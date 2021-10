Leipzig

Ihr Ordner zum Ablegen der Hasskommentare heißt Gauland: „Er ist wie ein Tamagotchi, ich füttere ihn, der frisst die alle und verwandelt sie in einen Vogelschiss.“ Dass man sich auf orthografisch fragwürdig verfasste Mord- und Vergewaltigungsphantasien regelrecht freut, passiert wohl nur bei Sarah Bosetti. Die 37-jährige Literatin und Satirikerin hat es zur Kunst gemacht, sich dem pandemisch um sich greifenden Internethass auszusetzen, ihn aufzunehmen und in etwas Schönes, oft Lyrisches zu verwandeln, und ist damit auf Lesebühnen, im Radio und Fernsehen und natürlich in den Sozialen Medien bekannt geworden. Nun stellte sie in der 3G-vollen Halle D des Werk 2 ihre schönsten Kolumnen, die bittersten Kommentare und die pointiertesten Gedichte darauf vor, vorwiegend aus ihrem aktuellen Buch „Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe“

Hass ist Energie

„Wir haben ein Hassproblem“, stellt Bosetti fest, „Menschen hassen zu viel“. Allerdings folgt bei ihr darauf nicht die Frage, was man dagegen, sondern was man damit tun kann: Hass ist Energie, und der Energieerhaltungssatz besagt, dass sie nicht verschwindet, man kann sie nur umwandeln. Und so verwandelt Bosetti Hass in Liebeslyrik.

Unzweifelhaft ist Bosetti, die mit ihrer gesellschaftspolitischen Meinung nie hinterm Berg hält, einiges gewohnt. Wer sich feministisch, gegen rechts, klimafreundlich oder verständig für Coronaschutzmaßnahmen äußert, ist ja digital schnell des Todes. Dass Bosetti sich hier recht offensiv zur Projektionsfläche macht, verlangt Respekt, da sie in ihrem Umgang damit anderen Mut machen kann.

Frauen, Fremde, die da oben

Drei Hauptquellen des Hasses identifiziert Bosetti und arbeitet sich am Abend der Reihe nach an ihnen ab: Frauen, Fremde (also „Ausländer“ und alles, was dafür gehalten wird) und ein schwammiges „Die da oben“. In den Untiefen der sozialen Medien scheinen junge Frauen fast ausschließlich Sexobjekte, ältere Frauen schnell unsichtbar. Aber wo ist der Übergang, fragt sie. Und was sagt das über die Welt aus, wenn die schlimmste Beleidigung, die dem Papst für den Zustand Europas einfällt die ist, es wirke auf ihn wie eine „ unfruchtbare alte Frau“?

Doch Bosetti zeigt auch ihre ernste Seite: Denn wenn die Leiden von Sophie Scholl und Anne Frank als Vergleich für eine Impfempfehlung oder eine reduzierte Geburtstagsfeier herangezogen werden, hört der Spaß auf.

Von Karsten Kriesel