Interims-Saal für 70 bis 100 Personen werden.

Laut Plan sollen Keller, Fertigstellung des Vorderhauses sowie Innenausbauten im Saal folgen. Die Krönung aller Bauschritte wird die Eröffnung des Hauptgebäudes sein. „Das könnte nach aktuellem Stand im Jahr 2028 so weit sein“, sagt IG-Mann Daniel Schade, der auch zu denen gehört, die das Ost-Passage-Theater im vorderen Teil der Eisenbahnstraße als Kulturort wachgerüttelt hat.

Noch gehört eine große Portion Fantasiebereitschaft dazu, sich den Sanierungszustand für das Gebäude vorzustellen, das erst Gasanstalt war und nach der Stilllegung 1925 zum Kino umgebaut wurde. Im Eingangsbereich hängen Tapeten- und Farbfetzen wie alte, erstarrte Lappen von der Decke, und durch das undichte Dach des großen Saals schiebt die Sonne helle Bündel. Die Erhabenheit und das Charisma vergangener Glanzzeiten ist dennoch spürbar – und so soll es bleiben, denn statt Tot-Sanierung ist eine behutsame geplant, die dem Morbiden die Seele belässt. Wie grandios das wirkt, beweisen die Säle von UT Connewitz, Schaubühne oder Westflügel.

Ein Bold aus dem früheren Kino der Jugend: Ein Filmvorführer bei einer Toneinspielung im Jahr 1928. Quelle: Gabriele Sergel

Je nach Veranstaltung soll der Saal 400 Sitzende beziehungsweise 800 Stehende fassen können. Läuft alles so wie geplant, stehen dem Leipziger Osten prächtige Kulturzeiten bevor. Erste Veranstaltungen wird es übrigens schon bald im ehemaligen Bäckerladen schräg gegenüber vom Kino geben, der für kleine Formate ausgebaut wird.

„Na, was haben wir denn da?“ Beim Verlassen des alten Kinos bückt sich ein IG-Mitarbeiter und hebt ein 1-Cent-Stück vom Fußweg auf. Direkt unter dem Blick von Fortuna. Könnte Glück bringen.

Von Mark Daniel