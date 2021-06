Sarah Connors Konzert auf Leipziger Festwiese erneut verschoben

Leipzig

Sarah Conners Live-Auftritt im Rahmen ihrer „Herz Kraft Werke“-Sommertour wird erneut verschoben. Das gab Veranstalter Semmel Concerts am Dienstag offiziell bekannt. Das Konzerte war ursprünglich für den 21. Juni 2020 geplant, wurde aber noch im April auf den 27. Juni diesen Jahres verschoben. Nun wolle man sich darum bemühen, den Nachholtermin auf den 3. September 2021 zu legen – „wir bitten für eine finale Entscheidung noch um etwas Geduld“, hieß es.

Die Musikerin selbst hatte die erneute Verschiebung bereits vor einigen Tagen auf Facebook angekündigt. Die Spieltermine im August in Berlin und Breverhaven sollen demnach bestehen bleiben, der Auftritt in Rostock werde im Idealfall wie der in Leipzig wohl in den September verlegt. „Mein Team arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung für dieses Jahr. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten natürlich ihre Gültigkeit“, schrieb Connor.

I‘m so READY @tricialehanne : LET‘S GOOOOO 🎶 🎙 💃🏼 Ihr Liebsten, wie Ihr vielleicht aus den aktuellen Diskussionen in... Posted by Sarah Connor on Thursday, June 17, 2021

Von CN