Leipzig

Auf der Festwiese haben sie Großes vor. Um sich dessen sicher zu sein, reicht bereits ein kurzer Blick auf die Bauarbeiten, die dort dieser Tage stattfinden und die bereits vier Tribünen sowie eine Bühne von zwölf Metern Höhe und 22 Metern Breite hervorgebracht haben. Eine genaue Zahl, wie viele Menschen bei den Konzerten von Sarah Connor am Freitag und Roland Kaiser am Samstag sowie Sonntag in der Spitze Platz finden sollen, gibt es seitens des Veranstalters zwar nicht. Doch allein schon die Ausmaße des Baugeschehens machen deutlich, dass es einige mehr sein dürften, als zu den Auftritten von unter anderem Johannes Oerding, Sido oder Alligatoah in den vergangenen Wochen.

Aufbau läuft

Seit Sonntag werkeln auf der Festwiese laut Veranstalter Semmel Concerts rund 110 Menschen daran, das möglich zu machen. „Der Aufbau startete mit dem Einrichten der Produktionsinfrastruktur, sukzessive folgen Bühne und die Sitzplatztribünen, zum Schluss erfolgt der Einbau der Ton- und Lichttechnik“, erklärt Sprecherin Marie-Luise Reber. „Wir liegen sehr gut in der Zeit und werden rechtzeitig fertig.“

Die neue Corona-Schutzverordnung, die klare Vorgaben bezüglich Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen macht, habe der Planung noch mehr Sicherheit gegeben.

3G für den Einlass

Dabei bleibt alles wie bislang bei Konzerten in dieser Größenordnung gehabt: Sämtliche Gäste erhalten einen zugewiesenen Sitzplatz, die Kontaktnachverfolgung erfolgt über personalisierte Tickets und der Einlass per 3G-Regel. Es ist also ein Nachweis über eine vollständige Impfung – am besten per digitalem Pass, so Reber –, eine Genesung oder ein beglaubigter Schnelltest vorzulegen. Letzterer ist nach wie vor auch kurzfristig im Testzentrum in der Arena möglich, es wird jedoch dringend geraten, sich bereits vorher testen zu lassen, um Wartezeiten zu verringern und nicht Gefahr zu laufen, zu spät Einlass zu erhalten.

Abseits des eigenen Sitzplatzes und insbesondere im Bereich der Gastronomie und der Toiletten gilt zudem Maskenpflicht. Doch da Leipzig weiterhin eine im Bundesvergleich relativ niedrige Sieben-Tage-Inzidenz hat, gelten keine verschärften Maßnahmen, etwa die Verpflichtung zu 2G ab der sogenannten Überlastungsstufe.

Zur Galerie Bühnenaufbau auf der Festwiese für die Konzerte von Sarah Connor und Roland Kaiser

Ursprünglich für Juni vergangenen Jahres angesetzt soll am Wochenende nun die Verschiebungsodyssee der drei Konzerte enden. „Wir sind alle froh, dass wir die Open-Air-Veranstaltungen in diesem Jahr noch durchführen können“, so Reber, die auch gleich noch eine der wohl wichtigsten Fragen beantwortet: Gibt es noch Karten? Ja, tatsächlich. Sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse.

„Es wird nicht regnen“

Nur noch einen Unsicherheitsfaktor gibt es: das Wetter, das die vergangenen Tage eher herbstlich denn spätsommerlich anmutete. Marie-Luise Reber jedoch ist sich sicher: „Es wird nicht regnen.“ Und die aktuellen Wetterprognosen geben ihr auch recht.

Falls es wider Erwarten dennoch nass werden sollte, stehen mehrere Möglichkeiten bereit, um die Festwiese vor Verschlammung zu bewahren: Schon bei den vergangenen Konzerten hieß es, dass im Notfall Wege mit Gummimatten ausgelegt und Rindenmulch verteilt werden könne. Dem großen Open-Air-Erlebnis stehen also weder Corona noch das Wetter entgegen.

Karten für die Konzerte von Sarah Conner (3.9.) und Roland Kaiser (4. und 5.9.) auf der Leipziger Festwiese gibt es für ca. 60 Euro in der Ticketgalerie, Tel. 0800 2181050.

Von Christian Neffe