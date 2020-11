Santa Covid: Wenn der Weihnachtsmann nicht nur Geschenke bringt

Selbst wenn man beide leuchtenden Kinderaugen zudrückt, bleibt dieser Befund so sicher wie der Familienzwist am Heiligen Abend: Der Weihnachtsmann ist ein Superspreader. Was folgt daraus? Und was ist in den US-Immunologen Anthony Fauci gefahren? Eine Glosse von Jürgen Kleindienst